IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese Inc. beginnt mit den Tests an Lithium-Ionen-Batteriematerialien von Drittanbietern

: American Manganese Inc. beginnt mit den Tests an Lithium-Ionen-Batteriematerialien von Drittanbietern

Zerlegte Lithium-Ionen-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer und Kathoden-Abfallmaterialien aus Asien, Nordamerika und Europa

3. Oktober 2019 - Surrey, BC

American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das unabhängige Vertragslabor des Unternehmens, Kemetco Research, mit den Tests an Lithium-Ionen-Batteriematerialien von Drittanbietern begonnen hat, nachdem die erfolgreiche Prüfung der fünften und letzten Stufe des Pilotprojekts abgeschlossen wurde, wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 17. September 2019 bekannt gegeben wurde (https://americanmanganeseinc.com/american-manganese-inc-successfully-completes-initial-test-on-final-stage-of-lithium-ion-battery-recycling-pilot-plant-project/).

Bei den Materialien von Drittanbietern handelt es sich um zerlegte Lithium-Ionen-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer und Kathodenabfällen aus der Herstellung aus Asien, Nordamerika und Europa. Das Material der Drittanbieter wird alle fünf Stufen des patentierten Recyclingprozesses für Lithium-Ionen-Batterien des Unternehmens, RecycLiCoTM, durchlaufen, um Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan mit einer hohen Ausbeute und einem für Batterien tauglichen Reinheitsgrad zu gewinnen.

Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung und der Prüfung unseres Pilotprojekts für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, sagt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir sind sehr gut aufgestellt, um unsere jahrelange Erfahrung bei möglichen Tier-I-Partnern in der Lithium-Ionen-Batterie-Branche unter Beweis zu stellen.

Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Tests bekannt geben, sobald sie vorliegen.

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium in Batteriequalität mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Tel: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49034

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49034&tr=1

