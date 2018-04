IRW-News: American Manganese Inc. : Fundamental Research Corp. veröffentlicht IP-Researchbericht und eine Empfehlung in Bezug auf American Manganese IncŽs Recycling-Möglichkeiten für LIBs [Lithium-Ionen-Batterien].

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: Fundamental Research Corp. veröffentlicht IP-Researchbericht und eine Empfehlung in Bezug auf American Manganese IncŽs Recycling-Möglichkeiten für LIBs [Lithium-Ionen-Batterien].

13. April 2018 - Vancouver, BC

Larry W. Reaugh, Präsident und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (American Manganese oder AMY oder das Unternehmen (TSX.V: AMY; Pink Sheets: AMYZF; Frankfurt: 2AM), freut sich bekannt zu geben, dass Fundamental Research Corp. (FRC), ein in Vancouver ansässiges, von AMY verpflichtetes Investment-Research-Unternehmen, mit seinem ersten Researchbericht vom 12. April 2018 die Berichterstattung über American Manganese eingeleitet hat.

FRC hat American Manganese ein BUY-Rating verliehen.

Der Researchbericht von FRC über AMY wurde vom Vize-Präsident und Leiter der Researchabteilung, Senior-Analyst Siddharth Rajeev geschrieben und produziert. Mr Rajeev hat einen B.Tech. in Elektrotechnik, einen MBA im Finanzwesen und führt den Titel CFA. Die Researchabteilung von FRC hat mehr als 300 Klein- und Kleinstunternehmen sowie 150 Außerbörsliche/Privatemissionen aus einer breiten Branchenpalette wie Energie, Bergbau, Immobilien und Technologie analysiert. Herr Rajeev kommentiert regelmäßig die Bewertung von Small-Cap-Aktien und Branchen, die er analysiert. Er verwaltet auch die FRC-Auswahl der von FRC analysierten Aktien, von denen er besonders überzeugt ist. Diese Auswahl hat FRC in der Vergangenheit zu einem hohen Rating in verschiedenen Performance-Rankings von Drittanbietern verholfen. Herr Rajeev ist auch Co-Autor von zwei Online-Kursen, einschließlich des sehr erfolgreichen Kurses Evaluation of Junior Mining Companies for Investment Purposes [Evaluation von kleineren Bergbaugesellschaften für Investmentzwecke], der auf Investitionskonferenzen in ganz Nordamerika gefragt ist.

Über Fundamental Research Corp.

FRC betreibt Research und vertreibt die Researchergebnisse an ein globales Publikum, darunter Investmentbanken, institutionelle sowie professionelle Investoren und relevante Mitglieder der globalen Investment Community.

Der FRC-Bericht kann derzeit auf der FRC-Website www.researchfrc.com oder der AMY-Website eingesehen oder von dort heruntergeladen werden:

https://americanmanganeseinc.com/wp-content/uploads/2018/04/FundamentalReport-Apr_2018.pdf

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich mit Spezial- und kritischen Metallen beschäftigt und auf die Kapitalisierung seines patentierten geistigen Eigentums durch die kostengünstige Produktion oder Gewinnung von elektrolytischen Manganprodukten in allen Teilen der Welt sowie durch das Recycling verbrauchter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen fokussiert ist.

Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat den Fokus von American Manganese Inc. auf die Untersuchung von dessen Anwendung bei seiner patentierten Technologie zu anderen Zwecken und für andere Materialien gelenkt. American Manganese Inc. ist bestrebt, seine patentierte Technologie und sein Know-how zu kapitalisieren, um ein Branchenführer beim Recycling verbrauchter Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen zu werden, die eine Kathodenchemie wie Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan oder Lithium-Mangan aufweisen (Für weitere Informationen siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Juli 2017).

Im Namen des Managements

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President und Chief Executive Officer

Kontakt für Informationen:

Larry W. Reaugh

President und Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail:lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Aussagen hinsichtlich der Zukunft anhand der aktuellen Erwartungen oder Ansichten darstellen. Zu diesem Zweck könnten Aussagen bezüglich historischer Tatsachen als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten, weshalb keine Garantie abgegeben werden kann, dass sich solche Aussagen als genau oder wahr herausstellen werden. Investoren sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43071

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43071&tr=1

