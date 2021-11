IRW-News: Alerio Gold Corp. : Alerio Gold Corp. gibt Börsengang an der Frankfurt Wertpapierbörse bekannt

IRW-PRESS: Alerio Gold Corp. : Alerio Gold Corp. gibt Börsengang an der Frankfurt Wertpapierbörse bekannt

Vancouver, British Columbia - 22. November 2021, Alerio Gold Corp. (ALE.C) gibt bekannt, dass die Aktien des Unternehmens zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) zugelassen wurden und dort unter dem Börsenticker 3FRO und der Wertpapierkennnummer A3C6XZ gehandelt werden.

Die Stammaktien des Unternehmens notieren nunmehr sowohl an der Canadian Securities Exchange (CSE) als auch an der FWB. Die FWB ist in puncto Umsatz, Rentabilität und Marktkapitalisierung eine der weltweit führenden internationalen Börsen und auch die größte der deutschen Wertpapierbörsen.

Unsere Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein faszinierender Meilenstein für das Unternehmen. Sie ermöglicht uns einen direkteren Zugang zu unseren europäischen Kontakten und erleichtert es diesen sowie neuen Anlegern, an unserem Wachstum teilzuhaben, freut sich CEO Jonathan Challis.

Über Alerio Gold Corp.

Alerio Gold Corp. ist ein Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Erwerb, der Exploration sowie der Erschließung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Rohstoffvorkommen vor allem im südamerikanischen Guyana widmet. Das Unternehmen besitzt aktuelle sämtliche Rechte an zwei Goldprojekten in Guyana: dem Konzessionsgebiet Tassawinni und dem Konzessionsgebiet Harpy.

Im Konzessionsgebiet Tassawinni wurden im Vorfeld 34 Millionen Dollar in die Infrastruktur vor Ort - ein Bergbaucamp, eine Landebahn und eine Schiffsanlegestelle - investiert. Das Projekt beherbergt eine historische Ressource (SRK 2010) von 499.000 Unzen mit besten Explorationschancen und verfügt über eine entsprechende Bergbaulizenz.

Harpy ist ein Explorationsprojekt im frühen Erschließungsstadium, das an die von Guyana Goldfields betriebene Lagerstätte Aurora grenzt, die vor kurzem von Zijin für 323 Millionen Dollar erworben wurde.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Jonathan Challis"

Jonathan Challis, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Geoff Balderson

Chief Financial Officer, Secretary, und Director

Telefon: 604-602-0001

Email: gb@harmonycs.ca

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "beabsichtigt", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören solche, die sich auf den Erwerb aller Liegenschaften durch Project One und die entsprechende Ausgabe der Gegenwertaktien, die Erfüllung der notwendigen Bedingungen der endgültigen Vereinbarung zum Abschluss des Erwerbs und das Eigentum an den Liegenschaften mittels Vollmacht beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements im Lichte der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen, einschließlich Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit beider Unternehmen, alle aufschiebenden Bedingungen unter der endgültigen Vereinbarung erfolgreich zu erfüllen und die Unternehmen erhalten alle notwendigen zukünftigen Genehmigungen und Zulassungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Annahmen, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse oder erwarteten Ereignisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Project One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der vorgeschlagenen Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62777

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62777&tr=1

