IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese ist mit Upcycling von Schwarzmasse aus Elektrofahrzeugbatterien zum Kathodenvorläufer NMC-622 erfolgreich

: American Manganese ist mit Upcycling von Schwarzmasse aus Elektrofahrzeugbatterien zum Kathodenvorläufer NMC-622 erfolgreich

Im Rahmen von Laugungstests mit Schwarzmasse wird im Hinblick auf Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan eine Extraktionsleistung von 99 % erzielt

24. August 2021 - Surrey, British Columbia - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es dem Unternehmen gelungen ist, Schwarzmasse aus Lithiumionenbatterien unter Einsatz seines RecycLiCo-Verfahrens, das in einem geschlossenen Kreislauf geführt wird, in den Kathodenvorläufer NMC-622 (Nickel-Mangan-Kobaltoxid) upzucyceln. Das Ausgangsmaterial, die sogenannte Schwarzmasse, wurde durch mechanische Zerkleinerung von Lithiumionen-Altbatterien hergestellt. Das Ergebnis ist ein Pulver, das essentielle Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan sowie Kupfer, Aluminium und Graphit enthält. American Manganese hat die Proben aus Schwarzmasse von einem Elektrofahrzeughersteller bezogen und getestet, um damit das RecycLiCo-Verfahren zu demonstrieren und seine Produkte zu validieren.

Labortests mit den Proben aus Schwarzmasse ergaben im Hinblick auf Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt eine Extraktionsleistung von 99 %. Die rückgewonnene Laugungslösung (PLS) wurde anschließend auf das gewünschte Verhältnis von Nickel, Mangan und Kobalt eingestellt, bevor der Kathodenvorläufer NMC-622 direkt mitgefällt wurde. Wie in den Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) zu sehen ist, besitzt das aus dem RecycLiCo-Verfahren entstandene Produkt NMC-622 dieselben hochwertigen technischen Spezifikationen (z.B. Partikelmorphologie, -größe und -verteilung) wie herkömmliche Kathodenvorläufer für Lithiumionenbatterien, die aus neu abgebauten Primärrohstoffen hergestellt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61112/AMY-Press Release-August_24082021_DEPrcom.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61112/AMY-Press Release-August_24082021_DEPrcom.002.jpeg

Schwarzmasse aus mechanisch aufbereiteten Elektrofahrzeugbatterien (links); upgecycelter Kathodenvorläufer NMC622 aus Schwarzmasse (rechts)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61112/AMY-Press Release-August_24082021_DEPrcom.003.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61112/AMY-Press Release-August_24082021_DEPrcom.004.jpeg

Abbildung 1 - Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Kathodenvorläufers aus upgecycelter Schwarzmasse aus Lithiumionenbatterien

RecycLiCo ist eine Lösung für die Gewinnung kritischer Rohstoffe, keine Abfallentsorgung. Bei uns geht es um mehr als nur den Abbau von Abfallstoffen. Wir haben uns auf das Upcycling von Reststoffen aus Kathodenmaterial von Lithiumionenbatterien spezialisiert, um daraus nützliche und hochwertige Produkte herzustellen, und ich bin stolz darauf, den führenden Unternehmen der Branche, welche den potenziellen Nutzen der Einbindung des RecycLiCo-Verfahrens in ihre Anlagen erkannt haben, den Wirkungsgrad unseres Verfahrens zu demonstrieren, sagt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Mit unserem anhaltenden Erfolg beim Upcycling von Schrott aus der Elektrofahrzeugbatterieherstellung und von Schwarzmasse können wir unsere Geschäftsstrategie und auch unser Potenzial für strategische Partner weiter ausbauen.

American Manganese bietet eine fortschrittliche Lösung für das Upcycling von aus Reststoffen der Batterieherstellung und Lithiumionen-Altbatterien gewonnenen Kathodenabfällen zu Kathodenvorläufern in einem geschlossenen Kreislaufsystem (siehe nachstehende Abbildung). Dadurch werden die Komplexität, die Kosten und die Umweltverschmutzung in der traditionellen Batterielieferkette reduziert. Im Vergleich zu anderen Recyclingtechnologien am Markt, bei denen Produkte von geringerem Wert entstehen, bietet die im geschlossenen Kreislauf geführte und integrierte Verarbeitungsstrategie des RecycLiCo-Verfahrens eine praktischere, kostengünstigere und effizientere Lösung für die Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61112/AMY-Press Release-August_24082021_DEPrcom.005.jpeg

Abbildung 2 - Einbindung der Rohstoffe aus Abfällen der Batterieherstellung und Altbatterien aus Elektrofahrzeugen in das RecycLiCo-Verfahren

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Rohstoffe, das sich auf das Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von bis zu 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die Wiederherstellung neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444 E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

