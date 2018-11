IRW-News: Artemis Resources Ltd. : Artemis Resources Limited: September 2018 Quartals-Tätigkeitsbericht

IRW-PRESS: Artemis Resources Ltd.



: Artemis Resources Limited: September 2018 Quartals-Tätigkeitsbericht

September 2018 - Quartals-Tätigkeitsbericht

Artemis erzielt Fortschritte an mehreren Fronten gleichzeitig

Artemis Resources Limited (Artemis oder das Unternehmen) (ASX: ARV, Frankfurt: ATY, US OTC: ARTTF) berichtet über den neuesten Stand der Aktivitäten im Quartal bis zum 30. September 2018.

David Lenigas, Executive Chairman von Artemis, sagte dazu:

Die schnelle Wachstum unseres wichtigsten Kobalt-Gold-Kupfer-Projekts Carlow Castle und die ausstehende aktualisierte Ressourcenschätzung sowie der kürzliche Explorationserfolg treiben Artemis dazu an, das Programm für die Entwicklung eines Fließschemas für Radio Hill im Hinblick auf die Produktion mehrerer Rohstoffe zu erweitern.

Die bisherigen Investitionen in Radio Hill war auf Gold fokussiert und laufende Modernisierung der Brech- und Mahlkreisläufe, die Installation eines neuen Goldkreislaufs, den Erwerb eines größeren, sanierten Flotationskreislaufs und umfangreiche Reparaturen/Sanierungen der Oberflächeninfrastruktur einschließlich der Bergelagereinrichtungen. Diese Ausgaben sowie die umfangreichen Explorationstätigkeiten bei Carlow Castle und Munni Munni haben dazu geführt, dass das Unternehmen an mehreren Fronten gleichzeitig Fortschritte gemacht hat.

Auf Unternehmensebene sucht Artemis nach Möglichkeiten, den Grundbesitz durch den Abschluss eines Earn-In-Abkommens für 70 Prozent am Projekt Munni Munni mit Platina Resources sowie die Ankündigung einer strategischen Verarbeitungsallianz mit Pacton Gold (nach Quartalsende) wirksam zu nutzen.

Zu den Höhepunkten bis zum 29. Oktober 2018 gehören:

- Definition neuer regionaler Kobaltziele

- Erbohrung von hochgradigem Kobalt, Gold und Kupfer über 1,2 km bei Carlow Castle, darunter:

o 6,5 m mit 2,32 % Co, 23,44g/t Au und 10,35 % Cu ab 47 m (18CCAD009)

o 16 m mit 0,94 % Co, 7,62g/t Au und 3,51 % Cu ab 36 m (ARC033a)

o 11 m mit 14,07g/t Au, 0,79 % Co und 3,41 % Cu ab 32 m (ARC008)

o 16 m mit 7,62g/t Au, 0,94 % Co und 3,51 % Cu ab 36 m (ARC0033a)

o 11 m mit 3,41 % Cu, 14,07g/t Au und 0,79 % Co ab 32 m (ARC008)

o 33 m mit 2,11 % Cu, 2,68g/t Au und 0,28 % Co ab 117 m (ARC 149)

o 11 m mit 2,07 % Cu, 5,12g/t Au und 0,43 % Co ab 109 m (ARC 157)

- Unterzeichnung einer strategischen Verarbeitungsallianz mit Pacton Gold

- Genehmigungen für Goldkreislauf bei Radio Hill im August erhalten; Errichtung des Goldkreislaufs abgeschlossen

- Aktualisierung der Kupfer- und Zinkressourcen bei Whundo

- Earn-In-Vereinbarung über 70 % bei Munni Munni mit Platina Resources Ltd (ASX: PGM) abgeschlossen

- Unterstützung der DGWA für Börsennotierung in Deutschland und Beginn der Beantragung der OTC-Notierung in den USA

Quartalsübersicht

Nach einem aktiven Quartal, das im Juni endete, hat Artemis im Quartal bis zum 30. September und bis zum 29. Oktober 2018 im technischen und unternehmerischen Bereich wieder an Fahrt aufgenommen. Dies brachte eine starke Investition an mehreren technischen Fronten mit sich, unter anderem:

- die Definition neuer Kobaltziele in Artemis Konzessionsgebiet in West Pilbara;

- Abschluss der Bohrungen zur Ressourcenerschließung im Au-Co-Cu-Projekt Carlow Castle in Vorbereitung auf eine aktualisierte Ressourcenschätzung im Quartal bis Dezember 2018;

