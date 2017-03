IRW-News: Alabama Graphite Corp.: Alabama Graphite Corp. trifft sich mit US-Senator Richard C. Shelby

IRW-PRESS: Alabama Graphite Corp.



Alabama Graphite Corp. trifft sich mit US-Senator Richard C. Shelby

The Energy GraphiteTM Company Sourced and Manufactured in the United States of America TORONTO (KANADA), 1. März 2017. Alabama Graphite Corp. (TSX-V: CSPG, OTCQB: CSPGF, FRANKFURT: 1AG - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=297325) (AGC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass führende Vertreter des Unternehmens um ein Treffen mit Richard C. Shelby, dem ehrenwerten US-Senator für Alabama, gebeten wurden. Vertreter des Unternehmens, einschließlich des President und Chief Executive Officer Donald Baxter, P.Eng., und des Executive Vice President Tyler Dinwoodie, haben sich kürzlich mit Senator Shelby in Coosa County (Alabama) getroffen. Herr Baxter und Senator Shelby führten ein langes Gespräch.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39101/02032017_AGC_US Senator Richard C. Shelby_DE_PRCOM.001.jpeg

TITEL FOTO 1: Donald Baxter, President und Chief Executive Officer von Alabama Graphite Corp., zeigt Richard C. Shelby, dem ehrenwerten US-Senator für Alabama, grafitisches Gestein, äußerst reines Konzentrat und Proben von für Batterien geeignetem Grafit, die beim unternehmenseigenen Projekt Coosa Graphite in Coosa County (Alabama, USA) produziert wurden. Foto: Alabama Graphite Corp.

Zu den Gesprächsthemen zählten das Coated Spherical Purified Graphite- (CSPG)-Geschäftsmodell von AGC hinsichtlich in den USA bezogenen und hergestellten Grafits, der für Batterien geeignet ist, die auf das US-Verteidigungsministerium (U.S. Department of Defense, das DoD) fokussierte Geschäftsstrategie des Unternehmens, die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse des zu 99,99997 Prozent reinen Grafits durch das unternehmenseigene umweltfreundliche, nachhaltige Verfahren sowie die anstehenden Meilensteine, die erforderlich sind, um AGC in Produktion zu bringen, einschließlich der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für das Vorzeigeprojekt Coosa Graphite.

Außerdem sprach Herr Baxter über die Dringlichkeit einer sicheren, erschwinglichen heimischen Versorgung von für Batterien geeignetem Grafit aus den benachbarten USA, über geopolitische und umweltbezogene Aspekte in Zusammenhang mit in China produziertem Grafit sowie über die Tatsache, dass so mancher chinesischer Grafit aus Nordkorea bezogen wird.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39101/02032017_AGC_US Senator Richard C. Shelby_DE_PRCOM.002.jpeg

TITEL FOTO 2: Donald Baxter, President und Chief Executive Officer von Alabama Graphite Corp., spricht mit Senator Richard Shelby in Coosa County (Alabama) über den in den USA bezogenen und hergestellten Grafit des Unternehmens, der für Batterien geeignet ist, sowie über die auf das US-Verteidigungsministerium fokussierte Geschäftsstrategie. Foto: Alabama Graphite Corp.

Senator Shelby erwies sich hinsichtlich der Herausforderungen, mit denen die USA in puncto für Batterien geeigneten Grafits als strategisches, wichtiges Material konfrontiert sind, als äußerst sachkundig. Der Senator brachte seine Wertschätzung für die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung einer heimischen Versorgung von für Batterien geeignetem Grafit für die umfassenden Batterieanforderungen des DoD zum Ausdruck.

Nach dem Treffen sagte Senator Shelby: Ich habe großes Interesse an im Inland bezogenem und hergestelltem Grafit, insbesondere aus dem großartigen Bundesstaat Alabama. Das DoD hat Bedenken hinsichtlich potenzieller Ausfuhrkontrollen von China und die Auswirkungen auf militärische Anwendungen geäußert. Die Arbeit von Alabama Graphite fördert das wirtschaftliche Wachstumspotenzial unseres Bundesstaates und ist auch für unsere nationale Sicherheit von Bedeutung. Als Mitglied des United States Senate Appropriations Subcommittee on Defense beabsichtige ich, die Versorgung von für Batterien geeignetem Grafit mit der Regierung und dem DoD zu besprechen.

