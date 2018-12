IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics unterzeichnet mit Namaste Technologies Liefervereinbarung für bis zu 25.000.000 Gramm medizinisches Cannabis pro Jahr

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



AgraFlora Organics unterzeichnet mit Namaste Technologies Liefervereinbarung für bis zu 25.000.000 Gramm medizinisches Cannabis pro Jahr

Vancouver, British Columbia / 13. Dezember 2018 - AgraFlora Organics International Inc. (vormals PUF Ventures Inc.) (AgraFlora Organics oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma Cannmart Inc. (Cannmart), einer 100 %-Tochter von Namaste Technologies Inc. (Namaste) (TSXV: N) (FRANKFURT: M5BQ) (OTCMKTS: NXTTF), eine Liefervereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet wurde. Diese Vereinbarung eröffnet Cannmart die Möglichkeit, medizinische Cannabisprodukte aus AgraFloras Gewächshausbetrieb Propagation Services Canada (PSC) in Delta, British Columbia zu beziehen, sofern Health Canada die erforderlichen Aufzucht- und Verkaufslizenzen erteilt.

Im Oktober 2018 hat die Tochtergesellschaft AAA Heidelberg, an der AgraFlora eine Mehrheitsbeteiligung hält, für seine Betriebsanlage in London (Ontario) eine Herstellerlizenz nach den einschlägigen ACMPR-Vorschriften von Health Canada (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) erhalten.

Wir freuen uns, die Unterzeichnung dieser Liefervereinbarung mit AgraFlora bekannt geben zu können, meint Sean Dollinger, President und CEO von Namaste. Wir gehen davon aus, dass uns das Unternehmen mit einem hochwertigen Produkt beliefern wird, das wir unseren Patienten über Cannmart bereitstellen. AgraFlora ist ein Partner von Houwelings Nurseries, das mit seinen Gewächshäusern in Delta (British Columbia) und in den Vereinigten Staaten über mehr als 30 Jahre landwirtschaftliches Know-how verfügt. Dieser Umstand stärkt unser Vertrauen, dass wir unsere Patienten dauerhaft und sicher mit Medikamenten versorgen können. Wir werden unsere Versorgungskette kontinuierlich ausbauen, um ausreichende Liefermengen für Cannmart sicherzustellen.

Diese Partnerschaft mit einem der führenden Cannabisunternehmen Kanadas erfüllt mich mit großer Zufriedenheit und ich setze mich persönlich dafür ein, dass Namastes Patienten von uns Cannabisblüten in bester Qualität erhalten, erklärt Derek Ivany, President und CEO von AgraFlora Organics International Inc. Namaste ist als Unternehmen hohen sozialethischen Grundsätzen verpflichtet und es ist daher wichtig, dass auch AgraFlora seinen Teil dazu beiträgt, um die medizinischen Bedürfnisse der kanadischen Patienten zu erfüllen. Wir haben der Firma eine Liefermenge von bis zu 10 % unserer geplanten Jahreskapazität von 250.000.000 Gramm hochwertigem Cannabis zugesagt und freuen uns auf eine langfristige und für beide Seiten nutzbringende Partnerschaft mit Namaste.

Vereinbarungsgemäß erhält Cannmart das Vortrittsrecht, bis zu 10 % der gesamten Jahresproduktion von 25.000.000 Gramm aus AgraFloras großem Gewächshauskomplex Delta zu einem Preis von 4 Dollar pro Gramm bzw. bis zu 100.000.000 Dollar pro Jahr zu beziehen. Diese Vereinbarung steht im Einklang mit Namastes Zielsetzung, über Cannmart ein breitgefächertes Spektrum von hochwertigen Cannabisprodukten auf seiner Online-Plattform anzubieten. Cannmart verfügt über eine einfache Verkaufslizenz für medizinisches Cannabis nach den Vorschriften des Cannabisgesetzes und bezieht seine Cannabisprodukte im Großhandel von verschiedenen kanadischen Lizenzherstellern, die es dann auf seiner Online-Plattform anbietet.

Über Namaste Technologies Inc.

Namaste Technologies ist Your Everything Cannabis Store. Namaste betreibt die weltweit größte Internet-Handelsplattform für Cannabis und ist mit verschiedenen Marken auf mehr als 30 Webseiten in über 20 Ländern vertreten. Die von Namaste über seine Tochterfirmen angebotene Produktpalette umfasst Vaporizer, Glaswaren, Zubehör, CBD-Produkte und medizinisches Cannabis und wird auf dem kanadischen Markt über das lizenzierte Partnerunternehmen CannMart.com vertrieben.

Namaste hat innovative Technologie-Plattformen entwickelt bzw. erworben, zu denen auch Kanadas erste von Health Canada genehmigte telemedizinische App NamasteMD.com zählt. Im Mai 2018 hat das Unternehmen mit Findify AB einen Marktführer im Onlinehandel mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen übernommen. Findify setzt Algorithmen der künstlichen Intelligenz ein, um den Konsumenten ein optimiertes und personalisiertes Online-Kauferlebnis zu ermöglichen. Ziel von Namaste ist es, diese hochmoderne Technologie für die Erweiterung des Usererlebnisses auf seinen Plattformen zu nutzen. Namaste wird sich auch weiterhin der Entwicklung und Übernahme von innovativen Technologien widmen, um dem Unternehmen und seinen Aktionären sowie dem Cannabismarkt im Allgemeinen eine entsprechende Wertschöpfung zu ermöglichen.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf die internationale Cannabisbranche. AgraFlora ist an mehreren Cannabisunternehmen beteiligt, darunter AAA Heidelberg und Propagation Services Canada in Kanada und verfolgt aktiv andere Möglichkeiten in der Cannabisbranche. AgraFlora Organics hat eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an AAA Heidelberg Inc., einem gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations lizenzierten Produzenten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