- Beginn metallurgischer Testarbeiten bei Carlow Castle,

- aktualisierte Ressourcenschätzung für die Kupfer- und Zinklagerstätte Whundo;

- fortlaufende Anlagensanierung bei Radio Hill;

- Installation des Goldkreislaufs (nach angekündigtem Erhalt der wichtigsten Genehmigungen am 20. August);

- Altlastensanierungsarbeiten rund um die Radio Hill-Fördererzplatte und die Bergelagereinrichtungen;

- Umweltbasisstudien, Bohrplattenreinigung, Neuvermessung von früheren Bohrlöchern und geologische Kartierung zur Unterstützung von weiteren Massenprobenstellen im Projektgebiet Purdys Reward (50-50-Joint Venture mit Novo Resources Corp (Novo));

- zahlreiche geophysikalische, geochemische und Explorationsprogramme in der Frühphase in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Balmoral und den JV-Zielen Pattersons Hut und Munni Munni;

- Untersuchungen bei Carlow Castle über weitere 137 ha zur Erweiterung unseres Bohrprogramms;

- Berichte durch Berater fertiggestellt, um Genehmigungen für 3. Bergelagereinrichtung (TSF3) zu unterstützen;

- zusätzliche grundlegende Umweltstudien bei Radio Hill für langfristigen Aufbau von TSF4 und gezielte Umweltstudien zur Unterstützung der Genehmigungen bei Silica Hills, Nichol River, Weerianna und Carlow Castle; sowie

- Abbauvorschlag formuliert für Umwandlung von 47k Patch in eine Bergbaukonzession, einschließlich eines erfolgreichen Prüfungszeitraums durch Ngarluma Aboriginal Corporation.

Gleichzeitig waren die Höhepunkte auf Unternehmensebene:

- eine strategische Verarbeitungsallianz wurde mit Pacton Gold Inc (Pacton) unterzeichnet. Gemäß der Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) werden Artemis und Pacton gemeinsam überlegen, wie sie zusammen Artemis Betrieb bei Radio Hill voranbringen bzw. von diesem profitieren können. Dazu gehört auch die nicht ausschließliche Nutzung der zu 100 % im Besitz von Artemis befindlichen Radio Hill-Verarbeitungsanlage, wobei die Geschäftsbedingungen für eine Verarbeitungsvereinbarung noch formell zu verhandeln sind (siehe ASX-Meldung vom 18. Oktober).

- Abschluss einer 70-prozentigen Earn-In-Vereinbarung für das Projekt Munni Munni mit Platina Resources Limited (Platina). Das Projekt Munni Munni grenzt von allen Seiten an die Konzessionsgebiete von Artemis und liegt rund 20 km vom zu 100 % unternehmenseigenen Radio Hill-Betrieb entfernt. Dieses neue (ARV: 70 % - PGM: 30 %) Joint Venture wird auf die Goldmineralisierung im Landpaket Munni Munni abzielen (siehe ASX-Meldung vom 20. August).

- Unterstützung durch DGWA bei der Börsennotierung in Deutschland und Beginn der Heraufstufung der US OTC-Notierung auf OTCQB-Klassifizierung - um nordamerikanischen Investoren den Zugang zu Artemis zu erleichtern (siehe ASX-Meldung vom 7. September).

ERSCHLIESSUNGSSTRATEGIE

Ressourcenerschließungsprogramm

Artemis führt seit Anfang 2017 aggressive Bohrungen bei seinen Projekten durch, um zu bewerten, priorisieren und ermitteln, welches Zielgebiet den langfristigen Verarbeitungsbetrieb bei Radio Hill unterstützen wird. Das Unternehmen hat bei seinen 2.600 km2 umfassenden Konzessionen Zugang zu mehreren Rohstoffen und ist der hundertprozentige Eigentümer der strategisch gelegenen Verarbeitungsanlage Radio Hill und der dazugehörigen Infrastruktur (Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45071/20181031_Sept Quarterly_v10_deFprcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan der Projekte von Artemis

Au-Co-Cu-Projekt Carlow Castle (zu 100 % im Besitz von Artemis)

Auf Grundlage der bisherigen Bohrungen besteht beim Au-Co-Cu-Projekt Carlow Castle Potenzial für die Steigerung seiner zuvor gemeldeten abgeleiteten Ressource im Umfang von 4,5 Millionen Tonnen (siehe ASX-Meldung vom 31. Januar 2018). Carlow Castle könnte die entscheidende Ressource mit großen Tonnagen und langer Lebensdauer liefern, die die vorherigen Betreiber zur Unterstützung des langfristigen Betriebs bei Radio Hill gebraucht hätten.

