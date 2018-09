IRW-News: Aleafia Health Inc.: Video: Ausbau von Aleafias Gewächshausbetrieb auf 160.000 Fuß Nutzfläche verläuft planmäßig

IRW-PRESS: Aleafia Health Inc.



: Video: Ausbau von Aleafias Gewächshausbetrieb auf 160.000 Fuß Nutzfläche verläuft planmäßig

Video zeigt die Innenbereiche von Aleafias moderner und komplett finanzierter Produktionsanlage

TORONTO, 17. September 2018 /Globe Newswire/ - Aleafia Health Inc. (TSXV: ALEF; OTCQX: ALEAF, FRA: ARAH) (Aleafia oder das Unternehmen) - eines der führenden vertikal integrierten Cannabisunternehmen Kanadas - gibt bekannt, dass der Ausbau des unternehmenseigenen Gewächshausbetriebs in Niagara auf 160.000 Fuß Nutzfläche planmäßig verläuft und voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen werden kann.

Darüber hinaus möchte Aleafia seinen Aktionären im nachfolgenden Video einen Blick hinter die Kulissen seines Gewächshausbetriebs gewähren. Das Video finden Sie auch auf www.aleafiainc.com/invest.

Neues aus den Betrieben:

- Erweiterung des Gewächshausbetriebs in Niagara auf 160.000 Quadratfuß Nutzfläche verläuft planmäßig und wird voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen

- Betrieb mit einer Produktionskapazität von 38.000 kg Cannabisblüten jährlich ist komplett finanziert

- Meilenstein von 50.000 Einzelpatienten mit medizinischer Cannabistherapie im Rahmen des Canabo Medical Clinic-Netzwerks wurde erreicht

- Planung von Aleafias Ausbaustufe auf 150.000 Quadratfuß Nutzfläche im Betrieb Port Perry schreitet voran - sämtliche Produktionsvarianten, einschließlich einer Outdoor-Aufzuchtanlage mit minimalem Kostenaufwand, liegen vor

- Erster Verkauf von medizinischem Cannabis in der Geschichte des Unternehmens, nur wenige Tage nach Erhalt der Verkaufslizenz von Health Canada

Wir haben uns dazu verpflichtet, den Patienten nur medizinische Cannabisprodukte bester Qualität anzubieten, und ich bin mit den raschen Fortschritten unseres Teams hochzufrieden. Mit zwei Haupteinnahmequellen, dem Verkauf von Cannabis und dem Klinikbetrieb, aus denen Aleafia direkt Gewinne generiert, sind wir in einer idealen Ausgangslage für starkes Wachstum, erklärt Julian Fantino, Chairman von Aleafia.

Aleafia besitzt nunmehr zwei moderne, kostengünstige Cannabisproduktionsbetriebe und darüber hinaus ein Netzwerk aus medizinischen Cannabiskliniken, das mittlerweile 50.000 Einzelpatienten betreut. Der Einsatz modernster Aufzuchtmethoden in unserem Gewächshausbetrieb in der Region Niagara wird eine ganzjährige Ernte mit geringem Kostenaufwand pro Gramm Ertrag ermöglichen, meint Geoffrey Benic, CEO von Aleafia.

Anlegerservice:

IR@AleafiaInc.com

Pressedienst:

Nicholas Bergamini, VP Public Affairs

416-860-5665 DW 224

Media@AleafiaInc.com

Über Aleafia Health Inc.:

Aleafia ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, eine hochwertige Versorgung der Patienten von der Aufzucht bis hin zum Verkauf zu gewährleisten. Das Unternehmen betreibt unter der Marke Canabo Medical Clinic das größte Netzwerk von stationären medizinischen Cannabiskliniken in Kanada, in denen ausschließlich lizenzierte, praktizierende Ärzte beschäftigt sind. Aleafia betreut mittlerweile 50.000 Einzelpatienten und verfügt über die größte Patienten-Datenbank mit Bezug zu medizinischem Cannabis in ganz Kanada. Aleafias moderne Produktionsbetriebe sind auf die kostengünstige Herstellung hochwertiger Cannabisstämme spezialisiert. Im Rahmen seiner Produktion ist Aleafia bestrebt, der immer größer werdenden Zahl seiner Patienten ausschließlich medizinische Produkte höchster Qualität anzubieten.

Die Börse und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Börse als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung soll mit der Verwendung von Wörtern wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten sowie der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen hingewiesen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten auch Informationen im Hinblick auf die Umsetzung des Geschäftsplans von Aleafia Health. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Meinung des Unternehmens in Bezug auf Risiken und Unsicherheiten wider, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen unterscheiden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem auch folgende Risiken: Risiken in Zusammenhang mit der Umsetzung des Geschäftsplans von Aleafia Health und den damit verbundenen Maßnahmen, Risiken in Verbindung mit der Cannabisbranche, Wettbewerbsrisiken, regulatorische Änderungen, zusätzlicher Finanzierungsbedarf, Bedarf an Schlüsselarbeitskräften, mögliche Interessenkonflikte bestimmter Führungskräfte oder Direktoren sowie Volumen- und Kursschwankungen bei den Stammaktien des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44589

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44589&tr=1

