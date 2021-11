IRW-News: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium stößt auf 351 mg/L Lithiumsole im Salar Tolillar in Argentinien

IRW-PRESS: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium stößt auf 351 mg/L Lithiumsole im Salar Tolillar in Argentinien

VANCOUVER, British Columbia, 18. November 2021 -- Alpha Lithium Corporation (TSX.V: ALLI) (OTC: APHLF) (Frankfurt: 2P62) (Alpha oder das Unternehmen) freut sich, die Bohrergebnisse aus seinem ursprünglichen Bohrprogramm mit sechs Bohrlöchern bekanntzugeben. Das Bohrprogramm war ein wichtiger Bestandteil von Alphas erster Explorationskampagne am 27.500 Hektar großen Salar Tolillar in der Provinz Salta in Argentinien, der sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet.

Die Ziele der ersten Kampagne waren (i) ein besseres Verständnis des hydrogeologischen Konzeptmodells des Salars und (ii) die Bestimmung von Lithiumwerten und hydraulischen Parametern des Sole-Grundwasserleiters. Beide Ziele wurden erreicht und stärken uns in dem Vertrauen, mit einer zweiten Explorationskampagne fortzufahren.

Bisher führte Alpha sechs Explorationsbohrlöcher in unterschiedlichen Tiefen aus. Das erste Bohrloch wurde sehr nahe der Oberfläche ausgeführt und diente hauptsächlich der Bestätigung und Erstellung einer Basislinie für die ursprüngliche Vertikalsondierungsuntersuchung (Vertikal Electrical Sounding, VES), die im Jahr 2020 stattfand. Die restlichen fünf Produktionsbohrlöcher wurden in Tiefen von zwischen 78 und 352 Metern ausgeführt. Jedes Bohrloch wurde mit einer 6- oder 8-Produktionsummantelung verkleidet, und dann der Durchfluss zur Bewertung der Effizienz, der nachhaltigen Pumpleistung und der Parameter des Grundwasserleiters geprüft. Während der Prüfungen wurden Soleproben genommen und zur Analyse an SGS Laboratory in der Bezirkshauptstadt Salta geschickt. Im weiteren Verlauf der Bohrkampagne optimierte das technische Team die VES-Untersuchungen mit der neu erhaltenen Information und präzisierte die nachfolgenden Ziele und Tiefen beständig.

Die Bohrergebnisse beweisen fortwährende Verbesserungen, und die jüngst geprüften Bohrlöcher trafen auf beständige Lithiumwerte von zwischen 345 and 351 mg/L.

Die ersten drei Explorationsbohrungen ergaben bei Pumpversuchen mit Durchflussraten zwischen 55 und 100 m3/Stunde Lithiumgehalte zwischen 194 und 218 mg/L. Das Durchflussvolumen des letzten Bohrlochs, mit einer Lithiumkonzentration von 351 mg/L, erreichte 130 m3/Stunde. Eine größere Pumprate war machbar, aber durch die maximale Leistung der Pumpenausrüstung begrenzt.

Neben hohen Durchflussvolumen und Lithiumkonzentraten produzierte der Salar Tolillar auch Sole mit nur sehr geringen Unreinheiten. Das Magnesium-zu-Lithiumverhältnis (Mg : Li) lag zwischen 4,90 und 5,37, mit einem Durschnitt von 5,0 für die fünf Bohrlöcher, ein Top-Quartil-Ergebnis für Salare in Argentinien. .