Der Vorteil von Carlow Castle liegt darin, dass das Projekt Vorkommen mit drei wertvollen Rohstoffen beinhaltet. Die Gold-, Kobalt- und Kupfergehalte und -tonnagen steigen und die Lagerstätte ist in Streichrichtung und in die Tiefe offen. Diese Eigenschaften bieten zusätzliche Möglichkeiten, diese wertvolle Lagerstätte mit einer neuen aktualisierten Ressourcenschätzung und einer vorläufigen metallurgischen Bewertung, die im laufenden Quartal erwartet wird, weiter auszubauen.

Neue Kobaltziele definiert

Die Zusammenführung der historischen und neu erworbenen geochemischen Daten durch Artemis führte zu einer Erhöhung des regionalen Kobaltpotenzials in den Konzessionen (siehe ASX-Meldung vom 29. Oktober 2018). Diese Arbeiten untermauern die Auffassung des Unternehmens, dass Carlow Castle zwar wahrscheinlich das fortgeschrittenste Kobaltprojekt, aber nicht das einzige Kobaltvorkommen in seinem Grundbesitz ist.

Abbildung 2 zeigt das erweiterte Kobaltpotenzial in unserem Grundbesitz. Zusätzliche weitergehende Arbeiten sind geplant.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45071/20181031_Sept Quarterly_v10_deFprcom.002.jpeg

Abbildung 2: Kobaltziele durch geochemische Probenahmen identifiziert

Ergänzende und günstige Ressourcenziele

Andere Ressourcenziele, wie die Cu-Zn-Lagerstätte Whundo, die Au-Lagerstätte Weeriana (aktualisierte Ressourcenschätzung im Gange), Radio Hill Shallows (aktualisierte Ressourcenschätzung im Gange) und Ruth Well (aktualisierte Ressourcenschätzung im Gange), zeichnen sich derzeit als ergänzende oder günstige Abbau-/Mischungsziele für die Verarbeitung bei Radio Hill ab (siehe Abbildung 1). Der Zeitpunkt der Förderung dieser Ressourcen würde durch den Abbauplan bei Carlow Castle, die Verarbeitungskapazität von Radio Hill, den logistischen Zeitplan und den Rohstoffpreis bestimmt werden, damit jede Ressource das maximale Ergebnis für die gesamte Wirtschaftlichkeit des Projekts liefert.

Tiefenbohrprogramm

Artemis schloss sein Tiefenbohrprogramm in der Region West Pilbara im August 2018 ab. Das Bohrloch ASD-1 endete in einer Tiefe von 1.348,5 Metern, während ASD-2 bis in eine Tiefe von 790,5 Metern reichte. Die ersten Ergebnisse aus ASD-1 und ASD-2 haben das Potenzial für Mineralziele in geringeren Tiefen als bisher angenommen im Projektgebiet Balmoral erhöht.

Neuigkeiten zur Kernverarbeitung und der Interpretation des geologischen Milieus durch CSIRO anhand von ASD-1 und ASD-2 werden bekannt geben, wenn diese vorliegen.

Konglomerat- und Paläo-Seifen-Goldlagerstätten

Artemis hat das Risiko seiner Konglomerat-Gold-Strategie durch sein 50-50-Joint Venture mit Novo Resources Corp. (TSX.V: NVO) gemindert. Unsere Partner sind finanziell gut aufgestellt und haben während des Quartals die systematische geologische Bewertung, die Massenprobenahmen und die Umweltstudien in ihren zu 100 % unternehmenseigenen Projekten und im Grundbesitz bei Purdys Reward, der Gegenstand des 50-50-Joint Ventures ist, fortgesetzt. Das Datenmaterial aus den geologischen Kartierungen, Bohrungen und Massenprobenahmen wird derzeit in ein geologisches 3-D-Modell eingepflegt, um die Massenprobenahmen bei Purdys Reward und Comet Well besser planen zu können.

Artemis hat die Arbeiten in seinem Goldschürfgebiet 47K Patch fortgesetzt, um sein eigenes geologisches Modell zu erarbeiten. Die Ergebnisse der jüngsten geophysikalischen SAM-Flugmessungen (Sub-Audio Magnetic) über 47K Patch werden derzeit in das Datenmaterial aus den oberirdischen Kartierungen, strukturellen Bohrungen und Grabungen integriert, um dieses Modell im Hinblick auf eine zukünftige Massenprobenahme zu verfeinern.

