IRW-News: Aleafia Health Inc.: Aleafia Health verzeichnet Freiland-Ernte von 10.300 kg an getrockneten Blüten zu Kosten von 0,08 $/g

: Aleafia Health verzeichnet Freiland-Ernte von 10.300 kg an getrockneten Blüten zu Kosten von 0,08 $/g

- Cannabinoidgehalt pro Gramm nur geringfügig niedriger als bei identischen Sorten, die indoor angebaut wurden

- Kritische Qualitätskontrollprüfungen erfolgreich

- Ertrag von ca. 1.000 kg/ac in Zone 1

- Erweiterung der 3,7 Mio. m² großen Outdoor-Anlage, die im Jahr 2020 bei voller Kapazität voraussichtlich ca. 102.000 kg produzieren wird

Toronto, 11. November 2019. Aleafia Health Inc. (TSX: ALEF, OTC: ALEAF, FRA: ARAH) (Aleafia Health oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Aleafia Farms Inc. bei Port Perry Outdoor Grow eine erste Ernte von etwa 10.300 Kilogramm an getrockneten Blüten produziert hat. Die Ertragsangaben sind auf getrocknete Blüten beschränkt und beinhalten keine Stiele oder andere Teile der Cannabispflanze.

Heute können wir definitiv sagen, dass Aleafia Health zu den kostengünstigsten Produzenten zählt, während wir unter unseren Mitbewerbern nahezu den höchsten Umsatz pro Gramm erzielen, wie unsere bevorstehenden Ergebnisse für das dritte Quartal verdeutlichen, sagte Geoffrey Benic, CEO von Aleafia Health. Eine kostengünstige Produktion kann unser Kerngeschäftsmodell des Anbaus, der Produktion, des Vertriebs und des Exports qualitativ hochwertiger, wertschöpfender Cannabis-Gesundheits- und Wellnessprodukte weltweit nur stärken.

HÖHEPUNKTE DER OUTDOOR-ERNTE 2019

- .

- Ernte von 10.300 kg an getrockneten Blüten

- Ertrag von 1.000 kg/ac in Zone 1, die im Juni 2019 bepflanzt wurde

- Investitionskosten von 0,08 $/g bis zur Ernte (untestiert)

- Gesamte Investitionskosten von 0,10 $/g bis zur Ernte, einschließlich Investitionskosten für Anlage (Amortisationszeit von 5 Jahren) (untestiert)

- Hoher Cannabinoidgehalt (THC und CBD pro Gramm) der geernteten Blüte - auf einem Niveau nahe dem Cannabinoidgehalt identischer Sorten, die indoor geerntet wurden

- Bisherige Qualitätssicherungsprüfungen erfolgreich, einschließlich mikrobieller Inhaltsstoffe, Pestizide und Schadstoffe

Unsere erste Freiland-Ernte 2019 war dank des Engagements und der Fähigkeiten unseres Teams äußerst erfolgreich. Ich möchte unseren Züchtern vor Ort danken, die das schwierige Umfeld des späten Beginns der Anbausaison gemeistert und schließlich eine hervorragende Ernte eingefahren haben, die wir in Tonnen messen, sagte SVP of Production Lucas Escott.

Der gesamte Ertrag und die für 2020 prognostizierten Ertragsangaben sind Näherungswerte. Die Investitionskosten pro Gramm bis zur Ernte beinhalten alle Betriebskosten wie Arbeits-, Betriebsmittel-, Verbrauchsgüter-, Service- und Personalkosten. Die gesamten Investitionskosten pro Gramm bis zur Ernte beinhalten alle Betriebskosten sowie die Investitionskosten, einschließlich Bewässerung, Sicherheitsinfrastruktur und der kürzlich errichteten Trocknungsanlage.

