IRW-News: Ares Strategic Mining Ltd: Ares Strategic Mining bestätigt große Flussspat mineralisierte Zone mit durchschnittlich 80%iger Reinheit

- große Zone mit durchschnittlich 80 % CaF2 in über 60 m vertikaler Ausdehnung bestätigt und bleibt in der Tiefe offen.

- der Flussspat aus dieser Zone wurde bereits direkt an die Industrie verkauft.

- die natürlich vorkommenden Gehalte gehören zu den höchsten der Welt.

- nachfolgende geophysikalische Arbeiten wurden in Auftrag gegeben, um das Tiefenpotenzial der hochgradig mineralisierten Zone zu untersuchen.

Gebiet bereits für den Abbau genehmigt.

Vancouver, B.C. 9. Februar 2021 - Ares Strategic Mining Ltd. ("Ares" oder das "Unternehmen") (TSXV: ARS) (OTC:ARSMF) (FRA: N8I1), freut sich, bekannt zu geben, dass im Anschluss an Modellierungsarbeiten unter Verwendung der jüngsten Bohr- und Untersuchungsdaten die Entdeckung von hochgradigem, industrietauglichem Flussspat in Metspat-Qualität bekannt gegeben wurde, der bereits von der Industrie geprüft wurde und für Anwendungen wie z.B. als Flussmittel bei der Stahlherstellung geeignet ist.

Die Grube Purple war bis zu einer Tiefe von 20 m auf bgebaut worden, und der abgebaute Flussspat wurde direkt und unverarbeitet an die Industrie verkauft. Die Entdeckung einer großen, nicht abgebauten Zone in der Grube Purple, die sich über mindestens weitere 60 m in die Tiefe fortsetzt, stellt sicher, dass das Unternehmen über eine Flussspatmineralisierung verfügt, die sofort abgebaut werden kann, ohne dass die Mineralverarbeitung erforderlich ist, die die meisten Bergbaubetriebe durchführen, um ein verkaufsfähiges Produkt zu erzeugen.

Die hochgradige Flussspatmineralisierung, die offen bleibt, deutet auch darauf hin, dass sich diese 80% reine CaF2-Region tiefer erstreckt. Ares hat geophysikalische Arbeiten in Auftrag gegeben, um eine gründliche Charakterisierung der bekannten Brekzienröhren durchzuführen und die aktuelle Arbeitshypothese der Hauptursprungsquelle für den gesamten Flussspat auf dem Spor Mountain zu entwickeln.

Im Jahr 2018 stufte die US-Regierung Flussspat als kritisches Mineral ein, das "als kritisch für die nationale Sicherheit und die Wirtschaft der USA angesehen wird". Flussspat ist nach wie vor das einzige nichtmetallische kritische Mineral, das im ganzen Land zu 100 % importiert wird. Die Einstufung von Flussspat als Kritisches Mineral in den Vereinigten Staaten führt zu einer schnelleren Genehmigungsphase, wodurch der Bergbaubetrieb schneller beginnen kann als bei herkömmlichen Mineralien.

James Walker, Präsident und CEO, erklärte: "Die Entdeckung des großen, bereits verkaufsfähigen hochgradigen Produkts ist ein großartiger Hinweis darauf, dass die geplanten Bergbauaktivitäten von Ares das Potenzial haben, einen sehr wirtschaftlichen Betrieb zu liefern. Diese hochgradige Flussspatzone hat bereits ein Produkt produziert, das bereits verkauft wurde und von der Industrie ohne Verarbeitung akzeptiert wurde. Mit Hilfe der Flussspat-Metallurgie-Expertise von Ares kann das Unternehmen problemlos noch höherwertige Flussspatprodukte für den Säurespatmarkt herstellen, der wesentlich höhere Verkaufspreise verlangt und dem Unternehmen größere potenzielle Gewinnmargen bieten würde. Es ist ein sehr vielversprechender und spannender Fund für unser Unternehmen."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56638/Ares_021021_DE.001.jpeg

Abbildung 1. Bohrlochabschnitt 3 (LS-20-23 und LS-20-26), der die Verteilung der Flussspatmineralisierung umreißt.

Raul Sanabria, P.Geo., ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Sanabria ist dem Unternehmen gegenüber nicht unabhängig, da er ein Director und Aktionär ist.

Offenlegung: Unternehmen verlassen sich in der Regel auf umfassende Machbarkeitsberichte über Mineralreservenschätzungen, um die mit einer Produktionsentscheidung verbundenen Risiken und Ungewissheiten zu reduzieren. Bei einigen industriellen Mineralunternehmen handelt es sich um relativ einfache Betriebe mit geringen Investitionen und Risiken, bei denen das Unternehmen entschieden hat, dass eine formelle Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie in Übereinstimmung mit NI 43-101 und 43-101 CP für eine Produktionsentscheidung nicht erforderlich ist. Das Unternehmen hat weder eine Machbarkeitsstudie noch eine Mineralreserven- oder Ressourcenschätzung für die Lost-Sheep-Mine durchgeführt, weshalb die finanzielle und technische Rentabilität des Projekts mit einem höheren Risiko behaftet ist, als wenn diese Arbeiten durchgeführt worden wären. Basierend auf historischen technischen Arbeiten, geologischen Berichten, historischen Produktionsdaten und aktuellen technischen Arbeiten, die von Ares abgeschlossen wurden oder derzeit durchgeführt werden, beabsichtigt das Unternehmen, die Erschließung dieses Vermögenswertes voranzutreiben. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass es seine Produktionsentscheidung nicht auf eine Machbarkeitsstudie der Mineralreserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweist, und dass daher ein viel größeres Risiko des Scheiterns mit seiner Produktionsentscheidung verbunden ist. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, dass abgeleitete Mineralressourcen geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Die Entwicklung eines Bergbaubetriebes ist typischerweise mit großen Kapitalausgaben und einem hohen Maß an Risiko und Unsicherheit verbunden. Um dieses Risiko und die Ungewissheit zu reduzieren, trifft der Emittent seine Produktionsentscheidung in der Regel auf der Grundlage einer umfassenden Machbarkeitsstudie über festgestellte Mineralreserven. Das Unternehmen hat sich entschieden, ohne etablierte Mineralreserven fortzufahren und stützt seine Entscheidung auf die vergangene Produktion und interne Prognosen.

Lost Sheep Flussspatprojekt - Delta, Utah

- 100% im Besitz - 2.100 Acres - 108 Claims

- Befindet sich im Gebiet Spor Mountain, Juab County, Utah, etwa 214 km südwestlich von Salt Lake City.

- Vollständig genehmigt - einschließlich Abbaugenehmigungen.

- Technischer Bericht gemäß NI 43-101 identifiziert umfangreichen hochgradigen Flussspat mit geringen Verunreinigungen.

- Bergbauplan vom BLM genehmigt *

*Erstmals genehmigt von Rex Rowley - Area Manager, Bureau of Land Management - 24. August 1992.

Erneuert durch Paul B. Baker - Minerals Program Manager, Bureau of Land Management - 12. Dezember 2016.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES DER

ARES STRATEGIC MINING LTD.

James Walker

Chief Executive Officer und Präsident

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Mark Bolin telefonisch unter 604-781-0535 oder per E-Mail unter mbolin@aresmining.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

