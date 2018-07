IRW-News: Almonty Industries Inc.: Almonty Industries steigert Konzentratproduktion bei der Panasqueira-Mine in Portugal

IRW-PRESS: Almonty Industries Inc.



: Almonty Industries steigert Konzentratproduktion bei der Panasqueira-Mine in Portugal

Toronto, den 26. Juli 2018 - Almonty Industries Inc. (TSX: AII, OTC: ALMTF, Frankfurt: 1MR) (Almonty oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Equipment für die Erzsortieranlage bei der Panasqueira-Mine in Portugal eingetroffen ist. Das Equipment wurde in der vergangenen Woche vom Zoll freigegeben und am 23./24. Juli ist die gesamte Ausrüstung bei der Mine eingetroffen.

Diese Ausrüstung wird im Rahmen eines Abkommens mit Cronimet aus Südafrika (www.cronimet-mining.com) montiert. Dadurch werden eine weitere Rückgewinnung der grobkörnigen Berge und somit eine Produktionssteigerung von rund zehn Prozent bei der Panasqueira-Mine möglich. Die industriellen Tests werden voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte durchgeführt, während die Inbetriebnahme der Ausrüstung für Ende August 2018 vorgesehen ist.

Lewis Black, President und Chief Executive Officer von Almonty, sagte: Wir haben schwierige Zeiten überstanden und die Zeit sinnvoll genutzt, um das Fundament für den heutigen Erfolg zu legen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um all unseren Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit sowie unseren Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung und Geduld zu danken. Nun ist es an der Zeit, die Früchte unserer harten Arbeit zu ernten, zumal die globalen Wolframpreise auf dem höchsten Stand seit vier Jahren liegen und die Preise für Ammoniumparawolframat kürzlich auf über 350 US-Dollar pro metrische Tonne gestiegen sind, was angesichts der aktuellen Wechselkurse weiter begünstigt wird (460 CAD pro metrische Tonne).

Die Tage der günstigen Wolframpreise sind gezählt - wir befinden uns nun in einer neuen Ära. Die besseren Marktbedingungen spiegeln sich auch in den Ergebnissen des Unternehmens wider und wir freuen uns, unsere Ergebnisse im August mit der Finanzgemeinde teilen zu dürfen, ergänzte er.

Über Almonty Industries

Das Hauptgeschäft von Almonty ist die Förderung, Verarbeitung und Auslieferung von Wolframkonzentrat aus der Los Santos-Mine in Westspanien, der Wolfram Camp-Mine im Norden der australischen Provinz Queensland und der Panasqueira-Mine in Portugal. Daneben widmet sich das Unternehmen auch der Erschließung der Sangdong-Wolframmine in der koreanischen Provinz Gangwon und dem Zinn-Wolframprojekt Valtreixal in Nordwestspanien.

Die Los Santos-Mine wurde von Almonty im September 2011 übernommen. Diese Betriebsstätte, in der Wolframkonzentrat produziert wird, befindet sich rund 50 Kilometer von Salamanca entfernt in Westspanien.

Die Wolfram Camp-Mine wurde von Almonty im September 2014 übernommen. In dieser rund 130 Kilometer von Cairns im Norden der australischen Provinz Queensland entfernt gelegenen Betriebsstätte wird Wolfram- und Molybdänkonzentrat produziert.

Die Panasqueira-Mine ist seit 1896 ein Produktionsbetrieb für Wolframkonzentrat und wurde im Januar 2016 übernommen. Sie liegt rund 260 Kilometer nordöstlich von Lissabon in Portual.

Die Sangdong-Mine - früher eine der größten Wolframminen der Welt und eine der wenigen langlebigen Wolframlagerstätten mit hochgradiger Mineralisierung außerhalb Chinas - wurde im September 2015 durch den Erwerb sämtlicher Anteile an Woulfe Mining Corp. übernommen. Almonty ist zu 100 Prozent Besitzer des Zinn-Wolframprojekts Valtreixal in Nordwestspanien.

Für nähere Informationen zu Almontys Aktivitäten besuchen Sie bitte www.almonty.com bzw. das Firmenprofil von Almonty auf www.sedar.com.

