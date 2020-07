IRW-News: Argo Gold Inc.: Argo Gold beginnt mit Exploration in seinem Goldprojekt Uchi

IRW-PRESS: Argo Gold Inc.: Argo Gold beginnt mit Exploration in seinem Goldprojekt Uchi

Toronto, KANADA, 29. Juli 2020. Argo Gold Inc. (Argo Gold oder das Unternehmen) (CSE: ARQ) hat die Exploration in seinem Goldprojekt Uchi 70 Kilometer östlich von Red Lake (Ontario) aufgenommen.



Im Rahmen seines ersten Bohrprogramms durchteufte Argo Gold 132 g/t Au auf 1,8 Metern im hochgradigen Erzgang Woco und 34,4 g/t Au auf 0,5 Metern in der Scherzone Northgate. Der Erzgang Woco und die Scherzone Northgate liegen entlang eines 5 Kilometer langen mineralisierten Trends, der als überaus höffig gilt, 2 Kilometer voneinander entfernt. Die biogeochemischen Untersuchungen im Sommer 2019 deckten den mineralisierten Haupttrend ab und ermittelten mehrere vorrangige Anomalien in der Nähe des hochgradigen Erzgangs Woco sowie zusätzliche neue Anomalien entlang der 5 Kilometer Streichlänge des mineralisierten Haupttrends (siehe Pressemeldung von Argo Gold vom 28. Oktober 2019). Westlich des mineralisierten Haupttrends wurde im Rahmen des Feldprogramms im Sommer 2019 ein weiterer mineralisierter Trend - die Zone HST und das Erzgangsystem Raingold - erprobt; die Proben lieferten anomale Goldanalysewerte auf einer Streichlänge von 600 Metern. Einer der kontinuierlichen Splitter der fünf Proben ergab bei der Analyse 14,5 g/t Au auf 2,6 Metern bei Raingold (siehe Pressemeldung von Argo Gold vom 6. November 2019).

Argo Gold hat die Feldarbeiten eingeleitet und führt in Bereichen mit bekannter hochgradiger Goldmineralisierung sowie ermittelten Anomalien mechanische Abtragungsarbeiten und hydraulische Waschungen durch. Dies soll geologische und strukturelle Kartierungen im Vorfeld eines geplanten Anschlussbohrprogramms im Sommer 2020 ermöglichen.

Bill Kerr, P.Geo, Explorationsgeologe von Argo Gold, ist der qualifizierte Sachverständige, der Verantwortung für die fachlichen Angaben in dieser Pressemeldung übernimmt.

Über Argo Gold Inc.

Argo Gold ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf Goldexplorationsprojekte im zentralen und nordwestlichen Teil der Provinz Ontario konzentriert. Argo Gold erweiterte sein Portfolio vor Kurzem um das Goldprojekt Talbot (siehe Pressemeldung von Argo Gold vom 11. Juni 2020). Alle Projekte von Argo Gold befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens. Informationen zu Argo Gold erhalten Sie auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.argogold.ca. Argo Gold ist an der Canadian Securities Exchange (www.thecse.com) unter dem Ticker ARQ, an der OTC unter dem Ticker ARBTF sowie an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart unter der WKN A2ASDS notiert.

