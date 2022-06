IRW-News: Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Alkaline Fuel Cell Power bringt die Marke PWWR Flow für KWK-Geschäftsbereich auf den Markt

IRW-PRESS: Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Alkaline Fuel Cell Power bringt die Marke PWWR Flow für KWK-Geschäftsbereich auf den Markt

Toronto, Ontario, 8. Juni 2022 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (FWB: 77R, WKN: A3CTYF) (AFCP oder das Unternehmen), eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energieanlagen sowie CleanTech entwickelt, freut sich, die Einführung von PWWR Flow Streams (PWWR Flow), einer Marke des Geschäftsbereichs Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), bekannt zu geben, deren Vermögenswerte auf eine verbesserte Energieeffizienz von mehr als 20 % bei geringeren Kosten für Kunden abzielen, sei es in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Anwendungen. PWWR Flow hat einen Vertrag über die Bereitstellung seiner bestehenden KWK-Anlagen in Toronto (Kanada) abgeschlossen und arbeitet an einer robusten Pipeline zukünftiger potenzieller Verträge im Wert von über $50 Millionen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66154/PWWR-2022-06-08_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Das neue Logo von AFCP für PWWR Flow Streams

PWWR Flow bietet Kunden aus dem Wohn- und Geschäftsbereich ein enormes Wertangebot, und unser neuer Firmenslogan PWWR to the People verkörpert unseren einzigartigen Ansatz zur Bereitstellung effizienter und kostengünstiger Energiequellen, sagte Frank Carnevale, Chief Executive Officer. AFCP entwickelt Energieanlagen vor dem Hintergrund des Spark Spread und der damit verbundenen erhöhten Stromkosten für die Kunden und vor allem diversifizieren wir unsere Einnahmen, während wir gleichzeitig unser Risiko für unsere Plattform verringern.

Am 22. April 2022 erwarb das Unternehmen die KWK-Aktiva und Projektpipeline, die dazu dienten, das AFCP-Portfolio zu erweitern und das Angebot zu diversifizieren. Heute ist der KWK-Geschäftsbereich als PWWR Flow bekannt, dessen Konzept auf folgenden Punkten basiert:

- Kunden erhalten Power;

- Verwendung des NEO Exchange Ticker-Symbols des Unternehmens, PWWR;

- Flow, beschreibt die Fähigkeit, kanadische Flow Through CRCE-Gutschriften für Projekte zu nutzen; und

- Streams beschreibt die Cashflow-Ströme, die durch die Vermögenswerte aus stabilen langfristigen Stromabnahmeverträgen mit Kunden generiert werden.

PWWR to the People

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, einen ergänzenden neuen Firmenslogan, PWWR to the People, zu präsentieren, der dem Konzept der direkten Stromversorgung von Kunden an ihren Standorten entspricht und auch die Überzeugung des Unternehmens widerspiegelt, dass die Wende zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft auch die Massen befähigen muss, ihren Energiebedarf selbst zu kontrollieren - PWWR to the People.

Aktualisiertes Investorenmaterial

Die Website des Unternehmens und die Investorenpräsentation wurden aktualisiert, um die Marke PWWR Flow und den neuen Firmenslogan wiederzugeben.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß einer Beratungsvereinbarung vom 27. Mai 2022 (die Beratungsvereinbarung) einem unabhängigen Berater (der Berater) 600.000 Aktienoptionen (Aktienoption) gewährt hat. Jede Aktienoption kann für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren zu einem Ausübungspreis von $0,15 pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden. Die Aktienoptionen werden wie folgt übertragen:

100.000 Optionen 6 Monate ab dem Datum, an dem der

Berater die Position annimmt und

d

ie Beratungsvereinbarung vom Unternehmen unterzeichnet

wird

100.000 Optionen 12 Monate ab dem Datum, an dem der

Berater die Position annimmt und

die Beratungsvereinbarung vom Unternehmen unterzeichnet

wird

200.000 Optionen 18 Monate ab dem Datum, an dem der

Berater die Position annimmt

und

die Beratungsvereinbarung vom Unternehmen unterzeichnet

wird

200.000 Optionen 24 Monate ab dem Datum, an dem der

Berater die Position annimmt und

die Beratungsvereinbarung vom Unternehmen unterzeichnet

wird

Über Alkaline Fuell Cell Power Corp. (NEO: PWWR)

AFCP ist eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energieanlagen sowie CleanTech entwickelt. Wir bringen Power to the People und kombinieren eine stabile Einnahmequelle mit einer zukunftsorientierten Vision, um unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu kommerzialisieren, sodass der massive Bedarf des globalen Marktes gedeckt und letztlich überzeugende Renditen für Investoren generiert werden.

AFCP arbeitet über zwei globale Geschäftsbereiche: Fuel Cell Power NV, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Belgien, und PWWR Flow Streams (PWWR Flow), eine AFCP-Marke in Kanada.

- Fuel Cell Power NV konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs- (Mikro-KWK)-Systemen, die auf fortschrittlicher alkalischer Brennstoffzellentechnologie basieren, die keine CO2-Emissionen erzeugt. Fuel Cell Power NV arbeitet an Meilensteinen, um 2024 eine kommerzialisierte alkalische Brennstoffzelle zu liefern.

- PWWR Flow konzentriert sich auf die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK)-Anlagen. PWWR Flow-Anlagen bieten Effizienzsteigerungen von über 20 % bei geringeren Kosten für Kunden in Wohn- und Geschäftsanwendungen. PWWR Flow hat bereits einen Vertrag über die Bereitstellung seiner bestehenden KWK-Anlagen in Toronto (Kanada) abgeschlossen und verfügt über eine zusätzliche Pipeline potenzieller Verträge im Wert von derzeit über $50 Millionen.

AFCP ist gut positioniert, um den Menschen in der globalen Energiewende Power to the People zu liefern und gleichzeitig eine diversifizierte CleanTech-Wachstumsplattform für Investoren zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.fuelcellpower.com/ und das Unternehmen hält Investoren und andere interessierte Stakeholder dazu an, ihm auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube zu folgen.

Die Stammaktien sind an der NEO Exchange (NEO) unter dem Symbol PWWR, der OTC Venture Exchange (OTCQB) under dem Symbol ALKFF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 77R und der WKN A3CTYF zum Handel zugelassen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Frank Carnevale

Chief Executive Officer

+1 (647) 531-8264

fcarnevale@fuelcellpower.com

Zukunftsgerichtete Informationen Forward-Looking Information

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahme, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Technologie, das geistige Eigentum, den Geschäftsplan, die Ziele und die Strategie des Unternehmens beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen dienen dem Zweck, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich eine Stützung auf solche Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die NEO Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der NEO Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

