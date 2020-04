IRW-News: Algernon Pharmaceuticals Inc.: Algernon präsentiert im Rahmen eines von Dr. KSS, MD, PhD gehosteten BioPub-Spezial-Webcasts The Science of Ifenprodil

IRW-PRESS: Algernon Pharmaceuticals Inc.



: Algernon präsentiert im Rahmen eines von Dr. KSS, MD, PhD gehosteten BioPub-Spezial-Webcasts The Science of Ifenprodil

VANCOUVER, British Columbia, 29. April 2020 -- Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF) (das Unternehmen oder Algernon) - ein auf klinische Prüfungen in der Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Unternehmen - freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Mark Williams, Chief Science Officer von Algernon, heute, den 29. April 2020 um 12 Uhr mittags (EDT), im Rahmen eines von Dr. KSS, MD, PhD gehosteten BioPub-Spezial-Webcasts eine Präsentation mit dem Titel The Science of Ifenprodil halten wird. Das Unternehmen lädt interessierte Aktionäre, Anleger, Medienvertreter und die allgemeine Öffentlichkeit ein, das Interview im Rahmen eines kostenlosen Webcasts mitzuverfolgen.

Dr. Williams wird im Rahmen der Präsentation folgende Themen behandeln:

- Ziel und Wirkmechanismus des NMDA-Rezeptoragonisten Ifenprodil.

- Die vom Unternehmen gesammelten Daten zu Ifenprodil in der Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und des chronischen Hustens am Tiermodell.

- Die unabhängige chinesische Studie zur Wirkung von Ifenprodil bei mit H5N1 infizierten Mäusen.

- Weitere Forschungsergebnisse, die belegen, dass Ifenprodil in der Lage ist, eine übermäßige Zytokinfreisetzung (Zytonkinsturm) zu hemmen.

- Wissenschaftliche Überlegungen zu Ifenprodil als potentiellem Therapeutikum bei Erkrankungen, die zum akuten Lungenschaden (ALI), einschließlich COVID-19, führen.

- Weitere vielversprechende therapeutische Anwendungsbereiche abseits von COVID-19 und IPF.

BioPub ist seit 7 Jahren damit befasst, interessante Small-Cap-Unternehmen im Biotech-Sektor in besonderen Situationen für Leser aus über 40 Ländern zu analysieren.

BioPub.co präsentiert: Algernon Pharmaceuticals, The Science of Ifenprodil

Termin: 29. April 2020, 12:00 Uhr mittags (EDT)

Unter dem nachfolgenden Link können Sie am Webinar teilnehmen:

https://us02web.zoom.us/j/87397209889

Über iPhone One Tap :

USA: +16699009128, 87397209889# oder +12532158782, 87397209889#

Über Telefon:

USA: +1 669 900 9128 oder +1 253 215 8782 oder +1 301 715 8592 oder +1 312 626 6799 oder +1 346 248 7799 oder +1 646 558 8656

Webinar-ID: 873 9720 9889

Internationale Nummern finden Sie unter: https://us02web.zoom.us/u/kdMCg5Dbe2

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass es zwar die Genehmigung für eine in Kürze stattfindende klinische Phase-II-Studie in Südkorea erhalten hat, derzeit aber weder explizit behaupten noch implizieren kann, dass Ifenprodil in der Behandlung des akuten Lungenschadens (ALI), der COVID-19-Erkrankung oder sonstiger Erkrankungen wirksam ist.

Über BioPub

BioPub.co ist eine Diskussionswebsite für Biotech-Investitionen. Unser Ziel ist es, die Geheimwaffe und der unfaire Vorteil jedes Abonnenten zu sein. Was Sie hier finden werden, ist eine Schulung mit Interviews, die andere nicht bekommen, und Präsenz bei Treffen, die andere nicht besuchen können. Wir empfehlen das, was wir als "best in class"-Unternehmen betrachten, und verfolgen diese genau, um sicherzustellen, dass die Unternehmensleitung ihren Geschäftsplan getreulich ausführt und dass die Entwicklungsprozesse wie erwartet verlaufen. Wir nutzen das von unseren professionellen Mitgliedern eingebrachte Wissen, um zu sehen, ob die auf den Markt gebrachten Produkte in einer Welt, deren Regeln sich täglich ändern, finanziell sinnvoll sind.

Über Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon ist ein Unternehmen, das sich mit der Neuformulierung von Arzneimitteln beschäftigt und sichere, bereits zugelassene Arzneimittel im Hinblick auf ihren Einsatz bei neuen Erkrankungen untersucht. Das Unternehmen führt diese auf effiziente und sichere Weise neuen Humanstudien zu, entwickelt neue Rezepturen bzw. Formulierungen und bemüht sich um Arzneimittelneuzulassungen in den globalen Märkten. Algernon forscht insbesondere nach Wirkstoffkomplexen, die in den Vereinigten Staaten oder Europa noch nicht zugelassen wurden, um deren Off-Label-Verschreibung zu verhindern.

Algernon hat im Hinblick auf NP-120 (Ifenprodil) auf globaler Ebene einen Antrag auf erweiterten Schutz seines geistigen Eigentums für die Behandlung von Atemwegserkrankungen eingebracht und arbeitet derzeit an der Entwicklung einer geschützten Injektionsformulierung mit Depotwirkung.

KONTAKTDATEN

Christopher J. Moreau

CEO

Algernon Pharmaceuticals Inc.

604.398.4175 DW 701

info@algernonpharmaceuticals.com

investors@algernonpharmaceuticals.com

www.algernonpharmaceuticals.com.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange hat den Sachverhalt der geplanten Transaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNHINWEISE: Diese Pressemeldung wurde von keiner Wertpapierbörse geprüft und diese Institutionen übernehmen somit auch keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produktentwicklung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Erfüllung der behördlichen Auflagen sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig anhand von Begriffen wie werden, könnten, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der jeweiligen Wertpapierbörse(n) sowie sonstige Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51686

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51686&tr=1

