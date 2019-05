IRW-News: Aleafia Health Inc.: Aleafia Health begrüßt Änderungen bei Cannabislizenzierung und verzeichnet größten Produktverkauf der Unternehmensgeschichte

IRW-PRESS: Aleafia Health Inc.



: Aleafia Health begrüßt Änderungen bei Cannabislizenzierung und verzeichnet größten Produktverkauf der Unternehmensgeschichte

Aleafia Health begrüßt Änderungen bei Cannabislizenzierung und verzeichnet größten Produktverkauf der Unternehmensgeschichte

Toronto (Ontario), 9. Mai 2019. Aleafia Health Inc. (TSX: ALEF, OTC: ALEAF, FRA: ARAH) (Aleafia Health oder das Unternehmen) hat heute die größte Bestellung von Cannabis zur Anwendung durch Erwachsene (die Bestellung) in der Geschichte des Unternehmens verzeichnet. Die Bestellung soll heute die Anlage des Unternehmens verlassen und an eine kanadische Provinzregierung für den Vertrieb an Online- und Einzelhandelskunden geliefert werden. Sie wird Öle der unternehmenseigenen Marke Symbl, Mundsprays sowie getrocknete Blütenprodukte umfassen.

Es wird erwartet, dass der Bestellwert Einnahmen in Höhe von über 0,7 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Cannabis generieren wird. In den ersten 38 Tagen des zweiten Quartals 2019, einschließlich der Einnahmen aus der Bestellung, hat das Unternehmen von drei kanadischen Provinzregierungen Bestellungen von Cannabisprodukten zur Anwendung durch Erwachsene mit einem Bruttoumsatz von über 1,2 Millionen Dollar verzeichnet, was ein beträchtliches Wachstum gegenüber den Einnahmen aus dem Verkauf von Cannabis im Jahr 2018 darstellt. Zuvor hatte Aleafia Health in seinem testierten Geschäftsbericht 2018 Umsätze in Höhe von 0,6 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Cannabis angegeben, die ausschließlich aus Großhandelsgeschäften mit getrockneten Blüten mit einem lizenzierten Produzenten stammen.

Wir freuen uns, den größten Cannabisverkauf in der Geschichte unseres Unternehmens bekannt zu geben, sagte Geoffrey Benic, CEO von Aleafia Health. Darüber hinaus sind mit der Weiterentwicklung von Niagara Greenhouse und Outdoor Grow in einen pflanzentauglichen Status die Voraussetzungen geschaffen worden, um unsere Vision von Cannabisgesundheit und -wellness exponentiell zu skalieren und auf den heutigen Ergebnissen aufzubauen.

Unternehmen begrüßt Änderungen von Health Canada bei Cannabislizenzierung

Aleafia Health kommentiert auch die von Health Canada am 8. Mai 2019 angekündigten Änderungen bei der Cannabislizenzierung.

Aleafia Health begrüßt die gestern bekannt gegebenen Änderungen von Health Canada bei der Cannabislizenzierung. Diese Änderungen werden Produktengpässe und Anwendungsrückstände abschwächen und gleichzeitig die Schaffung von Arbeitsplätzen in den lokalen Gemeinden fördern, sobald weitere Anlagen in Betrieb genommen werden. Wir unterstützen diese Maßnahmen voll und ganz, sagte Geoffrey Benic, CEO von Aleafia Health. Darüber hinaus wird Health Canada durch die zunehmende Versorgung weitere Fortschritte bei der Beseitigung des Cannabis-Schwarzmarktes verzeichnen, was ein wichtiges politisches Ziel von Bundes- und Provinzregierungen sowie aller verantwortlichen Interessensvertretern ist.

Unser Ansprechpartner für Medien und Anleger:

Nicholas Bergamini, VP, Public Affairs

416-860-5665

IR@AleafiaInc.com

Mehr erfahren Sie unter: www.AleafiaHealth.com

Über Aleafia Health

Aleafia ist ein führendes vertikal integriertes, auf Gesundheit und Wellness ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit vier Hauptgeschäftsgebieten: Cannabisanbau & -produkte; Gesundheits- & Wellness-Kliniken, Cannabisaufklärung und Verbrauchererfahrung. Das Unternehmen verfügt über Lieferverträge mit E-Commerce-Anbietern, Einzelhändlern und kanadischen Provinzen.

Aleafia Health besitzt drei große Cannabisprodukte und Anbaueinrichtungen, von denen zwei lizenziert und in Betrieb sind. Das Unternehmen produziert ein vielseitiges Portfolio an kommerziell bewährten, margenstarken Derivatprodukten, einschließlich Öle, Kapseln und Sprays. Aleafia Health betreibt das größte nationale Netz an Kliniken und Ausbildungszentren für medizinisches Cannabis, in denen Ärzte, Pflegepersonal und Lehrkräfte tätig sind.

Aleafia Health verfügt über einen Datensatz über medizinischen Cannabis mit über zehn Millionen Einträgen, um die eigene krankheitsspezifische Produktentwicklung und die beste Behandlungspraxis zu unterstützen. Das Unternehmen ist bestrebt, einen nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen, und wurde vor der Notierung an der TSX von der TSX Venture Exchange zum leistungsstärksten Unternehmen des Jahres 2019 gewählt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen, die auf den Ansichten des Managements basieren und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "planen", "wird erwartet", "erwarten", "vorgesehen", "erwägen", "beabsichtigen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "voschlagen" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Sätze, die erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "möglicherweise oder "werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden, identifiziert werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen hinsichtlich des erwarteten Versands von Cannabisprodukten von Aleafia Health, der Zahlung für die Bestellung, der tatsächlich erzielten Umsätze aus dem Versand der Produkte sowie der Produkte, die die üblichen Qualitätssicherungsprüfungen bestehen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. . Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Aussagen und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Ansichten, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Die Anleger werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen unangemessene Sicherheit zu geben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46708

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46708&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA01444Q1046

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.