TITEL FOTO 3: Senator Richard C. Shelby und Donald Baxter, President und Chief Executive Officer von Alabama Graphite Corp., in Coosa County (Alabama). Foto: Alabama Graphite Corp.

Herr Baxter und Herr Dinwoodie trafen sich Ende 2016 mit führenden Vertretern von Senator Shelby, dem ehemaligen US-Senator für Alabama und aktuellen US-Justizminister Jeff Sessions sowie mit dem US-Abgeordneten Gary Palmer, der in Washington D. C. den sechsten Bundeswahlkreis von Alabama vertritt.

Im Namen des Board of Directors vonALABAMA GRAPHITE CORP. Donald K. D. Baxter, P.Eng.President, Chief Executive Officer und Executive Director

ÜBER ALABAMA GRAPHITE CORP. Alabama Graphite Corp. ist ein Flockengrafit-Explorations- und -Erschließungsunternehmen mit Sitz in Kanada sowie ein ehrgeiziges Produktions- und Technologieunternehmen für Batteriematerialien. Das Unternehmen ist im Namen seiner 100-Prozent-Tochtergesellschaft, Alabama Graphite Company Inc., eines im Bundesstaat Alabama registrierten Unternehmens, tätig. Angesichts eines fortgeschrittenen Flockengrafitprojektes im US-Bundesstaat Alabama beabsichtigt Alabama Graphite Corp., ein zuverlässiger, langfristiger US-amerikanischer Lieferant von äußerst reinen Spezialgrafitprodukten - Coated Spherical Purified Graphite (CSPG) - zu werden. Das Unternehmen wird von einem äußerst erfahrenen Team mit einer gemeinsamen Erfahrung von über 100 Jahren in den Bereichen Grafitabbau, Grafitverarbeitung, Spezialgrafitprodukte und -anwendungen, moderne Batterieentwicklung und Grafitvertrieb geleitet. Das Hauptaugenmerk von Alabama Graphite Corp. ist auf die Exploration und Erschließung seines Vorzeigeprojektes Coosa Graphite in Coosa County (Alabama) und sein Projekt Bama Mine in Chilton County (Alabama) sowie auf die Erforschung und Entwicklung seines eigenen Herstellungs- und technologischen Verarbeitungsverfahrens für Batteriematerialien gerichtet.

Alabama Graphite Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an den Mineralrechten dieser beiden Grafitprojekte in den USA, die sich beide auf Privatgrund befinden. Die beiden Projekte erstrecken sich auf über 43.000 Acres und befinden sich in einer geopolitisch stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit einer beträchtlichen historischen Produktion von kristallinem Flockengrafit im Flockengrafitgürtel im Zentrum von Alabama, der auch als Alabama Graphite Belt bekannt ist (Quelle: US Bureau of Mines). Ein beträchtlicher Teil der Lagerstätten in Alabama ist von grafithaltigem Material geprägt, das oxidiert und zu extrem weichem Gestein verwittert ist. Beide Projekte verfügen über eine bestehende Infrastruktur, befinden sich in unmittelbarer Nähe zu größeren Schnellstraßen, Eisenbahnlinien, Strom und Wasser und ermöglichen mit dem Lkw oder Zug innerhalb von drei Stunden einen Transport zum Hafen von Mobile, dem tiefen Seehafen der Alabama Port Authority und gemessen an den Tonnagen neuntgrößten Hafen der USA (Quelle: US Army Corps of Engineers, das USACE). Das günstige Klima des Bundesstaates Alabama ermöglicht einen ganzjährigen Bergbaubetrieb und der größte Marmorsteinbruch der Welt, der in Sylacauga (Alabama) das ganze Jahr über rund um die Uhr betrieben wird, ist nur 30 Fahrminuten vom Projekt Coosa Graphite entfernt.

Am 30. November 2015 meldete Alabama Graphite Corp. die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) für das Projekt Coosa Graphite, die auf ein potenziell kostengünstiges Projekt mit möglicherweise positiver Wirtschaftlichkeit hinweisen. Bitte konsultieren Sie den technischen Bericht (Technical Report) mit dem Titel Alabama Graphite Corp. Preliminary Economic Assessment (PEA) on the Coosa Graphite Project, Alabama, USA vom 27. November 2015, der von den unabhängigen Beratungsunternehmen AGP Mining Consultants Inc. und Metal Mining Consultants Inc. erstellt und auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurde.

Hinweis: Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die ihre Klassifizierung als Mineralreserven (Mineral Reserves) ermöglichen würde. Es gibt auch keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird.

