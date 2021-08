IRW-News: Alpha Esports Tech Inc.: Alpha Esports gibt exklusive Partnerschaft mit Oblivion Esports bekannt

IRW-PRESS: Alpha Esports Tech Inc.: Alpha Esports gibt exklusive Partnerschaft mit Oblivion Esports bekannt

Die Partnerschaft mit Oblivion erweitert Alphas Präsenz in Indien zusätzlich und schafft weitere Möglichkeiten der Nutzerakquise.





24. August 2021 - Vancouver, BC (Kanada) - Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA) (FSE:5NP), (OTC PINK: APETF), (Alpha oder Unternehmen) gibt seine weitere Expansion in den indischen E-Sport-Markt bekannt, da das Unternehmen eine Partnerschaftsvereinbarung mit Oblivion Esports (Oblivion) abgeschlossen hat, einer E-Sport-Organisation, die allen Gamern eine Plattform für Wettbewerbe bietet. Im Rahmen der Partnerschaft wird:

- GamerzArena die exklusive Plattform für alle Online-E-Sportveranstaltungen von Oblivion werden, wobei Alpha verschiedene Gaming-Turniere unter der Marke Oblivion ausrichten und betreiben wird;

- Oblivion seine bestehenden Beziehungen im E-Sport strategisch nutzen, um Alphas Abonnementservice GamerzArena+ zu bewerben;

- Alpha mit Oblivion gemeinsam Veranstaltungen und Turniere über die Nutzer und Spielerbasis beider Organisationen vermarkten.

Unsere Präsenz in Indien wächst durch exklusive Partnerschaften weiterhin, meinte Interims-CEO Matthew Schmidt. Mit Oblivion Esports haben wir die Möglichkeit, für GamerzArena ein völlig neues Publikum zu gewinnen, indem wir die große Zahl von GamerzArena-Zuschauern über Oblivions verschiedene E-Sport-Turniere strategisch nutzen.

Alpha Esports genießt in der Branche großes Ansehen, und es ist uns eine echte Freude, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, meinte Sunil Vikram, CEO von Oblivion Esports. Wir sind begeistert, dass wir auf einer vollwertigen Basis mit vollständiger Integration unserer Services mit Alpha Esports arbeiten werden. Diese Partnerschaft wird für alle unsere Marken förderlich sein und unsere Beziehung weiter ausbauen.

Oblivion konzentriert seine Aktivitäten primär auf führende geistige Eigentumswerte im Gaming wie PUBG, Call of Duty, Valorant, Freefire und mehr. Oblivion besitzt und betreibt unter dem eigenen Dach auch Marken im Event Management, darunter Challenger Esports (Challenger). Challenger möchte sowohl für Profis als auch für Gelegenheits-Gamer die beste Plattform bereitstellen, sodass sie Leistung bringen und zum ultimativen Wachstum der indischen Gaming-Community beitragen können. Challenger hat bereits viele erfolgreiche Events veranstaltet, darunter ein siebentägiges PUBG-Mobilevent, das während seiner Laufzeit über 8 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Ansprechpartner

Anlegerservice: ir@alphatech.inc - 604 359 1256

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: media@alphatech.inc

Für das Board of Directors

Jonathan Anastas

Chairman und Director

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61110

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61110&tr=1

