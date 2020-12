IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese: Rückblick auf die Highlights aus 2020

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: American Manganese: Rückblick auf die Highlights aus 2020

Fortschritte im Batterierecycling, in der Manganverarbeitung und bei der Ausgliederung von Gold-, Kupfer- und Seltenerdmetallkonzessionen

AMY erzielt Fortschritte im Critical Materials Institute Project des US-Energieministeriums und erhält Fördermittel vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung

31. Dezember 2020 - Surrey, British Columbia - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY, OTC US: AMYZ, FWB: 2AM) freut sich, über die wichtigsten Unternehmens- und Branchenereignisse des Jahres 2020 im Hinblick auf das Lithiumionenbatterie-Recycling, die Manganverarbeitung, die Bergbauexploration und die Finanzierung zu berichten, dank derer sich American Manganese eine strategische Position für das Jahr 2021 sichern konnte.

Wichtige Eckdaten zum Lithiumionenbatterie-Recycling (RecycLiCo):

- Während der Laugungstests mit Lithiumionen-Kathodenmaterial in der Pilotanlage wurde ein Extraktionsgrad von 99,7 % bei Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt erreicht

- Für das Projekt Synthesis of Cathode Material Precursors from Recycled Battery Scrap (Synthese von Kathodenmaterial-Vorstufen aus recyceltem Batterieschrott) hat das Unternehmen Fördermittel aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program erhalten

- Ein spezieller Kathodenabscheidungsreaktor wurde angekauft, um die Produktion von recyceltem Kathodenmaterial voranzutreiben

- Die Verarbeitungskapazität der Vorlaugungsstufe in der Pilotanlage wurde um 356 % auf 292 kg Kathodenmaterial für Lithiumionenbatterien pro Tag gesteigert

- Ein konzeptionelles Layout für eine kommerzielle Recyclinganlage mit einer geplanten Verarbeitungskapazität von 3 Tonnen pro Tag wurde erstellt

- Im Rahmen von Recycling-Tests mit Materialien aus Elektrofahrzeugbatterien aus dem U.S. Department of Energy and Critical Materials Institute Project wurde ein Reinheitsgrad von 99,72 % erzielt

Wichtige Eckdaten zum Manganverfahren:

- Die US-Agentur für Verteidigungslogistik hat AMY eine finanzielle Zuwendung gewährt, um Arbeiten am strategischen Manganerzlagerbestand für die nationale Verteidigung der US-Regierung in der Nähe von Wenden (Arizona) durchzuführen

- Für das Testprojekt im Labormaßstab unter Einsatz des von American Manganese entwickelten und patentierten Manganverfahrens wurden rund 550 Pfund Manganproben aus dem Lagerbestand von Wenden übermittelt

- Der Präsident der Vereinigten Staaten hat eine Anordnung unterzeichnet, die den nationalen Notstand ausruft, um die heimische Bergbauindustrie für kritische Mineralien wie Mangan, bei denen die Vereinigten Staaten zu 100 % von Importen abhängig sind, auszubauen.

Wichtige Eckdaten zur Exploration von Gold, Kupfer und seltenen Erden:

- Das Unternehmen plant die Ausgliederung von Gold-, Kupfer- und Seltenerdmetallkonzessionen in der Provinz British Columbia in ein neues Unternehmen, um den Unternehmenswert zu maximieren

- Das Unternehmen hat einen zusammenfassenden technischen Bericht gemäß Vorschrift NI 43-101 über das Gold- und Kupfer-Konzessionsgebiet Rocher DeBoule eingereicht

Wichtige Eckdaten zur Finanzierung:

- Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um 116 % gestiegen (aktuell: 0,40 $, 52-Wochen-Kursbereich: 0,10 $ - 0,72 $)

- Im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung wurden 1.542.954 $ zu 0,20 pro Einheit aufgebracht

- Im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung wurden Flow-Through-Einheiten im Wert von 125.040 $ zu 0,24 $ pro Einheit platziert

2020 war ein Jahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wir alle haben unglaublich herausfordernde Zeiten durchlebt. Ich bin stolz auf unser Team und unsere Anleger, die während der vielschichtigen Erweiterung unserer Technologie und unserer Maßnahmen im Bereich der heimischen und zirkulären Lieferketten Resilienz bewiesen und uns unterstützt haben, sagt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir von American Manganese wünschen allen ein erfolgreiches Neues Jahr.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

