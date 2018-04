IRW-News: Arctic Star Exploration Corp.: Arctic Star meldet die Gewinnung von Diamanten aus den neuen Kimberlit-Funden im Projekt Timantti, Finnland

IRW-PRESS: Arctic Star Exploration Corp.



Arctic Star meldet die Gewinnung von Diamanten aus den neuen Kimberlit-Funden im Projekt Timantti, Finnland

16. April 2018 - Arctic Star Exploration Corp. (Arctic oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Diamantergebnisse des Caustic Fusion-Verfahrens anhand Proben aus den jüngsten Kimberlit-Funden im zu 100 % unternehmenseigenen Diamantprojekt Timantti in Finnland (das Projekt) - und zwar dem Kimberliten Grey Wolf und den Gesteinsgängen Vasa - erhalten hat. Diese beiden Kimberlitkörper wurden bei Aushubarbeiten entdeckt und diese ersten Ergebnisse stammen von Proben aus diesen Entdeckungsgruben. Darüber hinaus wartet das Unternehmen auf die Analyseergebnisse der Caustic Fusion anhand von Proben aus seinem Diamantbohrprogramm.

Die Ergebnisse sind gemeinsam mit den Ergebnissen der vorherigen Caustic Fusion-Tests, die Arctic Star in der Pressemeldung vom 26. Juli 2017 meldete (https://www.arcticstar.ca/arctic-star-111-diamonds-48-65kg-kimberlite-core-sample-finland/), in Tabelle 1 ausgewiesen. Die Ergebnisse der Kimberlite White Wolf und Grey Wolf sind außerdem in Kombination angegeben, da diese beiden kimberlitischen Körper in unmittelbarer Nähe zueinander liegen.

Tabelle 1: Ergebnisse der Caustic Fusion, Projekt Timantti

KimberliProbenge+0,1+0,1+0,2+0,+0,4+0,6+0,8+1,1Gesamtan

t wicht 06 5 12 3 25 0 5 8 zahl

(Kg1,2, Steine

3 mm mm mm mm mm mm mm mm

)

Grey 99,98 28 18 20 8 1 2 0 1 76

Wolf

Gesteins25,74 1 5 5 0 0 0 0 0 11

gänge

Vasa

White 67,55 70 61 24 15 3 5 0 1 169

Wolf

Grey 167,53 98 79 44 23 4 7 0 2 245

Wolf +

White

Wolf

Anmerkungen:

1. Die Proben wurden in der Einrichtung von Mircolithics Laboratories Inc. in Thunderbay (Ontario) (Microlithics) aufbereitet. Microlithics steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Emittenten.

2. Trockengewichte.

3. Die Proben folgten einer Überwachungskette (Chain of Custody) und gingen versiegelt im Labor ein.

4. Die Diamantergebnisse werden gemäß den CIM-Richtlinien gemeldet.

Im Allgemeinen weisen diamanthaltige Kimberlite eine exponentielle Beziehung zwischen der Größe und der Häufigkeit von kleinen und größeren Diamanten auf. Die Anzahl der Mikrodiamanten kann damit als semi-quantitativer prädiktiver Leitfaden für den Diamantengehalt verwendet werden. Je höher die Anzahl der Diamanten und je höher die Anzahl der größeren Diamanten in einer Probe, desto höher sind die erwarteten Gehalte eines bestimmten Kimberlits. Die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit dieser Methode zur Gehaltsbestimmung steigen mit der Größe (Gewicht) der Probe und der Anzahl der Steine.

Das Ziel von Arctic Star in dieser frühen Bewertungsphase der Kimberlite bei Timantti besteht darin, genug Proben zu entnehmen und mittels Caustic Fusion zu verarbeiten, um den ungefähren Gehalt eines jeden Fundes zu ermitteln.

Zum Vergleich und zum Verständnis der Bedeutung dieser Funde hat das Unternehmen die Mikrodiamantenergebnisse mittels Caustic Fusion von anderen Kimberlite in Finnland und aktuellen Funden in Kanada zusammengestellt.

Tabelle 2: Jüngste Mikrodiamantenergebnisse im Vergleich

KimberliProben+0,1+0,1+0,21+0,+0,4+0,6+0,8+1,1+1,7Gesamt

t gewich06 5 2 3 25 0 5 8 0 anzahl

t mm Stein

(Kg) mm mm mm mm mm mm mm mm e

Rabbits 99,75 81 40 16 13 5 1 0 0 0 156

Foot

1

Pikoo (1582 618 348 150 82 45 32 29 2 2 11

50)

2

Seitapei100,2 28 28 4 7 0 0 0 0 0 67

ra

3

Kimberli287 - 87 55 29 10 4 0 0 0 185

t

Nr. 214

Lahtojok1771,1- 410 326 208102 27 13 7 1 1096

i 7

5

Grey 167,5398 79 44 23 4 7 0 2 0 245

Wolf +

White

Wolf

Quellen:

1. Bewertungsbericht 2015 von Rio Tinto Diamonds Exploration Ltd. für das Konzessionsgebiet Oskabukuta in der Nähe von White River (Ontario). Laboreinrichtung von Rio Tinto in Thunder Bay.