* Abgeleitete Mineralressourcen (Inferred Mineral Resources) sind Materialien, die als zu spekulativ angesehen werden, um in wirtschaftliche Bewertungen aufgenommen werden zu können. Es sind weitere Grabungen und/oder Bohrungen erforderlich, um abgeleitete Mineralressourcen zu gemessenen (Measured) oder angezeigten (Indicated) Mineralressourcen hochzustufen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ergaben keine wirtschaftliche Machbarkeit. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die gesamte Mineralressource, oder Teile davon, jemals zu einer Mineralreserve umgewandelt wird.

Alabama Graphite Corp. ist ein stolzes Mitglied der National Association of Advanced Technology Batteries International (NAATBatt International), einer gemeinnützigen Handelsvereinigung mit Sitz in den USA, die moderne elektrochemische Energiespeichertechnologien für aufstrebende Hightech-Anwendungen kommerzialisiert. Um weitere Informationen und Updates des Unternehmens zu erhalten oder um den Newsletter von Alabama Graphite Corp. zu abonnieren, besuchen Sie bitte die Website www.alabamagraphite.com oder folgen, liken bzw. abonnieren Sie uns auf Twitter, Facebook, YouTube und LinkedIn.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (Forward-Looking Information) gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen (zukunftsgerichtete Aussagen), die Aussagen hinsichtlich einer potenziellen Erweiterung der geplanten Produktreihe des Unternehmens; der potenziellen Fähigkeit, die sekundär verarbeitete Produktion des Unternehmens effizient zu nutzen; der Durchführung, des Abschlusses und der Ergebnisse möglicher Tests und Studien des Unternehmens; potenzieller weiterer Vorteile durch die Verwendung von äußerst reinem Grafit in Lithium-Ionen-Batterien; des Potenzials des Unternehmens, ein kostengünstiger Produzent von CSPG mit geringsten Investitionsausgaben zu werden; sowie potenzieller Partnerschaften zwischen dem Unternehmen und Batterieherstellern, dem DoD und anderen damit in Zusammenhang stehenden Organisationen enthalten könnten, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Ansichten des Managements und spiegeln die aktuellen Erwartungen von Alabama Graphite Corp. wider. Begriffe wie schätzen, planen, glauben, prognostizieren, beabsichtigen, erwarten, vorhersagen, könnte oder sollte sowie die verneinte Form oder Synonyme dieser Begriffe und eine vergleichbare Terminologie, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck bringen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Alabama Graphite Corp. hinsichtlich der Risiken und Ungewissheiten wider, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden.

Zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren in sich, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem die Interpretation und die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsarbeiten; Änderungen der Projektparameter mit fortlaufender Verfeinerung von Plänen; zukünftige Grafitpreise; mögliche Schwankungen des Gehalts oder der Gewinnungsraten; den Ausfall von Equipment oder nicht funktionierende Verfahren; die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren Pflichten nachzukommen; Arbeitsstreitigkeiten und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Explorationen; sowie all jene Faktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich der rechtzeitigen Bereitstellung von Gütern und/oder Dienstleistungen seitens damit beauftragter Parteien; der Verfügbarkeit des für die Explorationen erforderlichen Equipments; des Ausbleibens unvorhergesehener Ausfälle, von Arbeitskräftemängeln und von Verzögerungen; der Funktionstüchtigkeit der Anlage und des Equipments; des Ausbleibens ungewöhnlicher geologischer oder technischer Probleme; sowie der Verfügbarkeit von Laboren und anderen damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Aussagen und Alabama Graphite Corp. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Ansichten, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alabama Graphite Corp. weist darauf hin, dass die oben genannte Liste der grundlegenden Faktoren und Annahmen nicht vollständig ist. Wenn sich Investoren und andere bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen von Alabama Graphite Corp. verlassen, sollten die oben genannten Faktoren und Annahmen sowie andere Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse berücksichtigt werden.

Alabama Graphite Corp. hat auch angenommen, dass die grundlegenden Faktoren und Annahmen nicht dazu führen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden. Die Liste dieser Faktoren und Annahmen ist jedoch nicht vollständig und unterliegt Änderungen, weshalb keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Annahmen das tatsächliche Ergebnis solcher Aspekte oder Faktoren widerspiegeln.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Alabama Graphite Corp. Ann-Marie M. Pamplin Vice President, Investor Relations+1 (416) 309-8641apamplin@alabamagraphite.com

Für Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

