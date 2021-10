IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese gibt Update zu seiner RecycLiCo-Demonstrationsanlage

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: American Manganese gibt Update zu seiner RecycLiCo-Demonstrationsanlage

20. Oktober 2021 - Surrey, BC - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen), ein Pionier im fortschrittlichen Recycling von Kathoden aus Lithium-Ionenbatterien, und sein unabhängiger R & D-Partner Kemetco Research Inc. (Kemetco) freuen sich, ein Update zur RecycLiCo-Demonstrationsanlage und der Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens zu geben.

3D-Darstellung der RecycLiCo-Demonstrationsanlage

Die Planung und Vorbereitung der RecycLiCo-Demonstrationsanlage begann im März 2021 nach Abschluss eines 2,7 Millionen-Dollar-Vertrages zwischen American Manganese und Kemetco Research. Die bisherigen Entwicklungsarbeiten umfassen ein Prozessfließdiagramm, ein Massenbilanzmodell und die Bestellung von Ausrüstung für die geplante Verarbeitungskapazität von 500 kg / Tag Lithium-Ionenbatterie-Kathodenabfall. Das Unternehmen erwartet wichtige Ausrüstung sowie den Bau der Demonstrationsanlage im Lauf des Jahres 2021.

Die voll integrierte und kontinuierliche RecycLiCo-Demonstrationsanlage befindet sich im Großraum Vancouver, Kanada, und wurde zur Simulation realer Betriebsbedingungen entwickelt - ein wichtiges Bewertungskriterium, um potenzielle Strategiepartner für American Manganeses künftige, kommerzielle Recyclingpläne zu Investitionen zu veranlassen.

Mit mehreren Patenten, technischen Publikationen und rigorosen Testverfahren setzt sich American Manganese mit seinem methodischen Ansatz bei der Entwicklung von RecycLiCo, einem fortschrittlichen Upcycling-Verfahren von Lithium-Ionenbatterie-Kathoden von anderen ab, und dies gibt mir Zuversicht bei der künftigen Ausweitung zu kommerzieller Produktion, kommentierte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Die Demonstrationsanlage bietet ein Instrument zur Lizensierung und gemeinsamen Entwicklung unseres patentierten RecycLiCo-Verfahrens mit potenziellen Industrieführern.

Die meisten der bestehenden kommerziellen Recycling-Anlagen zur Verarbeitung von ausgedienten Batterien benutzen rudimentäre Methoden und produzieren geringwertige Produkte ohne weitere Verarbeitung. Glücklicherweise befindet sich der derzeitige globale Bestand von ausgedienten Batterien im Frühstadium. Die RecycLiCo-Demonstrationsanlage plant, die Wissenslücke bei der Entwicklung kommerzieller, hydrometallurgischer Recycling-Anlagen zur Rückgewinnung hochqualitativer, wertgesteigerter Batteriematerialien zu schließen.

American Manganeses erfolgreiche 20 Millionen-Dollar-Privatplatzierung kam, angesichts der derzeitigen Marktbedingungen, zu einer günstigen Zeit, und bringt das Unternehmen in eine günstige Position auf dem Weg zur Kommerzialisierung. Im Rahmen der Privatplatzierung stimmten die leitenden Angestellten und Direktoren von American Manganes einer 90-tägigen Aktiensperrfrist zu, fügte Larry Reaugh hinzu.

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Mineralien, das sich auf das Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von bis zu 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die 'Wiederherstellung' neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

