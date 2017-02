IRW-News: Altona Mining Ltd.: Altona Mining Limited: Chinesische Regulierungsbehörde SASAC genehmigt Transaktion des Projektes Cloncurry

IRW-PRESS: Altona Mining Ltd.



: Altona Mining Limited: Chinesische Regulierungsbehörde SASAC genehmigt Transaktion des Projektes Cloncurry

CHINESISCHE REGULIERUNGSBEHÖRDE SASAC GENEHMIGT TRANSAKTION DES PROJEKTES CLONCURRY

Altona Mining Limited (Altona oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296936) ist der Erschließung einer neuen großen Kupfermine bei seinem Projekt Cloncurry im Nordwesten von Queensland einen Schritt näher gekommen.

Altona wurde von der Sichuan Railway Investment Group (die SRIG) darüber informiert, dass die Kommission des Staatsrats zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, die SASAC) der Provinz Sichuan in der Volksrepublik China der SRIG eine Genehmigung für die Fortsetzung der Transaktion mit Altona hinsichtlich der Bildung eines Joint-Venture-Unternehmens (das JVU) erteilt hat. Das JVU beabsichtigt, eine Mine mit einer Kapazität von sieben Millionen Tonnen pro Jahr sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Produktionskapazität von 39.000 Tonnen Kupfer und 17.000 Unzen Gold pro Jahr für eine Lebensdauer der Min von zunächst 13 Jahren zu errichten.

Das JVU wird 100 Prozent des Projektes Cloncurry besitzen. Nach dem Abschluss wird die SRIG einen Betrag von 213,53 Millionen US-Dollar zum JVU beisteuern und 66 Prozent davon besitzen. Altona wird 25 Millionen US-Dollar zum JVU beisteuern und 34 Prozent davon besitzen.

Es ist davon auszugehen, dass das JVU nach dem Abschluss einen Barbestand von 238,53 Millionen US-Dollar aufweisen wird, was bei einem Wechselkurs von 0,75 US-Dollar für einen Australischen Dollar 318 Millionen Australischen Dollar entspricht. Diese Summe übertrifft die frühere Schätzung der Investitionskosten von 294 Millionen Australischen Dollar (einschließlich Rücklagen in Höhe von 18 Millionen Australischen Dollar).

Die übrigen Vorbedingungen der SRIG hinsichtlich des Abschlusses der Transaktion lauten wie folgt:

- Genehmigung der Regierung der Provinz Sichuan

- Genehmigung der Australischen Behörde für Investitionen von Ausländern (Australian Foreign Investment Review Board, das FIRB)

- Einreichung bei den chinesischen Behörden

Die Vorbedingungen von Altona hinsichtlich eines Abschlusses sind der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen Dritter für die Übertragung der Eigentümerschaft von Abbaukonzessionen an das JVU sowie der Abschluss dieser Übertragung. Altona hat den Großteil dieser Genehmigungen bereits erhalten.

Dr. Alistair Cowden, Managing Director von Altona, sagte:

Wir freuen uns, dass die SASAC die Transaktion mit der SRIG genehmigt hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei dieser Transaktion, deren Abschluss wir in Kürze erwarten.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Alistair Cowden Managing Director Altona Mining Limited Tel: +61 8 9485 2929 altona@altonamining.com

David Tasker Professional Public Relations Perth Tel: +61 8 9388 0944 David.Tasker@ppr.com.au

Jochen Staiger Swiss Resource Capital AG Tel: +41 71 354 8501 js@resource-capital.ch

Über Altona

Altona Mining Limited ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, das sich auf das Projekt Cloncurry in Queensland, Australien, konzentriert. Das Projekt weist Mineralressourcen auf, die ungefähr 1,65 Millionen Tonnen Kupfer und 0,41 Millionen Unzen Gold enthalten. Zunächst ist die Entwicklung der Kupfer-Gold-Tagebaumine und Aufbereitungsanlage Little Eva mit einer Kapazität von 7 Millionen Tonnen pro Jahr vorgesehen. Altona hat eine Rahmenvereinbarung mit der Sichuan Railway Investment Group über die vollständige Finanzierung und Erschließung von Little Eva abgeschlossen. Für Little Eva ist eine geplante Jahresproduktion(1) von 38.800 Tonnen Kupfer und 17.200 Unzen Gold über mindestens 11 Jahre genehmigt. Im März 2014 wurde eine endgültige Machbarkeitsstudie veröffentlicht.

1 Wir verweisen auf die ASX-Pressemitteilung Cost Review Delivers Major Upgrade to Little Eva vom 13. März 2014, die die Informationen in Bezug auf dieses Produktionsziel und die aus diesem Produktionsziel abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zusammenfasst. Die Pressemitteilung ist unter www.altonamining.com oder www.asx.com.au abrufbar. Das Unternehmen bestätigt, dass alle in der vorgenannten Pressemitteilung enthaltenen wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel und den aus dem Produktionsziel abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, weiter Gültigkeit besitzen und sich nicht wesentlich geändert haben.

Über SRIG

SRIG wurde im Jahre 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Changdu im Südwesten Chinas. SRIG ist zu 100 % im Besitz der Provinzregierung von Sichuan. Das Hauptgeschäft des Konzerns ist der Straßen-, Brücken- und Eisenbahnbau und Verwaltungsbereiche. SRIG verfügte im Jahre 2014 über Vermögenswerte in Höhe von 26,8 Mrd. USD und hatte Einnahmen von über 6 Mrd. USD. Der Konzern hat über 20.000 Angestellte. SRIG hat seine Absicht signalisiert, sich in die Bergbaubranche zu diversifizieren mit dem jüngsten Erwerb einer 60-%-Beteiligung für 78,3 Mio. USD an einem Kupfer-Entwicklungsprojekt in Eritrea durch eine Tochtergesellschaft des Unternehmens.

SRIG hat 24 Tochtergesellschaften einschließlich SRBG, die in Schanghai notiert ist und Mautstraßen, Brücken und Wasserkraftwerke betreibt. Sie hat eine Marktkapitalisierung von 3 Mrd. USD. CCXI, ein Moodys Unternehmen, vergab an SRIG die Bewertung AA+ mit einem stabilen Ausblick auf eine Anleiheemission in 2016. CCXI erwähnte SRIGs Expertise und hob hervor, dass SRIG das erste chinesische Unternehmen war, das sich einen Brückenkonstruktionsauftrag im Ausland (Norwegen) sicherte.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38883 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38883&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000AOH9

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.