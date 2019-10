IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold Corp. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 8. und 9. November 2019

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.



: Asante Gold Corp. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 8. und 9. November 2019

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 8. und 9. November 2019 in München an unserem Stand mit der Nummer 38 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Asante Gold Corp. (WKN: A1JUY6; ISIN: CA04341X1078) zu informieren.

Die nächsten Monate werden für uns die spannendsten in unserer jungen Unternehmensgeschichte; denn wir setzen die revolutionäre SMD-Technologie bei unserem Kubi Goldprojekt in Ghana ein. Dabei wird kein klassischer Bergbau im herkömmlichen Sinn betrieben, sondern es werden nur rund 2,5 Meter dicke Stollen gebohrt die dann mit Abraum befüllt werden. Daher entsteht nur eine geringe Umweltbelastung. Wie die Technologie genau funktioniert, kann ich Ihnen gerne persönlich auf der Edelmetallmesse in München erklären. Ich würde mich freuen Sie dort begrüßen zu dürfen., so Douglas MacQuarrie, President & CEO von Asante Gold Corp.

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von Asante Gold Corp. finden Sie hier:

- Asante Gold schließt Privatplatzierung ab: https://www.irw-press.com/de/news/asante-gold-schliesst-privatplatzierung-ab_48767.html?isin=CA04341X1078

- Ghana ist jetzt afrikanischer Top-Goldproduzent - Disruptor-Technologie - Kubi SMD Minen-Update - Privatplatzierung angekündigt:

https://www.irw-press.com/de/news/ghana-ist-jetzt-afrikanischer-top-goldproduzent-disruptor-technologie-kubi-smd-minen-update-privatplatzierung-angekuendigt_47014.html?isin=CA04341X1078

- Asante Gold untersucht neue Abbautechnologie für Goldprojekt Kubi (Ghana): https://www.irw-press.com/de/news/asante-gold-untersucht-neue-abbautechnologie-fuer-goldprojekt-kubi-ghana_46140.html?isin=CA04341X1078

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 8. und 9. November 2019

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Asante Gold Corporation

Asante entwickelt sein Kubi-Goldminenprojekt weiter in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/ Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie

President & CEO

Tel.: +1 604-558-1134

E-Mail: douglas@asantegold.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04341X1078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.