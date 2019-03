IRW-News: American Lithium Corp. : American Lithium landet bei den TSXV 2019 Venture 50 auf dem 6. Platz im Bereich Bergbau

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

: American Lithium landet bei den TSXV 2019 Venture 50 auf dem 6. Platz im Bereich Bergbau

Vancouver, BC, 6. März 2019 - American Lithium Corp. (TSXV: LI) (OTCQB: LIACF) (Frankfurt: 5LA;) (American Lithium oder das Unternehmen), ein in der Akquisition, Exploration und Erschließung führendes Bergbauunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei den 2019 Venture 50 der TSX Venture Exchange (TSX-V) den sechsten Platz im Bereich Bergbau erreicht hat.

Die Venture 50 ist eine Liste der an der TSX-V notierten Top-10-Unternehmen in fünf großen Industriesektoren: Energie und Energiedienstleistungen, Clean Technology & Biowissenschaft, Bergbau, diversifizierte Industrien und Technologie. Ausgewählt werden diese Unternehmen auf Grundlage einer Formel, bei der das Wachstum der Marktkapitalisierung, das Handelsvolumen und die Steigerung des Aktienkurses gleichermaßen gewichtet werden. Alle Daten beziehen sich auf den 31. Dezember 2018.

Mike Kobler, President und Chief Executive Officer von American Lithium, sagt dazu: Wir sind sehr stolz auf die Leistungen von American Lithium im Laufe des vergangenen Jahres und freuen uns, dass die TSX Venture Exchange diese nun durch die Aufnahme des Unternehmens in ihrem Venture 50-Ranking anerkannt hat. Wir sind dem Management, den Mitarbeitern und Vertragspartnern des Unternehmens sehr dankbar für ihre Anstrengungen, die dies möglich gemacht haben, und sind gespannt darauf, was die Zukunft für unser Unternehmen und seine Aktionäre bringen wird.

Über American Lithium Corp.

American Lithium ist in der Akquisition, Exploration und Erschließung von Lithiumlagerstätten in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aktiv. Das Unternehmen erkundet und erschließt derzeit zwei Projekte, die Projekte FLV und TLC im höchst aussichtreichen Lithiumgebiet Esmeralda in Nevada. Diese Projekte, die weniger als 48 km (30 Meilen) voneinander entfernt sind, liegen in der Nähe von Infrastruktur, 3,5 Stunden südlich der Tesla Gigafactory und in demselben Beckenmilieu wie die von Albemarle betriebene Lithiummine Silver Peak und von in der Erschließung befindlichen Lagerstätten und Ressourcen, darunter Rhyolite Ridge von Ioneer Inc. (vormals Global Geosciences) und das Projekt Clayton Valley von Cypress Development Corp.

Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über info@americanlithiumcorp.com bzw. auf unserer Webseite www.americanlithiumcorp.com. Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Informationen und unterliegen damit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der hier dargelegten spezifischen Faktoren. Die Informationen in dieser Meldung sind der Notwendigkeit halber zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren wichtigen Daten. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen der Unternehmensführung von American Lithium, die aus Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation, den erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren, welche die Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, resultieren. Diese Aussagen unterliegen jedoch einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen angenommen wurden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen vorausschauenden Aussagen abweichen, sind unter anderem im aktuellen MD&A-Bericht von American Lithium unter den Titel Risikofaktoren beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

