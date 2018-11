IRW-News: Aleafia Health Inc.: Aleafia Health lanciert gemeinsam mit D2L eine globale Cannabis-Schulungsplattform

IRW-PRESS: Aleafia Health Inc.



: Aleafia Health lanciert gemeinsam mit D2L eine globale Cannabis-Schulungsplattform

Aleafia Health lanciert gemeinsam mit D2L eine globale Cannabis-Schulungsplattform

Auf der Plattform werden Schulungen und Kurse zu Cannabis angeboten

TORONTO, 14. November 2018 - Aleafia Health Inc. (TSXV: ALEF: OTCQX: ALEAF, FRA: ARAH) (Aleafia) hat eine globale Vereinbarung mit D2L (Desire2Learn) Corporation (D2L) unterzeichnet, in derem Rahmen Aleafia Health das von D2L entwickelte Learning Management System (LMS) Brightspace implementiert. Brightspace ist eine cloudbasierte Lernplattform, die von großen Organisationen wie Walmart, der American Nurses Association und der Elementary Teachers Federation of Ontario genutzt wird.

Gemäß den Bestimmungen der globalen Vereinbarung wird D2L im Auftrag von Aleafia Health eine Reihe von informativen Schulungen und Kursen zu Cannabis entwickeln.

Aleafia Health wird diese neu entwickelte, einzigartige Cannabis-Schulungsreihe als Teil eines mehrphasigen Roll-outs voraussichtlich ab Anfang 2019 auf der Plattform anbieten. In den Kursen wird das Cannabis-Knowhow von Aleafia Health mit Inhalten, die von Aleafias praktizierenden Ärzten entwickelt wurden, vermittelt. In das Schulungsprogramm wird auch das geistige Eigentum des Unternehmens eingebunden, das weit mehr als 10 Millionen Patientendatenpunkte umfasst, und mit dem Knowhow von D2L als Marktführer auf dem Gebiet der cloudbasierten Lernplattformen kombiniert. Die Themenschwerpunkte der Kurse sind:

- Cannabis 101

- Cannabis am Arbeitsplatz

- Dosierung und Titration für Patienten

- Schulung von zuweisenden Ärzten

- Schulung von medizinischem Fachpersonal

Seine unangefochtene Position als internationaler Marktführer auf dem Gebiet des Online-Lernens, mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Singapur, Brasilien und Australien, macht D2L für uns auf unserem Wachstums- und Expansionskurs als cannabisfokussiertes Gesundheits- und Wellnessunternehmen in Nordamerika und darüber hinaus zum perfekten strategischen Partner, erklärt Aleafia-CEO Geoffrey Benic. Aleafia Health kann es kaum erwarten, dieses einzigartige Cannabis-Knowhow bereitzustellen.

Unsere Informations- und Online-Lernplattform wird dazu beitragen, dass Cannabis mehr Aufmerksamkeit und Verständnis zuteil wird, und zwar quer über alle Branchen, meint Dr. Michael Verbora, Chief Medical Officer von Aleafia. Mit unserer neuen LMS-Plattform wird sichergestellt, dass einerseits Patienten eine bessere Pflege erhalten und andererseits medizinischen Fachkräften bei der Diagnose und Behandlung chronischer Erkrankungen mit medizinischem Cannabis ein datenbasierter Ansatz zur Verfügung steht.

Im Zuge der weiteren Entwicklung der Cannabisbranche wird sich ein ständiger Bedarf an Bildungs- und Schulungsprogrammen ergeben, die sich an die Fachkräfte der Branche richten und die nötige Flexibilität und Adaptierbarkeit aufweisen, um mit der Branche zu wachsen, erklärt John Baker, President und CEO von D2L. Insofern finden wir es großartig, mit einem Branchenführer wie Aleafia Health zusammenzuarbeiten und diesen bei seinen laufenden Aufgaben im Gesundheits- und Wellnessbereich zu unterstützen.

Über Aleafia

Aleafia ist ein vertikal integriertes, nationales Cannabisunternehmen mit bedeutenden Aktivitäten in den Bereichen medizinische Kliniken, Cannabisanbau und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Das Unternehmen ist ein von der Bundesregierung lizenzierter Produzent und Anbieter von Cannabis und wird 2019 eine jährliche Produktionskapazität von 98.000 kg getrocknetem Cannabis erreichen.

Aleafia betreibt 22 medizinische Cannabis-Kliniken mit mehr als 50.000, von Ärzten und Pflegepersonal betreuten Patienten. Das Unternehmen ist hochdifferenziert und verfügt über den größten medizinischen Cannabisdatensatz der Welt, bedeutende Bestände an geistigem Eigentum und aktuelle Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

www.AleafiaInc.com

Über Brightspace

Brightspace ist eine cloudbasierte Lernplattform, die das Online-Lernen und das gemischte Lernen einfach, flexibel und clever gestaltet. Brightspace ist den herkömmlichen Lernmanagementsystemen (LMS) einen Quantensprung voraus. Mit einer einfachen Drag-&-Drop-Funktion werden Inhalte zu spannenden Schulungen und Kursen kombiniert. Die Plattform unterstützt alle mobilen Geräte, kann mit branchenführenden Betriebszeiten punkten und ist für alle lernenden Personen zugänglich. Darüber hinaus ist Brightspace ein Wegbereiter für die Zukunft des Lernens - mit einer Game Engine als Entwicklungsumgebung, adaptivem Lernen, Videoverwaltungs-Tools, intelligenten Agenten, einer Interaktivitätsmatrix für die Kursplanung, einem umfassenden Support für ergebnisorientiertes oder kompetenzbasiertes Lernen sowie umsetzbaren Lernanalysen.

Über D2L

D2L ist der Auffassung, dass Lernen die Grundlage für jeglichen Fortschritt und Erfolg darstellt. In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden hat D2L die Methodik des Lernens sowohl im Internet als auch im Klassenzimmer für Millionen von Menschen transformiert. Erfahren Sie mehr über D2L und seinen Nutzen für Schulen, höhere Bildungsinstitute und Unternehmen unter www.D2L.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45188

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45188&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA01444Q1046

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.