Brad Nichol, President und CEO kommentierte: Wir sind natürlich sehr zufrieden mit den fantastischen Bohrergebnissen im Salar Tolillar. Das ursprüngliche, von den früheren Besitzern im Jahr 2018 ausgeführte Bohrloch ergab 204 mg/L Lithium aus in einer Tiefe von 190 Metern genommenen Proben und eine berechnete Durchlässigkeit von 60 m3/Stunde. Dieses Bohrprogramm lieferte eine um 70 % verbesserte Lithiumkonzentration und eine um mehr als 300 % verbesserte Durchlässigkeit des Reservoirs. Herr Nichol fügte hinzu: Was noch wichtiger ist, unser technisches Team prüfte und optimierte in Echtzeit und verbesserte die Ergebnisse kontinuierlich - und gibt uns enormes Vertrauen, eine zweite, größere, auf eine Ressource ausgerichtete Kampagne durchzuführen.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Bohrlöchern

BohrlochRaster Raster BohrtiefGehalt (Mg : Li

ID Oben (m)Unten (me Li -Verhält

) (m) mg/L) nis

WBALT2 47,5 125,5 127 210 5,37

WBALT3 53,5 119,5 120 218 4,90

WBALT4 12,0 78,0 78 194 4,92

WBALT5 174,0 343,0 352 351 4,89

WBALT7 40,0 346,0 352 345 4,90

Aufgrund des frühen Erfolges führte das Unternehmen bereits zwei weitere Produktionsbohrlöcher und zwei Frischwasserbohrlöcher im Salar Tolillar aus. Zwei dieser Bohrlöcher wurden gebohrt und warten auf Prüfungen, und ein drittes Bohrloch wird derzeit gebohrt.

Nachdem jetzt ständig verbesserte geologische und hydrogeologische Modelle zur Verfügung stehen, plant und lizensiert das Unternehmen 10 oder mehr weitere Produktionsbohrlöcher und erweitert die geophysikalischen Untersuchungen um weitere 70 Stellen zur VES-Untersuchung (mehr als doppelt so viele wie in der ursprünglichen VES-Untersuchung).

Das Ziel der zweiten Kampagne ist die Definierung und Erweiterung der Lithiumressource unter Verwendung von VES-Untersuchungen, Kernbohrlöchern, Produktionsbohrlöchern und Bohrlöchern zur Drucküberwachung.

Qualifizierte Person, QA/QC-Erklärungen:

Michael Rosko, MS, PG, von Montgomery and Associates (M&A) in Santiago, Chile, ist in Arizona, Kalifornien und Texas registrierter Geologe (CPG), registriertes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME Nr. 4064687) und die durch National Instrument 43-101 definierte, qualifizierte Person. Herr Rosko verfügt über extensive Erfahrung in Salarumgebungen und war eine qualifizierte Person bei vielen Lithiumsole-Projekten. Herr Rosko und M&A sind vollkommen unabhängig von Alpha Lithium. Die Bohrarbeiten wurden von Andina S.R.L. aus Salta, Argentinien, durchgeführt, unter Verwendung von zwei rotierenden Prominas-Bohranlagen. Probenahmen erfolgten im Rahmen von stufenweisen und langfristigen Pumpprüfungen, und die Proben wurden von SGS Laboratory in Salta, Argentinien, mittels eines ICP-Massenspektralphotometers unter Verwendung eines 32-Element-Analyseprotokolls verarbeitet. Das Unternehmen unterhält ein robustes Programm zu Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung (QA/QC) und Probenverarbeitung, das Doppel-, Leer- und Standardproben bei der Vorbereitung von Laborserien beinhaltet. Herr Rosko prüfte und genehmigte den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung.

Über Alpha Lithium (TSX-V: ALLI, OTC: APHLF, Frankfurt: 2P62)

Alpha Lithium ist ein Team von Branchenexperten und erfahrenen Interessensvertretern, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto gerichtet ist. Gemeinsam haben wir eine 100-Prozent-Eigentümerschaft an einem der vielleicht letzten unerschlossenen Lithiumsalare in Argentinien zusammengestellt, der 27.500 Hektar (67.954 Acres) umfasst und im Herzen des bekannten Lithiumdreiecks an Lithiumunternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar angrenzt. In Hombre Muerto erweitern wir unser mehr als 5.000 Hektar (12.570 Acres) umfassendes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt. Andere Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsole suchen oder diese zurzeit produzieren, sind Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto, Orocobre im Salar Olaroz, Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario sowie Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

