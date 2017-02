IRW-News: Altair Resources Inc.: Altair ernennt Harold Shipes zum CEO

IRW-PRESS: Altair Resources Inc.



: Altair ernennt Harold Shipes zum CEO

Der Chairman und CEO von Altair Resources Inc., John Huguet, ist verstorben. Dazu äußerte sich Harold (Roy) Shipes, Präsident und COO wie folgt: Mit dem Tod von Hern Huguet, hat das Unternehmen einen der besten Minenexperten, einen außergewöhnlichen Führer und Gentleman verloren. Der große Verlust von John zwigt sich überall und ich möchte nocheinmal seiner Familie mein allerherzlichstest Beileid aussprechen.

Der Vorstand hat nun Herrn Shipes als CEO des Unternehmens bestimmt und wird weiterhin an den von Herrn Huguet initiierten Akquisitionen, Explorations- und Entwicklungsprogrammen weiterarbeiten und dabei gerne auf die Hilfe des Vorstandes und des Beratungskremiums zurückgreifen. Herr Shipes ist Bergbauingenieur und Metallurge und verfügt auch über große Erfahrung und globales Verständnis, sowie über ein gutes Versändnis der Wertschöpfung für Anleger. Herr Shipes arbeitet seit 44 Jahren weltweit in führenden Positionen in der Produktion von Edel- und Basismetallen und in der Projektentwicklung. Er verfügt über viel Erfahrung bei dem Erwerb von zu entwickelnden Projekten in den USA, Kanada, Peru, Papua Neuguinea, Australien, Honduras, Bolivien, Irland, Mexiko und Venezuela. Zudem war er Vizepräsident und in leitender Position bei Operationen der Southern Peru Copper Corp., einem der größten Kupferproduzenten der Welt, und er war CEO und Manager bei OkTedi Mining Ltd., mit denen er eine der größten Kupferminen der Welt entwickelte.

Herr Shipes bemert abschließend: Ich bedanke mich beim Vorstand für die Ernennung, freue mich auf die Herausforderung, und versuche auch weiterhin JohnsVersion für das Unternehmen zu verfolgen.

Kontakt: Altair Resources Inc. 604-685-9316 604-683-1585 (FAX)

Altiar Resources Inc (C:AVX) Ausstehende Aktien 31.956.501 Letzter Stand am 6.2.2017 $0,43