Sanierung und Installation eines neuen Goldkreislaufs bei Radio Hill

Fox Resources Limited (Fox) stellte den Betrieb bei Radio Hill im Jahr 2008 aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise ein. Ohne die notwendigen Mittel war es Fox nicht möglich, das Projekt auf systematische und geordnete Weise in den Pflege- und Wartungszustand zu überführen, und Artemis hat daher viele ehemalige Probleme in und im Umfeld der Anlage sowie der Bergelagereinrichtungen geerbt, die der Behebung bedurften.

Am 2. März 2017 gab Artemis den Abschluss des Erwerbs von Radio Hill von Fox bekannt. Ende 2017 hatte Artemis ein kleines Team zum Standort entsandt, um dort mit den Aufräumarbeiten zu beginnen, sodass die Ausrüstung und die Vertragsnehmer für den Beginn der Sanierungs- und Reparaturarbeiten bei den Infrastruktureinrichtungen an der Oberfläche mobilisiert werden konnten. Die Mobilisierung wurde im Februar 2018 bekannt gegeben.

Diese Arbeiten und die Altlastensanierung sind im Gange, Verzögerungen bei der Einholung der entscheidenden Umwelt- und Sicherheitsgenehmigungen führten jedoch zu einer Verlängerung der ursprünglich erwarteten Zeitpläne für die Sanierungs- und Bauarbeiten und damit zu einem Anstieg der Kosten. Das Team für die Installation des Goldkreislaufs wurde Ende August 2018 endlich zum Standort entsandt und der Abschluss der Errichtung des Gekko-Goldkreislaufs wurde am 21. September 2018 bekannt gegeben. Die Prüfung dieser Einheit wurde im Oktober abgeschlossen (Abbildung 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45071/20181031_Sept Quarterly_v10_deFprcom.003.jpeg

Abbildung 3: Betrieb Radio Hill

Die mechanische Modernisierung und die Installation der wichtigsten Verarbeitungsanlagen bei Radio Hill ist nun zu 80 % abgeschlossen, wobei die verbleibenden Elektro- und Instrumentierungsarbeiten, kleinere strukturelle Reparaturen und die Anlagenverrohrung nach Erhalt der endgültigen Genehmigung für TSF3 abgeschlossen werden. Im Hinblick auf die Genehmigungen für TSF3 war der wichtigste Antrag bei der zuständigen Regierungsbehörde im Quartal, das im September endete, aufgrund der schleppenden Vorlage der wichtigsten Berichte der Berater verzögert.

Dieser Antrag wurde nun beim DWER eingereicht und die endgültige Genehmigung wird im laufenden Quartal erwartet.

Es sei darauf hingewiesen, dass Artemis derzeit über eine Genehmigung verfügt, 500.000 Tonnen Golderz pro Jahr zu verarbeiten und das goldhaltige Zwischennebenprodukt in einer Geotube-Anlage zu gewinnen. Diese Technologie ist in Australien nicht erprobt, hat hohe Aufbau- und Betriebskosten und ihre Steuerung mit einem neuen Betriebsteam wird als schwierig eingeschätzt.

Als eine kostenintensive, kurzfristige Option macht die Geotube-Anlage einen geordneten Übergang in einen Dauerbetrieb komplizierter und daher bevorzugt das Unternehmen, damit zu warten, eine Inbetriebnahme von Radio in Betracht zu ziehen, bis die Genehmigung für TSF3 vorliegt.

Massenprobenahmen und Auftragsverarbeitung bei Radio Hill

Die Verarbeitungsanlage Radio Hill verfügt nun über die Fähigkeit, Gold im Gravitationsverfahren zu verarbeiten, und daher werden nun die Massenprobenahme und die Auftragsverarbeitung im Hinblick auf die Konzessionen im Besitz von Artemis und Dritten in Betracht gezogen.

Die kürzlich angekündigte Allianz mit Pacton Gold Inc. (TSX.V: PAC, siehe ASX-Meldung vom 18. Oktober 2018) bietet Artemis eine strategische Beziehung zu einem weiteren aggressiven Explorationsunternehmen, das derzeit eine Prüfung seines gesamten Projektportfolios durchführt, um Möglichkeiten für die kurzfristige Massenprobenahme und Produktion einer in Konglomeraten oder Scherzonen gelagerten Mineralisierung in seinen zahlreichen Bergbaupachtgebieten zu identifizieren. Diese Allianz bietet damit einen schnellen Weg zu einer eingehenden Projektbewertung und Produktion.

