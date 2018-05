IRW-News: Altiplano Minerals: Altiplano schließt 5.000-Tonnen-Massenprobenahme ab und erzielt bis zu 6,08 % Cu im Kupfer-Gold-Projekt Farellon in Chile

IRW-PRESS: Altiplano Minerals: Altiplano schließt 5.000-Tonnen-Massenprobenahme ab und erzielt bis zu 6,08 % Cu im Kupfer-Gold-Projekt Farellon in Chile

Altiplano schließt 5.000-Tonnen-Massenprobenahme ab und erzielt bis zu 6,08 % Cu im Kupfer-Gold-Projekt Farellon in Chile

EDMONTON, 14. Mai 2018 - Altiplano Minerals Ltd. (APN:TSXV) (ALTPF:OTCQB) (9AJ1:FWB) (APN oder das Unternehmen) freut sich, über die Ergebnisse der untertägigen Proben aus den 395-Meter- und 401-Meter-Sohlen zu berichten, die zwischen März und Mai 2018 in der historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon unweit von La Serena, Chile entnommen wurden.





CEO John Williamson sagte dazu: Wir sammeln weiterhin Daten, um unsere erste abgeleitete Ressource im Projekt Farellon zu erweitern und aufzuwerten. Die jüngsten Explorationsergebnisse belegen hochgradige Kupferabschnitte auf der vor Kurzem eröffneten 401-Meter-Sohle und wir sind begeistert, dass die Mächtigkeit der nordöstlichen Stirnseite des Erzgangs auf der 395-Meter-Sohle auf mindestens 7 Meter gestiegen ist.

Bisher wurden bei den unterirdischen Schlitzprobenahmen 185 Meter entlang der horizontalen Strecke auf der 395-Meter-Sohle sowie 48 Meter entlang der horizontalen Strecke auf der 401-Meter-Sohle untersucht. Zwischen März und April 2018 wurden 34 Proben entlang von 17 Linien entnommen und analysiert. Die Ergebnisse aus diesem Zeitraum beinhalten: 2,09 Meter mit 2,59 % Cu und 0,23 g/t Au (Schlitz NE_L017 auf der 395-Meter-Sohle) und 2,42 Meter mit 3,08 % Cu und 0,16 g/t Au (Schlitz NE_L001 auf der 401-Meter-Sohle). Der in diesem Zeitraum auf der 401-Meter-Sohle erschlossene Abschnitt von 48 Metern lieferte eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,54 Metern mit Gehalten von 2,65 % Cu und 0,18 g/t Au. Das Unternehmen wird die Erschließung, Kartierung und Probenahme im gesamten Konzessionsgebiet Farellon, insbesondere auf den 395-Meter- und 401-Meter-Sohlen sowie der kürzlich eröffneten 414-Meter-Sohle, fortsetzen.

Tabelle 1. Ergebnisse der Proben aus den 395-Meter- und 401-Meter-Sohlen, die zwischen Ende März und Anfang Mai 2018 entnommen wurden

Schlitz-wahre MAu Cu % Fe %

Nr. ächtigk (g/t

eit )

(m)

395NE_L02,09 0,23 2,59 38,34

17

395NE_L03,09 0,13 0,61 38,37

18

395NE_L00,45 0,09 1,48 50,94

19

395NE_L03,44 0,18 1,88 38,6

20

395NE_L04,7 0,11 1,45 36,77

21

395NE_L04,52 0,12 1,47 38,95

22

395SW_L02,31 0,11 1,47 45,49

16

395SW_L02,58 0,12 1,69 48,25

17

395SW_L00,85 0,05 1,23 49,73

18

395SW_L00,5 0,18 1,16 47,01

19

395SW_L00,95 0,19 1,32 49,4

20

395SW_L02,16 0,1 0,81 39,19

21

401NE_L02,42 0,16 3,08 44,7

01

401NE_L01,07 0,38 6,08 43,36

02

401SW_L01,77 0,1 1,45 35,16

01

401SW_L01,34 0,14 1,49 38,32

02

401SW_L01,11 0,18 1,75 45,4

03

Abbildung 1. Lage der Schlitzprobenahmelinien und Cu-Fe-Au-Ergebnisse auf den 395-Meter- und 401-Meter-Sohlen von Ende März bis Anfang Mai 2018

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43360/APN - 14 May 2018 News Release_DEprcom.001.jpeg

Das Unternehmen hat seit Dezember 2017 im Rahmen von zwei Massenprobenahmen auf den 395-Meter- und 401-Meter-Sohlen insgesamt 6.917,01 Tonnen Erzgangmaterial mit Cu-Fe-Au-Mineralisierung entnommen. Davon wurden 5.061,44 Tonnen dieses Materials für die Verarbeitung durch einen Auftragnehmer ausgeliefert, während 1.855,57 Tonnen eingelagert wurden. Mit dem bevorstehenden Ende der zweite Massenprobenahme im Umfang von 5.000 Tonnen ist das Unternehmen zuversichtlich, dass der Gehalt weiterhin dem erwarteten Durchschnitt gemäß seiner ersten Ressourcenschätzung entsprechen wird.

Die untertägigen Schlitzproben wurden im unabhängigen Analyselabor von Actlabs in Coquimbo (Chile) analysiert. Zusätzlich zu den internen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollmaßnahmen von Actlabs fügt das Unternehmen einer Sequenz aus etwa 10 Proben eine eigene Qualitätskontrollprobe (Standard-, Leer-, Feld- und Doppelproben) bei. Die Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollergebnisse weisen einen akzeptablen Grad an analytischer Präzision und Genauigkeit auf.

Wie am 10. April 2018 bekannt gegeben wurde, schätzte das Unternehmen die abgeleitete Mineralressource von Farellon auf 278.360 Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1,92 % Cu und 0,12 Teilen Au pro Million (ppm Au) bei einem niedrigeren Cutoff-Wert von 1,0 % Cu und unter Anwendung einer horizontalen Mindestmächtigkeit von 1,2 m. Bei fortgesetzter Exploration ist davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen des Unternehmens bei Farellon zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Abgeleitete Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor. Es besteht keine Gewähr, dass ein beliebiger Teil der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Mineralressourcen in der Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Sollte eine Produktionsentscheidung erfolgen, ohne dass eine Machbarkeitsstudie zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit durchgeführt wird, ergäben sich daraus ein größerer Unsicherheitsfaktor sowie wirtschaftliche und technische Risiken im Zusammenhang mit einer solchen Produktion. Bislang wurde noch keine Produktionsentscheidung getroffen.

Osbaldo Zamora Vega, P.Geol., Vice-President Exploration von Altiplano, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Altiplano

Altiplano Minerals Ltd. (APN:TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.

FÜR DAS BOARD:

John Williamson e.h.

President und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jeremy Yaseniuk, Director

jeremyy@altiplanominerals.com

Tel: (604) 773-1467

APN: TSXV

ALTPF: OTCQB

9AJ1: FWB

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43360

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43360&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02153C2031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.