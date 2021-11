IRW-News: Arbor Metals Corp. : Arbor Metals beginnt mit Arbeiten auf Lithiumprojekt Millers Crossing im Big Smoky Valley in Nevada

IRW-PRESS: Arbor Metals Corp.



: Arbor Metals beginnt mit Arbeiten auf Lithiumprojekt Millers Crossing im Big Smoky Valley in Nevada

Vancouver, Kanada - 8. November 2021 - Arbor Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV:ABR), (FWB:432) hat mit einem vorläufigen Arbeitsprogramm auf seinem neuerworbenen Lithiumprojekt Millers Crossing (das Projekt) im Big Smoky Valley in Nevada, USA, begonnen.

Das Projekt Millers Crossing besteht aus 192 Claims mit 3.800 Acres Grundfläche, die zu 100 % dem Unternehmen gehören und nicht Gegenstand von Lizenzgebühren sind. Das Projekt gilt als aussichtsreich für Solelagerstätten vom Playa-Typ, da es neben dem Lithiumsolebetrieb Silver Peak von Albemarle Corp. im Clayton Valley liegt und sich mit diesem geologische Eigenschaften teilt. Silver Peak ist der einzige lithiumproduzierende Solebetrieb in Nordamerika. Das Projekt gilt auch als sehr aussichtsreich für Lithium-Tonstein-Mineralisierung im stark mineralisierten Lithiumdistrikt Esmeralda in Nevada.

Soleziel - Das Projekt Millers Crossing umfasst eine bekannte Playa im Big Smoky Valley, rund 40 Kilometer östlich von Albemarles Lithiumsolebetrieb Silver Peak, der seit 1967 ununterbrochen in Betrieb ist. Eine Playa ist eine intern entwässerte Solelagerstätte, deren Oberfläche primär aus Schluffen und Ton besteht, in denen sich Lithium aus dem umgebenden Muttergestein durch sukzessive Verdunstung und Ansammlungsereignisse anreichert. Die Bewertung der Gravitationsdaten aus der Umgebung hat zur Hypothese geführt, dass Big Smoky Valley von rund 2.000 bis 2.500 Metern alluvialen Füllmaterials angefüllt ist und möglicherweise das Potenzial hat, eine wichtige Lithiumlagerstätte zu beherbergen. Das Hauptziel auf dem Projekt Millers Crossing ist die große, nordöstlich verlaufende, gravitationsschwache Anomalie, die auf ein verfülltes Becken schließen lässt. Das Big Smoky Valley wurde mit regionalen RC-Bohrungen (Bohrungen mit Umkehrspülung) durch United States Geological Survey (USGS) untersucht und anomale Lithiumwerte wurden im Sediment des Beckens gefunden. Die Qualität und Konzentrationen der im Clayton Valley gefundenen Lithiumsolen könnten auch auf dem Projekt Millers Crossing gefunden werden.

Tonsteinziel - Erhebliche Konzentrationen an Lithium (und anderen Metallen) in Ton oder Tonstein in geschlossenen Becken sind in vielen Teilen der Welt bekannt und wurden exploriert. Doch die neuesten Fortschritte und der Erfolg von Rio Tintos Lagerstätte Jadar in Serbien und die im Juli 2021 eingegangenen Verpflichtung über 2,4 Mrd. USD zur Erschließung einer Untertagemine und einer Verarbeitungsanlage stellen für den Lithiumsektor eine grundlegende Veränderung dar. Verkaufsfähige Lithiumboratprodukte aus Jadar sind für 2026 geplant und der Bau soll 2022 beginnen. In einem Radius von 40 Kilometern des Projekts Millers Crossing gibt es sieben explorierende Junior-Unternehmen, die ihre Lithium-Tonstein-Projekte voranbringen. 18 Kilometer östlich hat America Lithiums Projekt TLC im Big Smoky Valley-Becken mit nur 36 Bohrlöchern eine Ressource in Tonstein abgrenzen können. Das Lithium-Tonstein-Projekt Rhyolite Ridge des australischen Unternehmens Ioneer 40 Kilometer westlich des Projekts Millers Crossing ist laut Berichten das am weitesten fortgeschrittene Lithiumprojekt in den USA und mit dem Bau wird Ende 2022 gerechnet. Das Projekt Millers Crossing besitzt hervorragendes Potenzial, eine Lithium-Tonstein-Mineralisierung zu beherbergen, die zuvor übersehen oder nicht getestet wurde.