Wie bereits zuvor gemeldet, hat Health Canada die Lizenz am 7. Juni 2019 von Aleafia Farms geändert, um die Zone 1 zum Standort hinzuzufügen, wobei die Pflanzung durch Aleafia Farms innerhalb einer Woche abgeschlossen wurde. Health Canada hat die Lizenz am 12. Juli 2019 von Aleafia Farms geändert, um die Zone 2 zum Standort hinzuzufügen, wobei die Pflanzung durch Aleafia Farms in den letzten beiden Juliwochen abgeschlossen wurde. Die sechs Acres große Zone 1, die von einem früheren Pflanztermin profitierte, brachte einen Ertrag von 1.000 Kilogramm pro Acre.

Basierend auf den Ergebnissen 2019 schätzt das Unternehmen, dass es im Jahr 2020 an seinem erweiterten, 3,7 Millionen Quadratfuß (86 Acres) großen Freiland-Standort bei voller Kapazität 1.200 Kilogramm pro Acre (insgesamt 102.000 Kilogramm an getrockneten Blüten) produzieren kann. Der moderate Anstieg des erwarteten Ertrags pro Acre für 2020 ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, die den gesamten Freiland-Anbaubetrieb verbessern sollten, einschließlich eines um einige Wochen früheren Anbaubeginns als im Jahr 2019.

Die gesamte Ernte wurde vor Ort im kürzlich errichteten und von Health Canada lizenzierten Trocknungsgebäude des Unternehmens getrocknet und verarbeitet. Das Gebäude umfasst etwa 5.000 Quadratmeter und verfügt über eine 20 Fuß hohe Decke sowie über ein eigens errichtetes Klimatisierungs- und Entfeuchtungssystem zur Maximierung des Durchsatzeffizienz.

PHASE-2-ERWEITERUNG VON Freiland-ANLAGE UM 3,7 MIO. FT² KURZ VOR ABSCHLUSS

Am 4. September 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass Aleafia Farms das direkt an seine Anlage in Port Perry angrenzende Ackerland für einen Kaufpreis von 1,2 Millionen Dollar in bar erworben hat. Die Erweiterung vergrößert die Anbaufläche um weitere 2,6 Millionen Quadratfuß (60 Acres) auf insgesamt 3,7 Millionen Quadratfuß (86 Acres). Die Umzäunung und ein Großteil der Sicherheitsinfrastruktur am erweiterten Standort sind abgeschlossen und das Unternehmen geht davon aus, seinen Antrag auf eine Lizenzänderung im Jahr 2019 offiziell einzureichen.

Über Aleafia Health:

Aleafia ist ein führendes vertikal integriertes, auf Gesundheit und Wellness ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit vier Hauptgeschäftsgebieten: Cannabisanbau & -produkte; Gesundheits- & Wellness-Kliniken, Cannabisaufklärung und Verbrauchererfahrung. Das Unternehmen verfügt über Lieferverträge mit E-Commerce-Anbietern, Einzelhändlern in den kanadischen Provinzen.

Aleafia Health besitzt drei große Cannabisprodukte und Anbaueinrichtungen, von denen zwei lizenziert und in Betrieb sind, einschließlich der ersten großen Anlage für den Anbau im Freien in der kanadischen Geschichte. Das Unternehmen produziert ein vielseitiges Portfolio an kommerziell bewährten, margenstarken Derivatprodukten, einschließlich Öle, Kapseln und Sprays. Aleafia Health betreibt international auf drei Kontinenten das größte nationale Netz an Kliniken und Ausbildungszentren für medizinisches Cannabis, in denen Ärzte, Pflegepersonal und Pädagogen tätig sind.

Der Wettbewerbsvorteil von Aleafia Health beruht auf Innovation. Das Unternehmen verfügt über einen Datensatz über medizinischen Cannabis mit über zehn Millionen Einträgen, um die eigene krankheitsspezifische Produktentwicklung und seine höchst differenzierte Aufklärungsplattform FoliEdge Academy zu unterstützen. Das Unternehmen ist bestrebt, einen nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen, die TSX Venture Exchange hat Aleafia vor ihrem Wechsel an die TSX zum Top-Performance-Unternehmen 2019 gewählt.

