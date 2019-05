IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics verkauft kolumbianische Apotheke an ICC International Cannabis Corp.

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



: AgraFlora Organics verkauft kolumbianische Apotheke an ICC International Cannabis Corp.

Vancouver, British Columbia / 28. Mai 2019 - AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit ICC International Cannabis Corp. (ICC) (CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: WLDCF) eine verbindliche Absichtserklärung (die Vereinbarung) über den Verkauf seines kolumbianischen Apothekenbetriebs, Farma Swiss S.A.S. (Farma Swiss) unterzeichnet hat.

Diese strategische Transaktion stärkt unsere Allianz mit ICC hinsichtlich unserer gemeinsamen Erschließung des aufblühenden globalen Cannabismarktes weiter, meinte Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora. Die Monetisierung unseres Flaggschiff-Apothekenbetriebs durch einen vertrauenswürdigen Partner ermöglicht es uns, unsere internationale Cannabisgeschäftstätigkeit zu straffen und uns auf den anhaltenden Ausbau unseres erstklassigen Gewächshauskomplexes in Delta (BC) zu konzentrieren. Wir freuen uns, hiermit unsere Beteiligung an ICC zu erhöhen, während es nach wie vor seinem internationalen Geschäftsmandat nachgeht und mit der Erwirtschaftung eines bedeutenden Cashflows beginnt.

Die geplante Übernahme von Farma Swiss stellt eine weitere bedeutende Entwicklung für ICC in Lateinamerika dar und bietet uns die Möglichkeit, unseren Vorteil als Vorreiter auf dem kolumbianischen Markt für medizinischen Cannabis durch die direkte Versorgung von mehr als fünf Millionen potenziellen Patienten im Land weiter zu nutzen, sagte David Shpilt, Chief Executive Officer von International Cannabis Corp. Durch die Integration der intuitiven Apothekenplattform von Farma Swiss mit unserem 13 Hektar großen Cannabis-Kompetenzzentrum und einem unübertroffenen Katalog mit einheimischen kolumbianischen Cannabissorten wird ICC seine Führungsposition in Kolumbiens heiß umkämpftem Markt für medizinischen Cannabis weiter festigen und gleichzeitig den Zugang der Patienten zu unseren einzigartigen Formulierungen verbessern.

Farma Swiss ist Teil von Pure Grow Medicinals S.A.S., AgraFloras hundertprozentiger kolumbianischer Tochtergesellschaft, die gegründet wurde, um internationale Gelegenheiten in der Cannabisbranche zu verfolgen. Sie betreibt eine lizenzierte Apotheke, die strategisch günstig in einem verkehrsreichen Geschäftsviertel von Medellin (Kolumbien) gelegen ist. Die vollständig lizenzierte Apotheke von Farma Swiss bietet die folgenden zusätzlichen Mehrwertdienstleistungen:

- Inbound-Callcenter für die Einlösung von Rezepten, ergänzt durch fortschrittliche Supply-Chain- und CRM-Software-Suites;

- Inländischer Zustellservice, der lokalen Kunden eine breite Palette von Arzneimitteln und rezeptfreien Produkten bietet;

- Gesundheitsleistungen und -beratungen vor Ort;

- Geplante Plattform für die Cannabinoid-Aufklärung und die Untersuchung durch Ärzte; und

- Virtuelle Kanalfunktionen.

Durch die Vereinbarung erhält International Cannabis eine begehrte Ladengeschäftspräsenz (Brick and Mortar) in Lateinamerika sowie eine bestehende hochkarätige Handelsvereinbarung, die seine THC-/CBD-Anbaukapazitäten und robuste logistische Infrastruktur weiter stärkt. Mit der Aufnahme eines führenden Downstream-Vermögenswertes in Kolumbien verschafft ICC sich eine legale und sichere Plattform für den Vertrieb von medizinischen Cannabis- und Cannabinoid-basierten Produkten in Kolumbien.

ICC wird erwartungsgemäß eine Strategie für die maßgeschneiderte Eigenherstellung von Rezepturen (Compounding) verfolgen und das erstmalig mit seiner ersten Farma Swiss-Filiale in Kolumbien.

Die Übernahme von Farma Swiss durch ICC ergänzt die kürzlich abgeschlossenen Handelsabkommen zwischen AgraFlora und ICC, die die symbiotischen, vertikal integrierten, globalen Cannabismandate der Unternehmen vervollständigen, einschließlich:

- Abnahmevereinbarung mit fünfjähriger Laufzeit, wonach ICC bis zu 100.000.000 Gramm hochwertige getrocknete Cannabisblüten aus dem Gewächshauskomplex von AgraFlora in Delta beziehen kann; und

- Übertragung von AgraFloras Portfolio an 20 einzigartigen kolumbianischen Cannabissorten an International Cannabis, einschließlich bekannter THC- und CBD-Sorten, darunter:

o Caucana;

o Purpura;

o Medellin Gold; und

o Maroc

International Cannabis gibt ebenfalls bekannt, dass es aktiv ergänzende Vermögenswerte in Verbindung mit der Apotheke in Kolumbien prüft, die Synergien mit seiner Übernahme von Farma Swiss bieten können. Weitere Einzelheiten werden im Zuge der Due-Diligence-Prüfungen zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird International Cannabis an AgraFlora eine Anzahl von Stammaktien von ICC begeben, die auf Grundlage des fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurses der Stammaktien von ICC an den fünf Handelstagen vor Bekanntgabe der Vereinbarung einem Gesamtwert von 250.000 Dollar entspricht.

Über International Cannabis Corp.

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho. Weitere Informationen über ICC finden Sie auf unserer Webseite: https://intlcannabiscorp.com/.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.agraflora.com.