Diese Betriebsweise wird im Rahmen eines größeren Ressourcenerschließungsprogramms durch Artemis erwogen, da sie möglicherweise die Installation einer Flotations- und/oder Laugungsanlage bei Radio Hill finanzieren könnte. Diese Verarbeitungsverfahren könnten höhere metallurgische Ausbeuten erzielen als die Verarbeitung im Gravitationsverfahren alleine und damit die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern.

Dementsprechend wird Artemis die verbleibenden Sanierungsarbeiten in der Anlage abschließen, wenn die TSF3-Genehmigungen vorliegen. Dies bietet die Möglichkeit, weitere Fortschritte in den folgenden Bereichen zu erzielen:

- Ressourcenerschließungsziele von Artemis (in den zu 100 % im Besitz von Artemis befindlichen oder im Rahmen von einem Joint Venture betriebenen Projekten)

- Regierungsgenehmigungen, die für die Aufnahme des Abbau ausgewählter Ressourcen erforderlich sind; und

- Gespräche mit Pacton und andere Dritten hinsichtlich des Zeitpunkts der Auftragsverarbeitung.

ENTWICKLUNGEN AUF UNTERNEHMENSEBENE

Artemis erhält Unterstützung der DGWA für Börsennotierung in Deutschland

Die Aktivitäten im Bereich Investor Relations blieben während des Quartals und bis zum 29. Oktober 2018 rege, nachdem Artemis die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA - www.dgwa.org), eine europäische Investment- und Finanzmarktberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt (Deutschland), damit betraut hatte, dem Unternehmen bei der Notierung an der Frankfurter Börse zur Seite zu stehen (siehe ASX-Meldung vom 30. August 2018).

Die DGWA, eine angesehene Investmentbank-Boutique mit Sitz in Frankfurt und Berlin, wird die Führungsriege von Artemis dabei unterstützen, das Profil der breitgefächerten Grund-, Batterie- und Edelmetallprojekte in diesem wichtigen Markt weiter auszubauen und seine bestehende Notierung an der Frankfurter Börse bestmöglich zu nutzen (Frankfur-Kürzel: ATY).

Artemis bemüht sich um OTC-Notierung in den USA

Gleichzeitig mit der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse hat Artemis auch den Prozess für eine Umwandlung seiner derzeitigen OTC Pink-Notierung in eine Notierung am OTCQB Venture Market eingeleitet. Der OTCQB Venture Market bietet jungen und aufstrebenden internationalen Unternehmen den Vorteil einer Börsennotierung in den USA, jedoch ohne die hohen Kosten und komplexen Prozesse, die gewöhnlicherweise mit einer Notierung an einer US-Börse einhergehen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter www.otcmarkets.com.

Artemis hat eine kleine, aber treue Aktionärsbasis in den USA und diese Notierung wird den nordamerikanischen Investoren einen besseren Zugang zu Artemis bieten.

QUARTALSAUSGABEN

Die bisherige Strategie bei Radio Hill konzentrierte sich auf die Modernisierung, Reparatur, Sanierung und den Aufbau der Goldverarbeitungskapazität. Die Fortschritte verzögerten sich leider aufgrund mehrerer wichtiger Regierungsgenehmigungen, was sich auf die Sanierungs- und Bauzeitpläne auswirkte. Der Mittelabfluss für das Quartal betrug 14,4 Millionen Dollar und beinhaltete:

- Investition von 8,1 Millionen Dollar in die weitere Modernisierung der bestehenden Verarbeitungsanlage Radio Hill, die Errichtung des neuen Goldkreislaufs, den Erwerb und die Verlagerung eines fast neuen Flotationskreislaufs, umfangreiche Arbeiten bei den oberirdischen Infrastruktureinrichtungen am Standort und die umfassende Sanierung der Bergelagereinrichtungen; und

- Investition von 4,2 Millionen Dollar in die Ressourcenerschließungs- und Explorationsbohrungen bei Carlow Castle, Whundo, Weeriaana und Artemis Anteil an den Ausgaben für das 70 %-Earn-In am Joint Venture von Platina und Artemis für Munni Munni und die Erhaltung des Explorations-Joint Ventures zwischen Novo und Artemis.

