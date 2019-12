IRW-News: Apollo Minerals Limited : Update zum Projekt Kroussou

IRW-PRESS: Apollo Minerals Limited : Update zum Projekt Kroussou

Apollo Minerals Limited (Apollo Minerals oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen weiterhin Oberflächen-Explorationsprogramme durchführt, die aus Bodenuntersuchungen, geologischer Kartierung und der Entnahme von Gesteinsproben bestehen, um die identifizierten potenziellen Lagerstätten weiter zu untersuchen und allgemein in dem Projekt Kroussou in Gabun neue Zielgebiete festzulegen.





Die ersten Proben wurden zur Analyse an das Labor versandt; die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Das Unternehmen hat die Absicht, Anfang nächsten Jahres ein Bohrprogramm zu starten, um zahlreiche hochgradige flache Blei- und Zink-Zielgebiete zu erkunden, die im Zuge der Entnahme von Oberflächenproben und der früheren Explorationsarbeiten identifiziert wurden.

Die früheren Explorationsarbeiten haben in dem Projektgebiet zur Identifizierung von 150 Zink-Blei-Mineralvorkommen über eine Streichlänge von mehr als 70 km mit viel versprechenden geologischen Bedingungen geführt.

Das Unternehmen wird sich im Projekt Kroussou weiter darauf konzentrieren, eine große, flache (für den Tagebau geeignete) hochgradige Zink-Blei-Mineralressource zu definieren.

Vor kurzem wurde in Gabun ein neuer Bergbauminister ernannt. Die in Gabun tätigen Vertreter des Unternehmens sind weiterhin in regelmäßigem Kontakt mit dem Ministerium, insbesondere im Hinblick auf die Abfassung einer Abbau- (Explorations-) Vereinbarung für das Projekt. Infolgedessen hat das Unternehmen das Enddatum für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, die in der Earn-In-Vereinbarung (siehe Pressemitteilung vom 3. September 2019) für das Projekt Kroussou vorgesehen sind, bis zum 2. März 2020 verlängert.

ÜBERBLICK ÜBER DAS PROJEKT KROUSSOU

Das Projekt Kroussou besteht aus einer Prospektionsgenehmigung, G4-569, die eine Fläche von 986,5 km2 in der Provinz Ngounié im Westen von Gabun, 220 km südöstlich der Hauptstadt Libreville, umfasst.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein bedeutendes, großflächiges, oberflächennahes Zink-Blei-Projekt, in dem durch die bisherige Exploration das Potenzial für die Entdeckung von Nichtedelmetallen in der gesamten Provinz bestätigt wurde.

Frühere Explorationsarbeiten führten zur Identifizierung von 150 Zink-Blei-Mineralvorkommen über einer Streichlänge von mehr als 70 km mit vielversprechender Geologie im Projektgebiet. Die Mineralvorkommen werden mit 18 Schlitzen (Prospektionsgebiete) assoziiert, von denen jeder ein Explorationsziel mit dem Potenzial, eine erhebliche, oberflächennahe Zink-Blei-Mineralisierung zu beherbergen, darstellt. Bislang wurden nur vier der 18 Prospektionsgebiete Testbohrungen unterzogen, wobei alle vier Schlitze Zink-Blei-Mineralisierung in sehr geringer Tiefe durchteuften.

Zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten, da alle 18 Prospektionsgebiete offen und unterexploriert sind und die breiteren, tieferen Teile des Beckens in Richtung Westen noch vollkommen ungetestet sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49514/191202-Kroussou Update_final_DEPRcom.001.png

Das Projekt Kroussou mit Kennzeichnung der 18 potenziellen Lagerstätten

