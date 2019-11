IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese Inc. erreicht mit rezykliertem Material aus Lithiumionenbatterien einen Reinheitsgrad von 99,98 %

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: American Manganese Inc. erreicht mit rezykliertem Material aus Lithiumionenbatterien einen Reinheitsgrad von 99,98 %

Patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren ermöglicht den bis dato höchsten Reinheitsgrad

RecycLiCoTM erzielt auf dem Weg zum kommerziellen Einsatz weitere Fortschritte

13. November 2019 - Surrey, BC - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich berichten zu können, dass aus den NCA-Kathodenaltstoffen des in der Pressemeldung vom 25. Oktober 2019 als Firma B bezeichneten renommierten Lithiumionenbatterieherstellers erfolgreich Nickel-Kobalt-Hydroxid mit einem Reinheitsgrad von 99,98 % gewonnen werden konnte. American Manganese plant, die Testergebnisse zum Reinheitsgrad des Materials der Firma A bekannt zu geben, sobald diese vorliegen und geprüft worden sind.

Die Laborstudien wurden von der Firma Kemetco Research, einem unabhängigen Vertragspartner des Unternehmens, durchgeführt. Ziel der Analyse war es, die optimalen Rahmenbedingungen für das Recycling zu ermitteln und rezykliertes Material für die Kundenbewertung herzustellen (siehe Foto).

Wir haben uns bei der Verfahrensplanung darauf konzentriert, Recycling-Batterieprodukte herzustellen, die in nur wenigen Verarbeitungsschritten nahtlos in den Batteriekathoden-Aufbereitungsprozess integriert werden können, erläutert Norm Chow, President von Kemetco Research.

Im Zuge der kontinuierlichen Verbesserungs- und Optimierungsmaßnahmen wurde mit dem von American Manganese entwickelten und patentierten RecycLiCoTM-Verfahren ein noch höherer Reinheitsgrad erzielt als bei den vorhergehenden Tests in den Phasen 3 und 4 der Pilotanlage, in denen ein Reinheitsgrad von 99,94 % erreicht worden war (siehe Pressemeldung vom 27. August 2019).

Der von Kemetco Research ermittelte Reinheitsgrad zeigt, dass unser patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren Potenzial hat und neue Maßstäbe im Lithiumionenbatterierecycling setzt, weiß Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir bleiben auch weiterhin Vorreiter einer Recyclinglösung für Kathodenmaterial aus Lithiumionenbatterien, welche eine hohe Ausbeute und einen hohen Reinheitsgrad liefert, umweltfreundlich ist und die Kreislaufwirtschaft in der Lithiumionenbatterien-Versorgungskette fördert.

Das patentierte RecycLiCoTM-Verfahren ist eine im geschlossenen Kreislauf geführte, hydrometallurgische Lösung für das Recycling von Altstoffen aus Lithiumionenbatterien. American Manganese hat die Tests im Pilotanlagenprojekt abgeschlossen und will nun mit der technischen Planung und Wirtschaftlichkeitsanalyse einer kommerziellen Demo-Anlage mit 3-5 Tonnen Tageskapazität beginnen, die nach dem Abschluss der Tests für Tier 1-Unternehmen 2020 in Betrieb gehen soll.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium in Batteriequalität mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Tel: 778 574 4444; E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49370

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49370&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02735A1057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.