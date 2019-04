IRW-News: American Manganese Inc. : Vorstellung des patentierten RecycLiCoTM-Verfahrens eine Innovation von American Manganese Inc.

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: Vorstellung des patentierten RecycLiCoTM-Verfahrens eine Innovation von American Manganese Inc.

Ewige Haltbarkeit von Lithium-Ionen

17. April 2019 - Surrey, BC TSX.V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AM

American Manganese Inc. (American Manganese, AMY oder das Unternehmen) freut sich, das patentierte RecycLiCoTM-Verfahren (https://recyclico.com/) vorzustellen - eine Innovation von American Manganese Inc. zum Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien.

Als Pioniere auf dem fortschrittlichen Markt für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien sind American Manganese und sein patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren bestrebt, eine Kreislaufwirtschaft für die Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zu fördern und den Standard für eine hohe Gewinnungsrate und Reinheit von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu setzen, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese.

Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung von allem hat die Nachfrage nach abgebauten Batterierohstoffen die Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien verschärft, obwohl das Ende der Lebensdauer von Hybrid- und Elektrofahrzeugen der ersten Generation Fragen hinsichtlich der negativen Umweltauswirkungen von gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien aufgeworfen hat. American Manganese hat diese zunehmenden Probleme frühzeitig erkannt und seine Fokussierung auf geistiges Eigentum angepasst, um diese Probleme mit seinem patentierten Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingverfahren zu hervorragenden Geschäftsmöglichkeiten umzusetzen.

RecycLiCoTM ist der Höhepunkt dieses Prozesses, zumal es das Unternehmen für Investoren und potenzielle Geschäftspartner für wichtig hält, die Bergbauaktivitäten des Unternehmens von seiner bahnbrechenden Innovation im Bereich des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien zu unterscheiden.

Das patentierte RecycLiCoTM-Verfahren wird zurzeit auf Pilotanlagenebene getestet und hat hohe Extraktionsergebnisse erzielt, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. April 2019 (www.shorturl.at/imyDK) gemeldet wurden. Nach dem Abschluss des Pilotanlagenprojekts plant American Manganese die Kommerzialisierung seines Betriebs mit einem Joint-Venture-Partner oder über Lizenzabkommen.

Ich bin sehr stolz auf das innovative Wachstum und die Voraussicht von American Manganese auf expandierende Märkte. Wir planen, Investoren und potenzielle Geschäftspartner mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren über unsere aufregenden Entwicklungen weiter zu informieren, sagte Herr Reaugh.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren (https://recyclico.com/) gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium in Batteriequalität mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.

Für das Management

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46507

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46507&tr=1

