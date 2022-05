IRW-News: Alpha Metaverse Technologies Inc. : Alpha Metaverse Technologies schließt Übernahme von Shape Immersive Entertainment Inc. ab

IRW-PRESS: Alpha Metaverse Technologies Inc. : Alpha Metaverse Technologies schließt Übernahme von Shape Immersive Entertainment Inc. ab

Vancouver (British Columbia), 5. Mai 2022. Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA, FWB: 9HN0, OTC PINK: APETF) (Alpha oder das Unternehmen) freut sich, hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 13. April 2022 bekannt zu geben, dass es die Übernahme (die Übernahme) von 100 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Shape Immersive Entertainment Inc. (Shape) von allen ehemaligen Aktionären von Shape (die Shape-Aktionäre) abgeschlossen hat.

Shape entwickelt dreidimensionale und Non-Fungible-Token- (NFT)-Inhalte und -Erlebnisse für Marken wie Red Bull® und die Olympischen Spiele®. Shape hat auch Metaverse-Erlebnisse für die NFT-Marktführer RTFKT® (kürzlich von Nike® übernommen) und Star Atlas® kreiert. Die Aufnahme der Fähigkeiten von Shape hinsichtlich der Erstellung von Inhalten der nächsten Generation in das Portfolio der Gaming-Lösungen des Unternehmens soll die Metaverse-Produktionskapazitäten des Unternehmens beschleunigen, Querverkaufsmöglichkeiten über die Geschäftsbereiche hinweg bieten und die weitere Entwicklung von geistigem Eigentum für Spiele sowie eine schnellere Markteinführung ermöglichen. Shape wird als Geschäftsbereich innerhalb des Unternehmens fungieren und das Managementteam von Shape wird das Studio weiterhin leiten.

Die Übernahme von Shape beschleunigt die Positionierung von Alpha als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Metaverse-Technologie, Erstellung von NFT-Inhalten und Web3-Gaming. Die Reputation und die Fähigkeiten von Shape sind grundlegende Aktiva im wachsenden Portfolio an Gaming-Software as a Service-Anwendungen und Metaverse-Fähigkeiten von Alpha. Die Übernahme wird es dem Unternehmen ermöglichen, sowohl in das Wachstum und die Fähigkeiten von Shape zu investieren, als auch Alpha die Möglichkeit zu bieten, anerkannte Metaverse-Spielerlebnisse intern zu entwickeln, sagte Brian Wilneff, CEO von Alpha.

Shape ist seit seiner Gründung im Jahr 2018 ein Marktführer bei der Metaverse-Entwicklung und wurde von den Co-Presidents der Vancouver VR/AR Association, Alex Chuang und Dan Burgar, gegründet. Alex Chuang ist ein Gewinner des BC Business 30 under 30 Award und gründete Launch Academy, den größten Tech-Inkubator im Westen Kanadas, der seinen Mitgliedern seit seiner Gründung zur Beschaffung von über 2 Milliarden $ verholfen hat. Dan Burgar ist eine offizielle Top 15 Technology Voice auf LinkedIn® und eine führende Stimme in der globalen Metaverse-Community.

Es ist davon auszugehen, dass das Metaverse bis 2030 einen Wert von 8 bis 13 Billionen $ aufweisen wird. Durch die Kombination des Talents und der Erfahrung von Shape im Web3 mit dem bestehenden Gaming-Portfolio und der Nutzerbasis von Alpha wird Alpha seine Expansion im Web3 vorantreiben und sich so positionieren, dass es aus dem einzigartigen Wendepunkt der technologischen Revolution Kapital schlagen kann, sagte James Basnett, CEO von Shape.

In Zusammenhang mit der Übernahme gibt das Unternehmen außerdem bekannt, dass 3.500.000 Performance-Warrants, die am 1. September 2020 an bestimmte Berater ausgegeben wurden, gemäß ihren Bedingungen wirksam und ausübbar geworden sind.

Über Alpha Metaverse Technologies Inc.

Alpha Metaverse Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche Esport, mobile-, konsolen- und webbasierte Spiele, eCommerce und andere wachstumsstarke Möglichkeiten wie Augmented Reality / Virtual Reality Web3 und Blockchain-basierte Anwendungen gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena und HeavyChips macht Alpha moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv. Mehr erfahren können Sie unter www.alphametaverse.com.

Kontakt:

Investor Relations: ir@alphametaverse.com - 604 359 1256

Media und Public Relations: media@alphametaverse.com

Für das Board of Directors

Brian Wilneff

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft und die Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Durchführung weiterer Akquisitionen, der Integration der Fähigkeiten von Shape in das Portfolio der Spielelösungen des Unternehmens, des Cross-Sellings über die Geschäftsbereiche hinweg, der Entwicklung von weiterem geistigen Eigentum im Bereich Spiele und Metaverse-Spielerfahrungen, des zukünftigen Wertes der Metaverse-Branche und der Fähigkeit des Unternehmens, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen abschließt; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Fähigkeiten von Shape in sein Portfolio von Spiellösungen zu integrieren; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weiteres geistiges Eigentum für Spiele und Metaverse-Spielerlebnisse zu entwickeln; das Risiko, dass der zukünftige Wert der Metaverse-Branche nicht zum Tragen kommt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet auszuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

