IRW-News: Almonty Industries Inc.: Almonty Industries meldet Abschluss der Abbrucharbeiten am Standort der Sangdong-Mine

: Almonty Industries meldet Abschluss der Abbrucharbeiten am Standort der Sangdong-Mine

Toronto, Ontario, den 5. Juli 2018 - Almonty Industries Inc. (TSX: AII) (FWB: 1MR) (OTC: ALMTF) ("Almonty" oder die "Gesellschaft") freut sich berichten zu können, dass die Abbrucharbeiten auf dem zu 100 Prozent firmeneigenen Sangdong-Minengelände in Südkorea nun vollständig durchgeführt wurden.

Es verbleibt nur noch der letzte Schritt des Betonrecyclings, für das das Unternehmen bereits eine Genehmigung erhalten hat und das jetzt, in Vorbereitung auf die bevorstehende Minenbauphase, im Gange ist.

Über Almonty

Das Hauptgeschäft von Almonty ist die Förderung, Verarbeitung und Auslieferung von Wolframkonzentrat aus der Los Santos-Mine in Westspanien, der Wolfram Camp-Mine im Norden der australischen Provinz Queensland und der Panasqueira-Mine in Portugal. Daneben widmet sich das Unternehmen auch der Erschließung der Sangdong-Wolframmine in der koreanischen Provinz Gangwon sowie dem Zinn-Wolframprojekt Valtreixal in Nordwestspanien.

Die Los Santos-Mine wurde von Almonty im September 2011 übernommen. Diese Betriebsstätte, in der Wolframkonzentrat produziert wird, befindet sich in Westspanien, rund 50 Kilometer von Salamanca entfernt. Die Wolfram Camp-Mine wurde von Almonty im September 2014 übernommen. In dieser rund 130 Kilometer von Cairns im Norden der australischen Provinz Queensland entfernt gelegenen Betriebsstätte wird Wolfram- und Molybdänkonzentrat produziert.

Die Panasqueira-Mine ist seit 1896 ein Produktionsbetrieb für Wolframkonzentrat und wurde im Januar 2016 übernommen. Sie liegt in Portugal, rund 260 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Die Sangdong-Mine - früher eine der größten Wolfram-Minen der Welt und eine der wenigen langlebigen Wolframlagerstätten mit hochgradiger Mineralisierung außerhalb Chinas - wurde im September 2015 durch den Erwerb sämtlicher Anteile der Woulfe Mining Corp. übernommen. Almonty ist vollständiger Eigentümer des Zinn-Wolframprojekts Valtreixal in Nordwestspanien.

Für nähere Informationen zu Almontys Aktivitäten besuchen Sie bitte www.almonty.com bzw. das Firmenprofil von Almonty auf www.sedar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Lewis Black

Chairman, President & CEO

Tel: +1 647 438-9766

E-Mail: lewis.black@almonty.com

Rechtlicher Hinweis

Die Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung dieser Meldung ist in bestimmten Rechtssystemen per Gesetz nur eingeschränkt möglich. Personen in solchen Rechtssystemen, in denen diese Meldung veröffentlicht, publiziert oder verbreitet wird, sollten sich daher über solche Einschränkungen informieren und diese auch beachten.

DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN IN DIESER PRESSEMELDUNG SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN VON ALMONTY ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER PRESSEMELDUNG WIDER UND KÖNNEN SICH DAHER NACH DIESEM DATUM ÄNDERN. DIE LESER DÜRFEN SOLCHE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN NICHT ÜBERBEWERTEN UND SOLLTEN SICH AB EINEM ANDEREN ZEITPUNKT NICHT AUF DIESE AUSSAGEN VERLASSEN. AUCH WENN ALMONTY DIES IN ERWÄGUNG ZIEHEN KÖNNTE, IST - AUSSERHALB DER GESETZLICHEN VERPFLICHTUNGEN - ZU KEINEM ZEITPUNKT EINE AKTUALISIERUNG DIESER INFORMATIONEN VORGESEHEN.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

