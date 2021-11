IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese erhält Notice of Allowance des Canadian Patent Office

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: American Manganese erhält Notice of Allowance des Canadian Patent Office

Kanadisches Patent wird US-amerikanischem, koreanischem und japanischem Patent in Batterie-Recycling-Portfolio von AMY hinzugefügt

Die nationalen Patentanmeldungen für China, Europa, Australien und Indien stehen noch aus

American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das kanadische Patentamt dem Unternehmen eine Notice of Allowance in Bezug auf AMYs nationale Patentanmeldung für seine Lithium-Ionen-Batterie-Recycling-Technologie RecycLiCo erteilt hat. Die Notice of Allowance ist eine formelle Mitteilung, die besagt, dass die Prüfung der Erfindung durch das kanadische Patentamt abgeschlossen wurde und für sie ein Patent erteilt werden darf. Der Anwalt des Unternehmens wird die Unterlagen und Gebühren für die formelle Erteilung des kanadischen Patents ausfüllen bzw. entrichten.

AMYs RecycLiCo-Verfahren umfasst wichtige Aspekte wie:

- Behandlung mehrerer Kathodenchemikalien wie Lithium-Kobaltoxid (LCO), Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC) und Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA).

- Methoden zur 100%igen Extraktion von Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium für alle getesteten Kathodenchemikalien.

- Methode zur 100%igen Lithiumextraktion durch einen neuartigen Locked-Cycle-Prozess.

Die Notice of Allowance des kanadischen Patentamts erweitert unser Patentportfolio für das Batterierecycling und validiert das RecycLiCo-Verfahren erneut. Ich habe immer die Bedeutung eines Patentportfolios aufgrund des angesehenen Validierungsprozesses, der Transparenz, des Mehrwerts und des Ansehens hervorgehoben, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Unser Timing ist angesichts der Tatsache, dass die kanadische Regierung nun aggressiv die weltweite EV-Revolution verfolgt, günstig.

Das kanadische Patent wird sich nach formeller Erteilung, den Patenten anschließen, die AMY bereits von den Patentämtern der Vereinigten Staaten (USA): Patent Nr. 10246343 und US-Patent Nr. 10308523), Südkorea: (Patent Nr. 10-2246670) und Japan: (Patent Nr. 690606), erteilt wurden. Das Unternehmen hat auch nationale Patentanmeldungen in China, Europa, Australien und Indien eingereicht.

Über American Manganese Inc

American Manganese Inc. ist ein wichtiges Metallunternehmen, das sich auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren konzentriert. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine geschlossene und umweltfreundliche Lösung für das Recycling von Kathodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien bereitzustellen. Das Recyclingverfahren bietet eine hohe Extraktion und Reinheit von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan, und Aluminium. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die sich nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batteriekathoden mit minimalen Verarbeitungsschritten integrieren lassen.

Im Namen der Geschäftsleitung

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

