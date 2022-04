IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese ist eingeladen, sich im Rahmen des Battery Solutions Day von Evonik am Massachusetts Institute of Technology vorzustellen

IRW-PRESS: American Manganese Inc. : American Manganese ist eingeladen, sich im Rahmen des Battery Solutions Day von Evonik am Massachusetts Institute of Technology vorzustellen

RecycLiCo wurde unter mehr als 120 Unternehmen als 1 von 15 Finalisten ausgewählt

27. April 2022 - Surrey, British Columbia. American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM) freut sich, unter mehr als 120 Unternehmen als 1 von 15 Finalisten ausgewählt worden zu sein, um bei Evonik Industries AG (Evonik), einem führenden Unternehmen der Spezialchemie, mit Entscheidungsträgern aus verschiedenen Geschäftsbereichen zusammenzutreffen. American Manganese wird seine patentierte Lithium-Ionen-Batterie-Recycling-Technologie, RecycLiCo, auf dem kommenden Battery Solutions Day von Evonik, der vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) ausgerichtet wird, vorstellen.

Evonik untersucht in Zusammenarbeit mit Blumorpho potenzielle Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten mit Organisationen, die ein hohes Maß an Differenzierung und einen starken Wertbeitrag über verschiedene Batterielösungen hinweg bieten. Evonik veranstaltet am 4. und 5. Mai 2022 Round-Table-Treffen zu Geschäftsgesprächen am MIT.

Wir sind stolz darauf, als 1 von 15 Finalisten ausgewählt worden zu sein, die sich auf Batterielösungen konzentrieren, und uns wurde gesagt, dass die Bewerbung von American Mangan bei mehreren Teams von Evonik großes Interesse geweckt hat, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese Inc. Wir werden uns bemühen, hochwertige Synergien zwischen unserer RecycLiCo-Technologie und den Innovationsaktivitäten und Investitionsmöglichkeiten von Evonik zu erzielen und zu generieren.

Über Evonik Industries AG

Evonik Industries AG ist ein Chemieunternehmen mit Sitz in Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Es ist das zweitgrößte Chemieunternehmen in Deutschland und eins der größten Spezialchemie-Unternehmen der Welt. Evonik ist zudem Gründungsmitglied der Initiative Together for Sustainability, die sich auf die Förderung von Nachhaltigkeitspraktiken in den Lieferketten der chemischen Industrie konzentriert.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, das sich auf das Recycling und Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von bis zu 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die 'Wiederherstellung' neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Tel: 778 574 4444

E-Mail: Lreaugh@amymn.com

Suite 2 - 17942 55 Avenue

Surrey, B.C. V3S 6C8 Kanada

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

