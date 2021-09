IRW-News: Alpha Esports Tech Inc.: Alpha Esports Tech Inc. kündigt Partnerschaft mit Intel India für die Turniere der Serie Intel Gamer Days Valorant an

IRW-PRESS: Alpha Esports Tech Inc.: Alpha Esports Tech Inc. kündigt Partnerschaft mit Intel India für die Turniere der Serie Intel Gamer Days Valorant an

Bei den Turnieren werden weit über 1 Million Zuschauer erwartet.





8. September 2021, Vancouver, BC - Alpha Esports Tech Inc. (Unternehmen oder Alpha Tech) (CSE ALPA), (FSE:5NP), (OTC PINK APETF), gibt mit Stolz eine Partnerschaft mit Intel India bekannt, um zwei große Turniere zu veranstalten: das Intel Gamer Days Valorant Pro Team Invitational und das Intel Gamer Days Valorant Streamer Invitational (die Turniere). Die Turniere finden vom 7. bis 10. September statt. Beide Turniere werden auf Alpha Techs Gaming-Plattform GamerzArena ausgetragen.

Valorant® gilt als eines der beliebtesten PC-Spiele weltweit, insbesondere aber in Indien, und wurde kürzlich für einen BAFTA-Award für das beste Multiplayer-Spiel 2021 nominiert. Im Jahr 2020 wurde es als bestes E-Sport-Spiel, bestes Multiplayer-Spiel und für besten Community-Support nominiert. Valorant hat derzeit eine Nutzerbasis von weit über 14 Millionen Spielern.

Der Intel Gamer Day ist eine der größten E-Sport-Veranstaltungen in Indien, und durch unsere Präsenz und unsere Partnerschaft mit Irony Inc. konnten wir für diese Turniere eine Partnerschaft mit Intel India sichern, so CEO Matthew Schmidt. Die Marke des Unternehmens ist nun in der gesamten indischen E-Sport-Community bekannt, und die Partnerschaft mit Intel India wird nur dazu beitragen, den Erfolg von Alpha Tech in diesem Land weiter auszubauen.

Alpha Esports hat in Indien eine erfolgreiche Marke aufgebaut, und wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit Alpha Tech die Partnerschaft mit Intel India sichern konnten, meinte Tushaar Garg, Gründer von Irony. Alpha Tech hat sich auf dem indischen E-Sport-Markt mit einer starken Präsenz etabliert. Intel India hat dies erkannt und freut sich sehr, Alpha Tech als Partner zu haben.

Am Intel Gamer Days Valorant Pro Team Invitational und Intel Gamer Days Valorant Streamer Invitational werden jeweils 8 Teams beteiligt sein. Jedes Team erhielt aufgrund seiner großen sozialen Anhängerschaft eine besondere Einladung. Alle Spiele werden live auf YouTube gestreamt, und es werden Millionen von Zuschauern erwartet. Intel India wird während der Live-Streams Preise und Rabatte verteilen.

Nähere Informationen zu diesen Turnieren finden Sie unter www.gamerzarena.com und https://gamerdays.intel.in.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Märkte eSport, Mobile Gaming, eCommerce, Blockchain und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets bringen wir neuen Schwung in den Bereich des modernen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Ansprechpartner

Anlegerservice: ir@alphatech.inc - 604 359 1256

Medienarbeit: media@alphatech.inc - 917 674 8292

Für das Board of Directors

Matthew Schmidt

Interimistischer CEO Chairman und Director

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.alphatech.inc oder schreiben Sie uns unter ir@alphatech.inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61335

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61335&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02073T1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.