Das Unternehmen hat mit vorläufigen Arbeiten sowohl bei Sole- als auch Tonsteinzielen auf dem Projekt begonnen. Eine Satellitenbildvermessung wurde in Auftrag gegeben und Feldteams haben zu Zwecken der Erkundung und logistischen Planung einen ersten Ortsbesuch durchgeführt. Die Feldteams werden sich auf die Identifizierung der Sedimente der Siebert-Formation auf dem Projekt konzentrieren. Diese beherbergt American Lithiums Lagerstätte TLC. Zu den geplanten Arbeiten in diesem Quartal gehören die geologische Kartierung, umfangreiche Oberflächenprobenahmen, luft- und/oder bodengestützte geophysikalische Vermessungen und geochemische Bodenuntersuchungen. Das Unternehmen hat einen führenden Lithiumspezialisten in Nevada damit beauftragt, es beim Programmmanagement zu unterstützen, und ein Geologe aus Vancouver soll es mit Wissen und Erfahrung bei der Lithium-Tonstein-Exploration in Sonora, Mexiko, unterstützen.

Mark Ferguson, President des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns sehr, unser Lithiumprojekt Millers Crossing voranzubringen. Unser Team hat die vorherigen Arbeiten und geologischen Informationen begutachtet und glaubt an das Potenzial einer neuen Entdeckung. Das Unternehmen interessiert sich insbesondere dafür, die Sedimente der Siebert-Formation auf dem Konzessionsgebiet zu explorieren, da in der gleichen Formation American Lithiums Lagerstätte TLC entdeckt wurde.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist als qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung zuständig und hat diese genehmigt.

Über Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, geographisch wichtiger Mineralprojekte auf der ganzen Welt spezialisiert hat. Als Branchenführer ebnen wir den Weg für fortgeschrittene Mineralexploration, da wir erstklassige Bergbauprojekte kontrollieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus qualitativ hochwertigen Projekten, bewährten Strategien und einem professionellen, hart arbeitenden Team hervorragende Ergebnisse liefern wird. Wir besitzen zwei außergewöhnliche Mineralprojekte.

Das Goldprojekt Rakounga besteht aus einer Explorationskonzession mit zweihundertfünfzig Quadratkilometer Grundfläche und erstreckt sich entlang des Grünsteingürtels Goren im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Kruger Gold Corp. (Kruger) berechtigt, eine bis zu hundertprozentige Beteiligung am Projekt zu erwerben, vorbehaltlich bereits bestehender Lizenzgebührenverpflichtungen. Kruger hat die Aufsicht über sämtliche Betriebsaktivitäten im Projekt und plant die auf dem Projektgelände bereits absolvierten Bohrungen und Messungen zu erweitern.

Das Lithiumprojekt Crossing von Miller besteht aus rund 3800 Acres zusammenhängender Placer-Claims im Big Smoky Valley, Esmeralda County, Nevada. Das Big Smoky Valley liegt direkt nördlich des Clayton Valley, der Albemarles Lithiumsole-Mine Silver Peak beherbergt (seit 1967 ununterbrochen in Betrieb).

Nähere Informationen erhalten Sie über Chief Executive Officer Mark Ferguson unter info@arbormetalscorp.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.

Für das Board,

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Erschließung des Lithiumprojekts Millers Crossing und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

