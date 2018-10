IRW-News: American Lithium Corp. : Die vorläufigen seismischen Daten aus dem Projekt North Playa FLV von American Lithium zeigen eine Verdickung des potenziellen Lithium-Tonstein-Verbandes in Richtung Süden

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

IRW-PRESS: American Lithium Corp.



: Die vorläufigen seismischen Daten aus dem Projekt North Playa FLV von American Lithium zeigen eine Verdickung des potenziellen Lithium-Tonstein-Verbandes in Richtung Süden

Die vorläufigen seismischen Daten aus dem Projekt North Playa FLV von American Lithium zeigen eine Verdickung des potenziellen Lithium-Tonstein-Verbandes in Richtung Süden

Vancouver, BC, 31. Oktober 2018 - American Lithium Corp. (TSXV: LI) (OTCQB: LIACF) (Frankfurt: 5LA) (American Lithium oder das Unternehmen) meldet, dass das Unternehmen die ersten Daten und die anfängliche Interpretation der seismischen Untersuchung erhalten hat, die das Unternehmen im August und September 2018 durchgeführt hat.

Aus der ersten Interpretation kann man auf eine allgemeine Verflachung oberhalb der Sedimente und eine Abdeckung der viel versprechenden Lithium-Tonstein-Schichten an der Westseite des nördlichen Endes des Fish Lake Valley (FLV) schließen. Das Ziel-Sediment-Paket, das die benachbarte Rhyolite Ridge Lithium-Lagerstätte beherbergt, wird so interpretiert, dass es am südlichen Ende der seismischen Linie eine flache Oberfläche verdickt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45037/NR LI 2018-10-31 Seismic FLV Final_DE_PRCOM.001.jpeg

Es wurden 12 Meilen (19 km) der Seismiklinie über zwei Nord-Süd-Linien mit einer Ost-West-Verbindungslinie erfasst. Die Untersuchung war darauf ausgelegt, die bohrlochabwärts erhobenen Daten aus zwei bestehenden Bohrlöchern zusammenzuführen und die Oberflächenkartierung zur Entwicklung eines regionalen Bildes der Lithium-Ton-haltigen Sedimentformation zu integrieren, die südlich im Lithium-Borax-Projekt Rhyolite Ridge von Global Geoscience identifiziert wurde.

Dr. John Oldow, der Berater von American Lithium, erklärte zu der vorläufigen Analyse wie folgt: Die Mächtigkeit der Gesteinsansammlung im FLV nimmt südlich der in Nordwestrichtung streichenden Verwerfungen, die ältere Verbände umfassen, unter anderem den Tuff von Rhyolite Ridge zur Oberfläche hin, erheblich zu. Südlich dieser Verwerfungen verdicken sich der Schlammstein und der Sandstein drastisch auf über 700 Fuß (ca. 213 m).

Die Mächtigkeit des überlagernden Sandsteinkonglomerat-Verbandes scheint von Nord nach Süd nicht signifikant zuzunehmen. Was hier vermutlich vorliegt, ist, dass die Mächtigkeit des Schlammsteins/Sandsteins, die entlang der östlichen Flanke des Beckens (Westen von Silver Peak Range) freigelegt sind, zum Süden hin erheblich zunimmt; die Zunahme der Mächtigkeit korrespondiert mit dem Gebiet, in dem US Borax hohe B- und Li-Konzentrationen festgestellt hat.

Mike Kobler, der CEO, erklärte dazu wie folgt: Die erste Interpretation definiert ein ausreichendes Volumen des Tuffverbandes von Rhyolite Ridge im Sedimentbecken von Fish Lake Valley, was auf eine signifikante Lithiumlagerstätte schließen lässt. Wir gehen davon aus, dass wir bei Eingang der endgültigen Interpretation das Tempo der Exploration und der Definition der potenziellen Lithium-Mineralisierungszonen innerhalb dieses Zielgebiets beschleunigen können.

Die Prospektivität des Tals in Hinblick auf Lithium und Bor ist allgemein bekannt, seit in den 1880er-Jahren mit der Förderung begonnen wurde. Die zunehmende Nachfrage nach Lithium und die steigenden Preise sowie die jüngste Erklärung der US-Regierung zum Status als strategisches Metall und der Durchbruch bei den Lithium-Verarbeitungsmethoden haben den Fokus der Investoren auf die nationale Lithiumproduktion in den USA intensiviert. Bei den untersuchten Lithiumlagerstätten im Fish Lake Valley stehen Lithium-Tongesteine im Vordergrund, etwa das Projekt Rhyolite Ridge von Global Geosciences Corp., welches an das Projekt im FLV angrenzt und für die Marktkapitalisierung von Global Geosciences von $ 400 Millionen verantwortlich ist.

Die seismische Untersuchung wurde von Bird Seismic mit Sitz in Globe, Arizona, durchgeführt; zum Einsatz kamen ein EX-6-Kabel von Seistronix auf der Basis eines 24-bit-Aufzeichnungssystems und ein mit Stickstoffgas beschleunigter Fallhammer des Modells AF-450 von United Service Alliance bei einem Daten-Empfängerintervall von 20 (6 m) und einem Quellen-Intervall von 20 (6 m).

Michael Collins, P.Geo., ein Berater des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger (in der Vorschrift National Instrument 43-101 als Qualified Person bezeichnet) die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über American Lithium Corp.

American Lithium Corp. ist in der Akquisition, Exploration und Erschließung von Lithiumlagerstätten in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aktiv. Das Unternehmen erkundet und erschließt derzeit zwei Projekte, die Projekte FLV und TLC im höchst aussichtreichen Lithiumgebiet Esmeralda in Nevada. Diese Projekte, die weniger als 30 Meilen voneinander entfernt sind, liegen in der Nähe von Infrastruktur, 3,5 Stunden südlich der Tesla Gigafactory und in demselben Beckenmilieu wie die von Albemarle betriebene Lithiummine Silver Peak und von in der Erschließung befindlichen Lagerstätten und Ressourcen, darunter Rhyolite Ridge von Global Geosciences und das Projekt Clayton Valley von Cypress Development Corp.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Unternehmen (info@americanlithiumcorp.com) oder besuchen Sie die Website des Unternehmens (www.americanlithiumcorp.com).

Für das Board:

American Lithium Corp.

Michael Kobler, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Informationen und unterliegen damit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der hier dargelegten spezifischen Faktoren. Die Informationen in dieser Pressemeldung sind der Notwendigkeit halber zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren wichtigen Daten. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen der Unternehmensführung von American Lithium, die aus Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation, den erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren, welche die Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, resultieren. Diese Aussagen unterliegen jedoch einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen angenommen wurden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen vorausschauenden Aussagen abweichen, sind unter anderem im aktuellen MD&A-Bericht von American Lithium unter den Titel Risikofaktoren beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45037

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45037&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0272592092

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.