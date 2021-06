IRW-News: AmmPower Corp.: AmmPower Corp. unterzeichnet endgültiges Abkommen hinsichtlich Übernahme von Hydrogen One

IRW-PRESS: AmmPower Corp.: AmmPower Corp. unterzeichnet endgültiges Abkommen hinsichtlich Übernahme von Hydrogen One

AmmPower ist nun in der Lage, mit seinem neuartigen Verfahren grünen Wasserstoff aus Ammoniak vor Ort zu produzieren.





21. Juni 2021, Vancouver (British Columbia). AmmPower Corp. (CSE: AMMP, OTCQB: AMMPF, FWB: 601A) (AmmPower oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen (das endgültige Abkommen) hinsichtlich des Erwerbs (der Erwerb) des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Hydrogen One Technologies Inc. (Hydro One), das Technologien entwickelt, die die Umwandlung von grünem Ammoniak zu grünem Wasserstoff ermöglichen, zu den im endgültigen Abkommen festgelegten Bedingungen für 7.000.000 Stammaktien von AmmPower (die Vergütungsaktien) unterzeichnet hat.

Hydro One arbeitet an der Entwicklung von Ammoniakspaltanlagen, die im modularen Maßstab nutzbaren Wasserstoff vor Ort produzieren. Das Team arbeitet an der Entwicklung neuer und innovativer Methoden, die die Kosten und Ineffizienzen reduzieren, die die aktuellen veralteten katalytischen Spaltanlagen verursachen. Der Schwerpunkt der Forschung liegt auf der Reduzierung von Verunreinigungen und hohen Kosten bei veralteten Ammoniakspaltanlagen. Jede Ammoniakspaltanlage wird so konzipiert, dass sie von kleinen bis hin zu großen Anwendungen skaliert werden kann.

Prognosen zufolge wird der Wasserstoffmarkt bis 2030 ein Volumen von etwa 200 Milliarden US$ erreichen Research & Markets

, wobei das Wachstum auf vielen Märkten, einschließlich des industriellen Transportwesens, des Energiesektors, PKWs, Busse sowie weiterer Anwendungen, zu beobachten ist. Wasserstoff in großem Maßstab wächst mit über 30 globalen Wasserstoffprojekten im Gigawattbereich, die Ammoniak als primären Wasserstoffträger verwenden. Argus Media

Gary Benninger, Chief Executive Officer von AmmPower, sagte: Durch diesen Erwerb wird AmmPower in seinem Geschäftsmodell flexibel sein, zumal es in der Lage sein wird, Kunden je nach Bedarf mit Ammoniak oder Wasserstoff zu versorgen. Der Wasserstoffmarkt wächst und wir können mit unseren Produkten, die flexibel und skalierbar sind, nun beide Märkte anpeilen. Sobald beide Technologien integriert sind, werden wir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Mitbewerbern haben.

Der Abschluss der Übernahme von Hydro One unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Kaufprüfung, des Erhalts sämtlicher erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Über AmmPower

AmmPower ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sein Hauptaugenmerk immer mehr auf saubere Energien richtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver in British Columbia und besitzt das Lithium-Explorationskonzessionsgebiet Whabouchi South in der Region James Bay / Eeyou Istche in Quebec. Außerdem hält das Unternehmen eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Titan im Gebiet Klotz Lake im Nordwesten von Ontario. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen zusammen mit seinem Partner ORF Technologies Inc. mit Sitz in Toronto in Kanada an der Entwicklung einer eigenen Lösung für die Herstellung von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff und erforscht außerdem revolutionäre Katalysatormethoden für die gemeinsame Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff, um 100 Prozent sauberes und kosteneffizientes grünes, türkises und blaues Ammoniak zu erzeugen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, wie z.B. Aussagen über den geplanten Abschluss der Akquisition, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen oder dass die Akquisition wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

