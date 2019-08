IRW-News: Aleafia Health Inc.: Aleafia Health schließt bisher größten Cannabis-Auftrag ab und gibt Update zu Anlage

IRW-PRESS: Aleafia Health Inc.



: Aleafia Health schließt bisher größten Cannabis-Auftrag ab und gibt Update zu Anlage

- Einzelprodukt-Auftrag übertrifft Gesamtertrag von Aleafia Health für 2018 aus Verkauf von Cannabis

- Anbaulizenzantrag für Niagara-Gewächshaus jetzt offiziell von Health Canada geprüft.

- 13.000 in Outdoor-Anlage in Port Perry kultivierte Cannabispflanzen auch in der neu lizenzierten Zone 2.

Toronto, ON, 1. August 2019 - Aleafia Health Inc. (TSX: ALEF, OTC: ALEAF, FRA: ARAH) (Aleafia Health oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Emblem Cannabis Corporation den größten Cannabis-Auftrag für den Erwachsenenkonsum (der Auftrag) in der Geschichte des Unternehmens abgeschlossen hat. Der Wert des Auftrags wird aus dem Verkauf von Cannabis voraussichtlich einen Erlös von mehr als $1,0 Millionen generieren und wurde an eine kanadische Provinzregierung zum Vertrieb an Online- und Einzelhandelskunden versandt. Diese einzelne Bestellung umfasst alle Produktformate des Unternehmens und 17 einzelne Produkt-SKUs (Stock Keeping Units).

Der durchschnittliche monatliche Bruttoumsatz von Aleafia Health aus dem Verkauf von Cannabis liegt nun konstant und deutlich über dem entsprechenden Umsatz von Aleafia Health im gesamten Berichtszeitraum 2018.

Unser bisher größter Cannabisverkauf zeigt erneut die konstante, aufwärts gerichtete Entwicklung von Aleafia Health. Wir wachsen und entwickeln unsere vertikal integrierte Produktionslieferkette in drei Werken weiter, erklärte der CEO von Aleafia Health, Geoffrey Benic.

Update zum Niagara-Gewächshaus und zur Outdoor-Anbaufläche

Der Antrag auf eine Anbaulizenz für das moderne, automatisierte Niagara-Gewächshaus des Unternehmens in Grimsby, Ontario, wird nun offiziell von Health Canada geprüft. Darüber hinaus werden nun 13.000 Cannabispflanzen in der Port Perry Outdoor-Anbauanlage des Unternehmens kultiviert, einschließlich im neu lizenzierten Gebiet der Zone 2.

Aleafia Health wird sich weiterhin konsequent auf die Steigerung des Produktangebots konzentrieren und dabei die globale Dimension unseres Cannabis-Gesundheits- und Wellnessökosystems berücksichtigen, sagte Benic. Wir freuen uns über den deutlichen Anstieg des bisherigen Cannabis-Umsatzes, einschließlich eines kürzlich erfolgten starken Anstiegs bei registrierten medizinischen Patienten und beim Produktumsatz.

Das ist erst der Anfang. Mit den bevorstehenden Innovationen am Horizont gibt es viel Raum für das weitere Wachstum von Aleafia Health.

Über Aleafia Health:

Aleafia ist ein führendes vertikal integriertes, auf Gesundheit und Wellness ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit vier Hauptgeschäftsgebieten: Cannabisanbau & -produkte; Gesundheits- & Wellness-Kliniken, Cannabisaufklärung und Verbrauchererfahrung. Das Unternehmen verfügt über Lieferverträge mit E-Commerce-Anbietern, Einzelhändlern in den kanadischen Provinzen.

Aleafia Health besitzt drei große Cannabisprodukte und Anbaueinrichtungen, von denen zwei lizenziert und in Betrieb sind, einschließlich der ersten großen Anlage für den Anbau im Freien in der kanadischen Geschichte. Das Unternehmen produziert ein vielseitiges Portfolio an kommerziell bewährten, margenstarken Derivatprodukten, einschließlich Öle, Kapseln und Sprays. Aleafia Health betreibt das größte nationale Netz an Kliniken und Ausbildungszentren für medizinisches Cannabis, in denen Ärzte, Pflegepersonal und Lehrkräfte tätig sind. Das Unternehmen geht seiner Betriebstätigkeit auf drei Kontinenten nach.

Der Wettbewerbsvorteil von Aleafia Health beruht auf Innovation. Das Unternehmen verfügt über einen Datensatz über medizinischen Cannabis mit über zehn Millionen Einträgen, um die eigene krankheitsspezifische Produktentwicklung und seine höchst differenzierte Aufklärungsplattform FoliEdge Academy zu unterstützen. Das Unternehmen ist bestrebt, einen nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen, und wurde vor der Notierung an der TSX von der TSX Venture Exchange zum besten Unternehmen des Jahres 2019 gewählt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie " plant ", " erwartet " oder " erwartet nicht ", " ist erwartet ", " schätzt ", " beabsichtigt ", " antizipiert " oder " nicht antizipiert " oder " glaubt " oder Variationen solcher Wörter und Formulierungen identifiziert werden oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse " möglicherweise ", " könnten ", " würden ", " werden " oder ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aleafia Health oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind, einschließlich der Risiken, die in dem jährlichen Informationsformular des Unternehmens enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder anderweitig widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

