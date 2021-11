IRW-News: Amatheon Agri Holding N.V.: Geplante Cannabis Legalisierung durch neue Regierung in Deutschland eröffnet gute Marktchancen für Amatheon Agri

IRW-PRESS: Amatheon Agri Holding N.V.: Geplante Cannabis Legalisierung durch neue Regierung in Deutschland eröffnet gute Marktchancen für Amatheon Agri

- Deutschlands neue Bundesregierung plant, den legalen Verkauf von Cannabis in Deutschland einzuführen

- Mit der Freigabe von Cannabis für Genusszwecke in lizensierten Geschäften wäre Deutschland Vorreiter in Europa und Wegbereiter für weitere europäische Länder in der Legalisierung von Cannabis

- Amatheons Tochtergesellschaft in Simbabwe erhielt bereits im Juni 2021 die behördliche Genehmigung zur Cannabis-Produktion für medizinische und wissenschaftliche Zwecke. Diese extrem hochwertige Kulturpflanze unterstützt die strategische Expansion von Amatheon Agri in Exportmärkte und diversifizierte Angebote, um zusätzliche Deckungsbeiträge zu erzielen

- Der Umsatz der weltweiten medizinischen Cannabis-Industrie wurde für das Jahr 2020 auf rund

- 21 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mit einer zunehmenden Anzahl von Ländern, die den Anbau und Konsum von Cannabis legalisieren, werden weitere vielversprechende Wachstumsraten in den nächsten fünf Jahren prognostiziert.

Amatheon Agri Holding N.V. (das "Unternehmen"), der an der Euronext notierte Agrar- und Landwirtschaftskonzern (ISIN NL0010273694, Symbol MLAAH), begrüßt die Pläne der neuen deutschen Bundesregierung, den Konsum von Cannabis in Deutschland zu legalisieren. Ein Global Player in der Cannabis-Produktion wird Deutschland auf Grund hoher Produktionskosten und erschwerter Wetterbedingungen nicht werden, dennoch verhilft die geplante Gesetzesänderung Amatheon Agri bei dem strategischen Einstieg in die Cannabisproduktion in Simbabwe.

Mitte des Jahres 2021 erteilte das Ministerium für Gesundheit in Simbabwe Amatheon Agri die behördliche Genehmigung für den Anbau und die Verarbeitung von medizinisch genutztem Cannabis. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer detaillierten Planungsphase für den Aufbau des Sortiments und den Start der Produktion. Mit der Aufnahme von medizinischem Cannabis in das Export-Portfolio, treibt Amatheon Agri seine Diversifizierungsstrategie voran und erweitert seine Kompetenz im Bereich der Superfoods. Keine anderen Unternehmen verfügen bisher sowohl über eine Cannabis Anbau-Lizenz in Simbabwe als auch über eine Vermarktungspräsenz in Deutschland. Amatheon Agri beabsichtigt darüber hinaus, auch in anderen Ländern Produktionslizenzen zu beantragen.

Der kontrollierte Verkauf von Cannabis in Deutschland soll laut neuer Regierungskoaltion ausschliesslich in lizenzierten Geschäften erfolgen, wodurch eine ordnungsgemäße Besteuerung der Händler gewährleistet wird und diese gewisse Qualitätsstandards erfüllen müssen. Nach vier Jahren soll eine Evaluierung des Gesetzes und seiner Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft erfolgen.

Sollte Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisiert werden, wäre Deutschland nach Kanada und einigen anderen US-Bundesstaaten das erste große europäische Land, das solch ein Gesetz umsetzt. Während einige andere europäische Länder Marihuana bereits für medizinische Zwecke zugelassen haben, ist die Verwendung für den Freizeitgebrauch noch nicht verbreitet. Deutschland würde ein bedeutender Markt für legale Cannabis-Produzenten und -Händler werden.

Medizinisches Cannabis: Eine weitere Nutzpflanze für Anbau und Export

Amatheon Agris Tochtergesellschaft in Simbabwe wurde 2014 gegründet und war seitdem in verschiedensten Kooperationen und Joint Ventures beteiligt. Nach der Erteilung der Anbaulizenzfür medizinisches Cannabis im Juni 2021, folgte eine detaillierte Projektplanungsphase.

"Die Einigung der neuen Regierung zur Legalisierung von Cannabis ist für die Produktions- und Vermarktungspläne von Amatheon Agri ein großer Schritt nach vorn", erläutert der Gründer und CEO von Amatheon Agri Holding N.V., Carl Heinrich Bruhn.

"Amatheon Agri ist in der Produktion und im Handel mit Nutzpflanzen wie Mais, Weizen und Reis, sowie mit Gewürzen wie Chilis und Paprika, und auch mit gesunden Superfoods wie Quinoa, Chia, Chillies und Moringa tätig. Wir haben bereits eine Lizenz für die Produktion von medizinischem Cannabis und beabsichtigen nun, im Rahmen der kommenden Regelungen auch medizinisches Cannabis für den aufstrebenden deutschen Markt zu produzieren", sagt Bruhn.

Der Vorstand

Berlin, Deutschland, 29. November 2021

Über Amatheon Agri Holding N.V.:

Amatheon Agri ist ein europäisches Agrar- und Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Berlin und Produktionsstandorten in Subsahara-Afrika. Seit der Gründung durch Herrn Carl-Heinrich Bruhn im Jahr 2011 hat Amatheon Agri nachhaltige landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten vom Anbau bis zu produktspezifischen Verarbeitungs- und Handelsprozessen in Sambia, Uganda und Simbabwe aufgebaut. Mit einer Kombination aus internationalem Vertriebsnetz, eingebundenem lokalen Know-how sowie einer nachhaltigen Zukunftsvision konnte sich Amatheon Agri als strategisch ausgerichteter Global Player im afrikanischen Agrarsektor etablieren.

Im Jahr 2020 führte Amatheon Agri außerdem seine neue Marke für 100 % natürliche, fair und nachhaltig angebaute Lebensmittel aus Sambia, Uganda und Simbabwe ein: ZUVA Foods

Die Aktien von Amatheon Agri sind an der Börse Euronext Paris (ISIN NL0010273694, Symbol MLAAH) und an der Lang & Schwarz Exchange in Deutschland (Symbol/WKN A1J4XD) notiert.

Die Wandelanleihen von Amatheon Agri sind an der Frankfurter Börse unter der ISIN DE000A286BY3 und dem Symbol/WKN A286BY notiert.

