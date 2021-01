IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese Inc. bereitet Kathodenreaktor für erste Produktion vor

IRW-PRESS: American Manganese Inc.



: American Manganese Inc. bereitet Kathodenreaktor für erste Produktion vor

Reaktortests, um Pilotanlagen-Recyclingprojekt abzuschließen

Surrey (British Columbia), 21. Januar 2021

TSX-V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AM

American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der spezielle Kathodenreaktor des Unternehmens für die Produktion der ersten Testcharge von Kathodengrundstoffen vorbereitet wird.

American Manganese hat den speziellen Reaktor für die Produktion von Kathodengrundstoffen erworben, die einen wertvollen Input für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien darstellen. Der Reaktor ist in der Lage, moderne Kathodenmaterialien wie Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) und Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA) herzustellen, die beide für gewöhnlich in Batterien von Elektrofahrzeugen verwendet werden.

Um die hohen Qualitätsstandards von modernem Kathodenmaterial zu erreichen und um sicherzustellen, dass die Testbedingungen nicht kontaminiert werden, hat AMY einen speziellen kontrollierten Testbereich für den Reaktor vorbereitet. Der Reaktor wird zunächst einem Wassertest unterzogen, ehe die gereinigten NMC- und NCA-Laugungslösungen eingeführt werden, die in den patentierten Laugenstufen der RecycLiCo-Pilotanlage hergestellt wurden.

American Manganese wird über die Ergebnisse der unabhängigen Analysetests berichten, die an der Testcharge durchgeführt wurden, und außerdem Proben des produzierten NMC- und NCA-Kathodengrundstoffs für eine unabhängige Leistungsbewertung durch alle beteiligten Drittorganisationen vorbereiten.

Das National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (das NRC IRAP) hat dieses technische Machbarkeitsprojekt, das offiziell als Synthesis of Cathode Material Precursors from Recycled Battery Scrap bekannt ist, unterstützt und finanziert.

Die Herstellung von hochwertigen Kathodengrundstoffen in einer minimalen Anzahl von Schritten verleiht unserem Recyclingprodukt einen Mehrwert und verdeutlicht die Machbarkeit unserer Recyclingmethode mit geschlossenem Kreislauf, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese Inc. Die Experimente mit den Technik- und Prozessparametern bei unserem Pilotanlagenprojekt stellen ein wertvolles Instrument dar, das in größere kommerzielle Projekte integriert werden kann.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.

