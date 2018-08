IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese Inc. präsentiert auf der MoneyShow in San Francisco, Kalifornien, vom 23 bis 25 August 2018

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: American Manganese Inc. präsentiert auf der MoneyShow in San Francisco, Kalifornien, vom 23 bis 25 August 2018

Mittwoch, 15. August 2018 - Vancouver, BC, Kanada

Larry W. Reaugh, Präsident und Vorstandsvorsitzender der American Manganese Inc. (American Manganese oder AMY oder das Unternehmen), (TSX.V: AMY; OTC-US: AMYZF; FSE: 2AM), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der MoneyShow San Francisco vom 23. bis 25. August 2018 im Hotel Hilton, San Francisco Union Square in San Francisco, Kalifornien, präsent sein wird. Die Geschäftsführung des Unternehmens wird sich am Stand Nr. 514 mit Aktionären und Investoren treffen.

Herr Larry Reaugh wird an der Konferenz als Referent teilnehmen und einen Vortrag über das zum Patent angemeldete Verfahren der American Manganese Inc. für das 100-prozentige Recycling von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge halten. Herr Zarko Meseldzija, Chief Technical Officer bei American Manganese Inc., wird ebenfalls anwesend sein.

Das Unternehmen fühlt sich geehrt, sein selbst entwickeltes Verfahren für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge vorstellen zu dürfen. AMY hat sich als bedeutender potenzieller Player bei der Versorgung mit Kathodenmetallen etabliert. Dies gilt vor allem für Kobalt, das immer knapp ist und derzeit mit 64.000 US-Dollar pro Tonne oder mehr gehandelt wird, sagte Herr Reaugh.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Spezialmetallen und kritischen Metallen, das sich unter Nutzung seines patentrechtlich geschützten geistigen Eigentums auf eine kostengünstige Herstellung und Gewinnung elektrolytischer Manganprodukte auf der ganzen Welt sowie das Recycling von Lithiumionen-Altakkus aus Elektrofahrzeugen spezialisiert hat.

Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat dazu geführt, dass American Manganese Inc. seinen Schwerpunkt verlagert hat und den Einsatz seiner patentierten Technologie auch für andere Zwecke und Materialien prüft. American Manganese Inc. hat die Absicht, seine patentierte Technologie und sein patentrechtlich geschütztes Know-how dahingehend zu nutzen, um sich als Branchenführer für das Recycling von Lithiumionen-Altakkus aus Elektrofahrzeugen und die 100 %-Rückgewinnung von Kathodenmetallen wie Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan und Lithium-Mangan zu etablieren (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Geschäftsplan des Unternehmens vom 25. Juli 2018.).

Für das Management

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