BARBESTAND

Der Kassenbestand zum 30. September 2018 betrug 12,7 Millionen Dollar.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Das schnelle Wachstum und die bevorstehende Aktualisierung der Ressourcen für unser wichtiges Au-Co-Cu Projekt Carlow Castle haben Artemis dazu veranlasst, das Programm zur Entwicklung eines Fließschemas für die Produktion mehrere Rohstoffe bei Radio Hill voranzutreiben. Die Phase-II-Erweiterung von Radio Hill zur Verarbeitung von Material aus Carlow Castle und zur Optimierung der Gold-, Kobalt- und Kupfergewinnung hat nun eine hohe Priorität. Das Unternehmen hat bereits einen größeren, fast neuen 76 m3-Flotationskreislauf erworben, der für diese Aufgabe genutzt werden könnte. Daher wird das metallurgische Prüfprogramm zur Unterstützung des Phase-II-Prozessdesigns gleichzeitig beschleunigt:

- Die TSF3-Genehmigungsanträge - wurden eingereicht, wobei die Genehmigungen voraussichtlich in diesem Quartal erteilt werden;

- Eine aktualisierte neue Ressourcenschätzung für Carlow Castle - ist im Gange und wird für das laufende Quartal erwartet;

- Die Anträge auf die Regierungsgenehmigungen, die erforderlich sind, um Carlow Castle in eine Bergbaukonzession umzuwandeln, machen ebenfalls Fortschritte;

- Metallurgische Testprogramme bei Carlow Castle - zur Unterstützung der Entwicklung eines Fließschemas und zur Förderung von ersten Gesprächen mit potenziellen Kupfer- und Kobaltabnehmern;

- Eine aktualisierte neue Ressourcenschätzung für Weerianna (Au) - im November erwartet, während die aktuellen Schätzungen für Ruth Well (Ni-Co-Cu) und Radio Hill Shallows im vierten Quartal 2018/erstes Quartal 2019 vorliegen sollten; und

- Gespräche mit Dritten über die Auftragsverarbeitung bei Radio Hill sind im Gange.

KONTAKTDATEN DES UNTERNEHMENS

Weitere Informationen über diese Meldung oder das Unternehmen generell erhalten Sie auf unserer Website unter www.artemisresources.com.au, folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @ARV_Artemis oder kontaktieren Sie uns:

Edward Mead Executive Director Telefon: +61 407 445 351

Wayne Bramwell Chief Executive Officer Telefon: +61 417 953 073

David Tasker Berater - Chapter One Telefon : +61 433 112 936

Stellungnahme der Sachverständigen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Explorationsziele beziehen, basieren auf Informationen, die von Allan Younger, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt oder überprüft wurden. Herr Younger ist Berater des Unternehmens. Herr Younger verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten maßgeblich sind. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen.

Herr Younger stimmt zu, dass die von ihm vorgelegten Informationen in dieser Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU ARTEMIS RESOURCES

Artemis Resources Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seine großen (~2.400 km2) und aussichtsreichen Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte in der Region Pilbara in Western Australia gerichtet ist.

Die Verarbeitungsanlage Radio Hill mit 500.000 Tonnen pro Tag Kapazität und die dazugehörige Infrastruktur, die rund 35 km südlich der Stadt Karratha liegt, steht zu 100 % im Besitz von Artemis. Das Unternehmen bewertet die JORC Code-konformen Gold-, Nickel-, Kupfer-Kobalt-, Platingruppenelement- und Zinkressourcen aus den Jahren 2004 und 2012, die sich allesamt in einem Umkreis von 40 km von der Anlage Radio Hill befinden.

Artemis hat mit Novo Resources Corp. (Novo), das an der kanadischen TSX Venture Exchange (TSXV:NVO) notiert ist, definitive Vereinbarungen unterzeichnet. Gemäß diesen Vereinbarungen hat Novo seine Ausgabeverpflichtung erfüllt und 50 % der Rechte an der Goldmineralisierung (und anderen Mineralen, die notwendigerweise mit dem Gold abgebaut werden) aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten in den Konzessionen von Artemis innerhalb eines Umkreises von 100 km von der Stadt Karratha, einschließlich Purdys Reward, erworben (die Goldrechte). Die Goldrechte beinhalten nicht:

(i)-Goldmineralisierungen in den bestehenden (Stand: 18. Mai 2017) JORC Code-konformen Ressourcen und Reserven von Artemis; oder

(ii)-Goldmineralisierungen, die nicht aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten stammen; oder

(iii)-andere Mineralienvorkommen als Gold.

