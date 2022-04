IRW-News: Alliance Mining Corp.: Alliance schließt Zahlungen zum Ankauf des Goldkonzessionsgebiets Greenbelt in der kanadischen Provinz Manitoba ab

IRW-PRESS: Alliance Mining Corp.: Alliance schließt Zahlungen zum Ankauf des Goldkonzessionsgebiets Greenbelt in der kanadischen Provinz Manitoba ab

14. April 2022, Vancouver, British Columbia: Alliance Mining Corp. (TSX.V: ALM) (Alliance oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Kauf des Projekts Greenbelt von der Firma 1911 Gold Corp., dem Eigentümer des historischen Goldminen-/Mühlenkomplexes San Antonio/True North in Bissett (Manitoba), nunmehr abgeschlossen wurde. Das Konzessionsgebiet Greenbelt befindet sich 3 km südlich von Bissett in der Region Red Rice Lake. Greenbelt umfasst 27 historische Bergbauclaims, zu denen auch die Claims Lisgar, Fox und Wolf zählen. Sie wurden ursprünglich in den 1910er und 1920er Jahren als erste Claims in diesem Gürtel abgesteckt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65305/AllianceMining_140422_DEPRCOM.001.png

Der Kauf des Projekts Greenbelt beinhaltet eine 50%ige Betreiberbeteiligung an diesem 411 Hektar großen historischen Konzessionsgebiet, die übrigen 50 % werden von Greenbelt Gold Mines Ltd. gehalten. Laut einer Vereinbarung aus dem Jahr 2005, die noch vor der Zeit von 1911 Gold Corp. geschlossen wurde, ist Alliance ein Joint Venture mit der Firma Greenbelt Gold Mines Ltd. eingegangen, um diese Claims als Teil des Goldprojekts Red Rice zu explorieren. Der Kauf beinhaltet außerdem sämtliche Anteile, die 1911 Gold Corp. an vier kleinen Bergbauclaims mit insgesamt 50 Hektar besitzt, die sowohl innerhalb der Greenbelt-Claims liegen als auch daran angrenzen.

Die Kaufsumme für den Erwerb des Projekts Greenbelt beträgt 500.000 CAD. Im Anschluss an die Pressemeldung des Unternehmens vom 29. Oktober 2021 gibt 1911 Gold Corp. insgesamt 500.000 Alliance-Aktien zurück. Diese Aktien gehen wieder in das Vermögen des Unternehmens über.

Als Teil des Projekts Greenbelt wurde auch die Konzession Fox übernommen, in der zwischen 1973 und 2005 insgesamt 54 Bohrungen niedergebracht wurden. Alliance führt aktuell eine Neubeprobung des Bohrkernmaterials, das 2005 aus dem Erzgang Fox extrahiert wurde, durch. Im nahegelegenen Claim Wolf finden sich ein alter Schacht sowie ausgedehnte Grabungen, laut Aufzeichnungen jedoch nur 4 Bohrlöcher. Im Rahmen einer Kontrollentnahme von Proben aus Ausbissmaterial der Erzgänge Fox und Wolf hat Alliance im Jahr 2021 eine hochgradige Goldmineralisierung entdeckt. Alliance wird eine Auswertung des umfangreichen historischen Datenmaterials aus diesem Konzessionsgebiet vornehmen. Die Daten reichen zurück bis zu den ersten Goldentdeckungen in diesem Gürtel vor mehr als einem Jahrhundert.

Wir freuen uns sehr, dass wir den Kauf von Greenbelt nun abschließen konnten, meint Chris Anderson, President von Alliance. Das Projektgelände deckt eine bedeutende Grundfläche entlang der Osthälfte der Struktur Red Rice ab und ist ein vorrangiges Explorationsziel.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seinen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern 600.000 Aktienoptionen zum Ausübungspreis von 0,40 Dollar gewährt hat. Die Optionen können fünf Jahre lang ausgeübt werden; ihre Gültigkeit erlischt 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit der Inhaber als Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar und unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten ab dem Ausgabedatum vorbehaltlich einer allfälligen behördlichen Genehmigung.

William C. Hood, P.Geo., hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Berater des Unternehmens die Fachinformationen dieser Pressemeldung genehmigt.

