IRW-News: AmmPower Corp.: AmmPower Corp. freut sich, die Ernennung von Eric Kelley zum Marketingdirektor für seine Linie landwirtschaftlicher Produkte für die grüne Ammoniakproduktion bekannt geben zu können

IRW-PRESS: AmmPower Corp.: AmmPower Corp. freut sich, die Ernennung von Eric Kelley zum Marketingdirektor für seine Linie landwirtschaftlicher Produkte für die grüne Ammoniakproduktion bekannt geben zu können

2. Dezember 2021, Vancouver, BC - AmmPower Corp. (CSE AMMP) (OTCQB AMMPF) (FSE 601A) (dasUnternehmen oder AmmPower) freut sich, die Ernennung von Eric Kelley zum Marketingdirektor für seine Linie landwirtschaftlicher Produkte für die grüne Ammoniakproduktion bekannt geben zu können. Diese Linie umfasst tragbare Geräte, die Landwirten das dringend benötigte grüne Ammoniak für verschiedene landwirtschaftliche Zwecke liefern werden. Die Geräte werden in der Lage sein, bis zu 4 Tonnen grünes Ammoniak pro Tag zu produzieren.

Eric verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in allen Bereichen der ackerbaulichen Produktion und des Vertriebs landwirtschaftlicher Maschinen. Er hat neue und gebrauchte selbstfahrende Düngerstreuer und Geräte für die Ausbringung von Chemikalien sowie Traktoren verkauft. Als Gründer von Kelley Precision Ag führte er Bodenanalysen durch und leistete Beratung zu besseren landwirtschaftlichen Praktiken und intelligenten Methoden, um das Nährstoffmanagement zu verbessern, z. B. Kartierungen für variable Ausbringungsraten. Auf der Grundlage seiner Expertise in Fragen der Lagerung, Sicherheit und Compliance hinsichtlich Ammoniak sowie seiner Kenntnis der Angebots- und Nachfragestruktur in der zeitkritischen Landwirtschaft hat er darüber hinaus sowohl Landwirte als auch Lieferanten zu Düngemittelausrüstungen und Lagerlösungen beraten. Herr Kelley erklärte: Die Rolle von grünem Ammoniak ist für die Zukunft der Landwirtschaft entscheidend. Ich bin begeistert von der Aussicht, dass AmmPower disruptive Wirkung entfaltet - nicht nur indem es grünes Ammoniak herstellt, sondern auch indem es die Ammoniakproduktion näher an den Endverbraucher heranbringt. Ich freue mich sehr darauf, die grüne Bewegung in einem Bereich anzuführen, in dem ich seit über einem Jahrzehnt tätig bin.

Rene Bharti, Präsident, kommentierte: Der Einstieg von AmmPower in die Landwirtschaft ist eine gute Ausgangsposition, um neben den potenziellen Partnerschaften mit großen Hafenanlagen, die aktuell im Gespräch sind, eine frühe Einnahmequelle zu erschließen. Da wir derzeit in unserer Anlage in Michigan grünes Ammoniak herstellen, werden wir in der Lage sein, den Verkaufszyklus für diese landwirtschaftlichen Geräte im ersten Quartal 2022 zu starten, was dem Unternehmen schon bald Umsätze erschließen wird. Herrn Kelley an Bord zu haben, ist für AmmPower von entscheidender Bedeutung, um sich als führendes Unternehmen in der grünen Landwirtschaft zu etablieren.

AmmPower hat mit seinem Kernteam aus Ingenieuren und Wissenschaftlern das Verfahren der Entwicklung und der Validierung neuer Katalysatortechnologien und Produktionsverfahren für die Synthese von Ammoniak begonnen und betritt Neuland auf dem Gebiet der Zersetzung oder dem Cracking von Ammoniak zur Freisetzung von Wasserstoff. Diese Arbeiten unterstützen das Ziel von AmmPower, Anlagen zur Herstellung von grünem Ammoniak für landwirtschaftliche Anwendungen und große Anlagen zur Herstellung von grünem Ammoniak für die Schiffs- und Werftindustrie zu liefern. Darüber hinaus wird es die innovative Cracking-Technologie für Ammoniak von AmmPower ermöglichen, Wasserstoff einfacher in Form von Ammoniak zu transportieren und dann am Ort der Verwendung freizusetzen.

Gary Benninger, CEO von AmmPower, sagte: Wir freuen uns sehr, dass Eric unser Team verstärkt und uns dabei hilft, im Bereich grüner Düngemittel voranzukommen. Eric bringt ein breites Spektrum an Fähigkeiten mit, das sowohl Wissen als auch Erfahrung in Bezug auf die Verwendung von Düngemitteln, deren Lagerung, Anwendungspraktiken und Kundenbedürfnisse umfasst.

Für das Board of Directors

Gary Benninger

Chief Executive Officer

Über AmmPower

AmmPower ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sein Hauptaugenmerk immer mehr auf saubere Energien richtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver in British Columbia und besitzt das Lithium-Explorationskonzessionsgebiet Whabouchi South in der Region James Bay / Eeyou Istche in Quebec. Außerdem hält das Unternehmen eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Titan im Gebiet Klotz Lake im Nordwesten von Ontario. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen zusammen mit seinem Partner ORF Technologies Inc. mit Sitz in Toronto in Kanada an der Entwicklung einer eigenen Lösung für die Herstellung von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff und erforscht außerdem revolutionäre Katalysatormethoden für die gemeinsame Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff, um 100 Prozent sauberes und kosteneffizientes grünes, türkisfarbenes und blaues Ammoniak zu erzeugen.

Investor Relations

604-398-3379

invest@ammpower.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, wie erwogen oder überhaupt in den Agrarsektor zu expandieren; die Fähigkeit des Unternehmens, in naher Zukunft oder überhaupt Umsätze zu generieren; und die Fähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften mit Hafenanlagen einzugehen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden, einschließlich der Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, wie erwogen oder überhaupt in den Agrarsektor zu expandieren; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, in naher Zukunft oder überhaupt Umsätze zu generieren; und dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Partnerschaftsvereinbarungen mit Hafenanlagen abzuschließen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