Die Konzession Mt Oscar von Artemis ist von den definitiven Vereinbarungen ausgenommen. Die definitiven Vereinbarungen betreffen 36 Konzessionen/Konzessionsanträge, die sich zu 100 % im Besitz von Artemis befinden.

Nach dem erfolgreichen Earn-in von Novo wurden zwei 50:50-Joint Ventures zwischen Novos Tochtergesellschaft, Karratha Gold Pty Ltd (Karratha Gold), und zwei Tochtergesellschaften von Artemis (KML No 2 Pty Ltd und Fox Radio Hill Pty Ltd) gegründet. Die Joint Ventures werden von Karratha Gold als ein Projekt verwaltet, wobei Artemis und Novo jeweils 50 % zur weiteren Exploration oder der möglichen Förderung der Goldrechte beitragen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung enthält Prognosen, Vorhersagen und zukunftsgerichtete Informationen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und Prognoseergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es nicht garantieren, dass diese erreicht werden. Erwartungen, Schätzungen und Prognosen sowie vom Unternehmen bereitgestellte Informationen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Artemis liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden mit ziemlicher Sicherheit wesentlich von den geäußerten oder implizierten Erwartungen abweichen. Artemis hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen weder geprüft noch untersucht. Artemis gibt keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, ab und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Echtheit, Gültigkeit, Genauigkeit, Eignung oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen oder Meinungen sowie für die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, das Erreichen oder die Genauigkeit von Prognosen, Vorhersagen oder anderen zukunftsgerichteten Informationen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird.

Anleger sollten eigene Auskünfte einholen und sich auf diese verlassen, bevor sie sich für einen Erwerb von oder Handel mit Wertpapieren des Unternehmens entscheiden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die vollständige Meldung inklusive aller Tabellen und Anhänge finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20181031/pdf/43zwk43vhdh76h.pdf

Liegenschaftsplan

(Alle Liegenschaften befinden sich in Westaustralien.)