2. Website von North Arrow Minerals, Kimberlit-Funde Pikoo in Saskatchewan.

3. Ein Kimberlit in der Nähe von Kuhmo (Finnland), Pressemeldung von Karelian Diamond vom Juli 2008, Lakefield Laboratories.

4. Pressemeldung aus dem Jahr 2002 von Nordic Diamonds, Kimberlitfeld Koupio Kaavi in Finnland.

5. European Diamonds, 2004, Kimberlitfeld Koupio Kaavi in Finnland.

Tabelle 3: Ergebnisse der Caustic Fusion (normalisiert auf 100 kg) im Vergleich, einschließlich des Verhältnisses von größeren Makrodiamanten zu kleineren Mikrodiamanten

Kimberli+0,1+0,21+0,+0,4+0,6+0,8+1,1+1,7St/100 Verhält

t 5 2 3 25 0 5 8 0 kg nis

mm

mm mm mm mm mm mm mm >0,6/>0

,

425 mm

Rabbits 40 16 13 5 1 0 0 0 75 0,01

Foot

Pikoo (160 26 14 1 5 5 0,3 0,3 111 0,1

50)

Seitapei28 4 7 0 0 0 0 0 67 -

ra

Kimberli30 19 10 3 1 0 0 0 63 0,01

t

Nr. 21

Lahtojok23 18 12 5,7 1,5 0,730,390,0562 0,045

i 6

Grey 47 26 14 2 4,2 0 1,190 94 0,06

Wolf +

White

Wolf

Anmerkung: Bislang wurden in Finnland etwa 30 Kimberlite in den drei wichtigsten Kimberlitfeldern Lenturia, Kuhmo und Koupio Kaavi von früheren Arbeitern entdeckt; die meisten Entdeckungen stammen aus dem Feld Koupio Kaavi bei Outokumpo, 250 km südwestlich von Kuusamo, wo mehr als 20 verschiedene Erzkörper gefunden wurden. Lahtojoki und Nr. 21 in Tabelle 2 und 3 sind die diamantenreichsten Beispiele aus diesem Feld. Die angezeigten Ergebnisse für den Kimberlit Seitapeira, 200 km südlich von Kussamo, stammen aus einem anderen Feld rund um die Stadt Kumho.

VP of Exploration Buddy Doyle sagte dazu: Wir fühlen uns bestärkt durch die bisherigen Ergebnisse. Bislang hat sich jeder Kimberlit, den wir im Konzessionsgebiet Timantti entdeckt haben, als diamanthaltig erwiesen. Wir sind insbesondere mit den Ergebnissen aus den Kimberliten Grey Wolf und White Wolf sehr zufrieden. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, lieferten diese die bisher besten Diamantergebnisse, die jemals aus Finnland gemeldet wurden, zumindest in dieser frühen Entdeckungsphase. Wir freuen uns darauf, dies zu ergänzen, wenn die Diamantergebnisse unserer Bohrungen vorliegen.

Der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) für diese Pressemitteilung ist Buddy Doyle, AUSIMM, ein Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Exploration, Entdeckung und Bewertung von Diamanten.

Über Arctic Star

Das Unternehmen hält 100 % des vor kurzem erworbenen Diamantprojekts Timantti in der Nähe der Stadtgemeinde Kuusamo in Finnland einschließlich einer Explorationsgenehmigung für 243 Hektar sowie einer Exploration-Reservation für 95.700 Hektar. Das Projektgebiet liegt rund 450 km nordwestlich der produzierenden Diamantmine Grib in Russland. Arctic beginnt derzeit mit den Explorationstätigkeiten auf dem Projektgebiet Timantti in Finnland, wo zwei diamanthaltige Kimberlite wahrscheinlich die ersten Entdeckungen eines großen Kimberlit-Feldes darstellen. Das Unternehmen kontrolliert außerdem Diamantexplorationsgebiete in Nunavut (Stein), den North-West Territories (Diagras und Redemption) sowie ein Projekt für seltene Metalle in British Columbia (Cap).

Arctic Star verfügt über ein erfahrenes Team mit Kenntnissen in der Diamantexploration, das bereits einige Erfolge in der Entdeckung erstklassiger Diamantvorkommen verbuchen kann.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ARCTIC STAR EXPLORATION CORP.

Scott Eldridge

Scott Eldridge, President & CEO

+1 (604) 722-5381

scott@arcticstar.ca

Patrick Power, Executive Chairman

+1 (604) 218-8772

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen darstellen können. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die strategischen Pläne, zukünftigen Betriebstätigkeiten, zukünftigen Arbeitsprogramme und Ziele des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die - obwohl sie für angemessen befunden wurden - bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten explizit oder implizit ausgedrückten Erwartungen abweichen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Informationen abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Bei den hierin gemeldeten Diamantergebnissen handelt es sich um erste Explorationsergebnisse und obwohl sie weitere Untersuchungen anzeigen, stellen sie zu diesem Zeitpunkt keine wirtschaftliche Entdeckung dar. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum heutigen Datum und basieren auf den Ansichten und Schätzungen der Geschäftsleitung sowie den Informationen, die der Geschäftsleitung zum heutigen Datum zur Verfügung standen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43084

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43084&tr=1