ProjecTenemeStatuCompany ProjecTenemenStatuCompany

t nt s t t s

PurdyE47/17Live KML No 2 Pty Sing P47/161Live KML No 2 Pty

s 45 Ltd Well 9 Ltd

Rewar

d

Karratha Gold

Pty

Ltd

L47/78PendiKML No 2 Pty P47/162Live KML No 2 Pty

2 ng Ltd 1 Ltd

CarlowE47/17Live KML No 2 Pty P47/162Live KML No 2 Pty

Castl97 Ltd 2 Ltd

e

P47/18Live KML No 2 Pty P47/111Live KML No 2 Pty

19 Ltd 2 Ltd

P47/11Live KML No 2 Pty NicholP47/112Live KML No 2 Pty

34 Ltd River6 Ltd

Ruth P47/11Live KML No 2 Pty E47/271Live KML No 2 Pty

Well 27 Ltd 6 Ltd

E47/37PendiKML No 2 Pty M47/152Live KML No 2 Pty

19 ng Ltd 7 Ltd

E47/34Live Sorrento P47/151Live KML No 2 Pty

87 Resources 9 Ltd

Pty

Ltd

E47/33Live Hard Rock E47/337PendiKML No 2 Pty

41 Resources 3 ng Ltd

Pty

Ltd

47 E47/33Live Hard Rock M47/87 Live D & K Corps

Patch61 Resources Investments

Pty

Ltd

E47/34Live Elysian M47/127Live D & K Corps

43 Resources Investments

Pty

Ltd

ElysiaE47/35Live Elysian M47/401Live D & K Corps

n / 64 Resources Investments

Hard Pty

Rock Ltd

E47/33Live Hard Rock M47/421Live D & K Corps

40 Resources Investments

Pty

Ltd

E47/33Live Hard Rock M47/435Live D & K Corps

90 Resources Investments

Pty

Ltd

P47/18Live Hard Rock M47/577Live D & K Corps

32 Resources Investments

Pty

Ltd

P47/18PendiHard Rock L47/565PendiD & K Corps

81 ng Resources ng Investments

Pty

Ltd

E47/35Live Jindalee L47/687Live D & K Corps

34 Resources Investments

Pty

Ltd

P47/18PendiKML No 2 Pty L47/689Live D & K Corps

97 ng Ltd Investments

E47/39PendiKML No 2 Pty BalmorE47/370Live KML No 2 Pty

42 ng Ltd al 7 Ltd

E47/35PendiJindalee E47/370Live KML No 2 Pty

35 ng Resources 8 Ltd

Pty

Ltd

P47/18PendiJindalee E47/370Live KML No 2 Pty

33 ng Resources 9 Ltd

Pty

Ltd

WhundoL47/82PendiKML No 2 Pty PyramiE47/372Live KML No 2 Pty

0 ng Ltd d 0 Ltd

L47/16Live Fox Radio E47/372Live KML No 2 Pty

3 Hill Pty 1 Ltd

Ltd

M47/7 Live Fox Radio E47/372Live KML No 2 Pty

Hill Pty 2 Ltd

Ltd

M47/9 Live Fox Radio E47/372Live KML No 2 Pty

Hill Pty 3 Ltd

Ltd

Radio M47/16Live Fox Radio South E47/406PendiKML No 2 Pty

Hill 1 Hill Pty of 8 ng Ltd

Ltd Roebo

urne

M47/33Live Fox Radio E47/406PendiKML No 2 Pty

7 Hill Pty 9 ng Ltd

Ltd

L47/93Live Fox Radio E47/407PendiKML No 2 Pty

Hill Pty 0 ng Ltd

Ltd

Mt E47/12Live Fox Radio GreateE47/354PendiKML No 2 Pty

Oscar17 Hill Pty r 5 ng Ltd

Ltd Munni

Munni

WeeriaM47/22Live Western E47/354Live KML No 2 Pty

nna 3 Metals Pty 6 Ltd

3 Ltd

SilicaM47/17Live Western E47/354Live KML No 2 Pty

Hills7 Metals Pty 7 Ltd

2 Ltd

M47/28Live Western E47/361Live KML No 2 Pty

8 Metals Pty 2 Ltd

2 Ltd

M47/93Live Shear Zone E47/316Live KML No 2 Pty

4 Mining Pty 0 Ltd

Ltd

M47/23Live Shear Zone E47/332Live Karratha

2 Mining Pty 2 Metals Pty

4 Ltd Ltd

L47/78PendiKML No 2 Pty Munni M47/123Live Platina

1 ng Ltd Munni6 Resources

Ltd

E47/17Live KML No 2 Pty M47/124Live Platina

46 Ltd 6 Resources

Ltd

PanoraE45/47Live MacArthur M47/125Live Platina

ma 32 Lithium Pty 6 Resources

5 Ltd Ltd

E45/47Live MacArthur M47/126Live Platina

79 Lithium Pty 6 Resources

5 Ltd Ltd

TelferE45/52PendiArmada Mining Mt M08/191Live Artemis

76 ng Pty Cleme1 Resources

Ltd nt Ltd

M08/192Live Artemis

1 Resources

Ltd

M08/193Live Artemis

1 Resources

Ltd

1 - 80% Artemis - Joint Venture mit Northern Star Resources

2 - 70% Artemis

3 - 80% Artemis

4 - 34% Artemis

5 - Option zum Erwerb von bis zu 80% durch Artemis, der Rest wird von Macarthur Minerals Ltd gehalten.

6 - 70% Artemis - Joint Venture mit Platina Resources

7 - 70% Artemis - Karratha Gold Joint Venture

ASX : ARV

FRANKFURT : ATY

US OTC : ARTTF

Gold und Kobalt im Westen der Region Pilbara

Artemis Resources Limited ist ein australisches Mineralerschließungsunternehmen, das seine Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte im Westen der australischen Region Pilbara zu Produktionsbetrieben erweitert.

Artemis hat ausgedehnte Konzessionsflächen im Westen der Region Pilbara zusammengelegt und ist alleiniger Besitzer der Verarbeitungsanlage Radio Hill samt der dazugehörigen Infrastruktur, die sich in 30 km Entfernung von der Stadt Karratha, dem wirtschaftlichen Zentrum der Region Pilbara, befindet.

Sie wollen mehr über Artemis erfahren?

Dann kontaktieren Sie bitte:

Wayne Bramwell - Chief Executive Officer

E-Mail: wayne.bramwell@artemisresources.com.au

Edward Mead - Executive Director

E-Mail: Ed.Mead@artemisresources.com.au

David Tasker - Medienberater

E-Mail: dtasker@chapteroneadvisors.com.au

oder besuchen Sie die Webseite von Artemis bzw.

folgen Sie uns auf Twitter.

Artemis Resources Limited

Suite 1, 11 Ventnor Ave,

West Perth WA,

Australien, 6005

Tel : +61 8 6319 0000

E-Mail : info@artemisresources.com.au

www.artemisresources.com.au

Twitter - @Artemis_ARV

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45071

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45071&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin= AU000000ARV3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.