IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics schließt Inspektion für die Erteilung einer Genehmigung für den Umgang mit geregelten Stoffen durch das UK Home Office ab

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



: AgraFlora Organics schließt Inspektion für die Erteilung einer Genehmigung für den Umgang mit geregelten Stoffen durch das UK Home Office ab

Vancouver, British Columbia / 12. Dezember 2019. AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen)(CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die britische Tochtergesellschaft des Unternehmens, Farmako Limited, ihre Inspektion für die Erteilung einer Genehmigung für den Umgang mit geregelten Stoffen (Controlled Drug License) durch das UK Home Office (Anm.: britisches Innenministerium) abgeschlossen hat.

Farmako wurde bereits ein Zertifikat hinsichtlich der Einhaltung der Good Distribution Practice (GDP) ausgestellt und hat im Sommer 2019 nach einer erfolgreichen Inspektion durch die UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (die MRHA, Anm.: Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel im Vereinigten Königreich) zu Beginn des Jahres eine Genehmigung für den Großhandelsvertrieb von Arzneimitteln, einschließlich medizinischen Cannabis, erhalten.

Der medizinische Cannabismarkt im Vereinigten Königreich wird Prognosen zufolge bis 2024 ein Volumen von fast 1,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Prohibition Partners schätzt zudem, dass sich bis 2028 bis zu 1 Prozent der UK-Bevölkerung als Patienten für medizinischen Cannabis qualifizieren könnten. https://prohibitionpartners.com/report-uploads/The%20UK%20Cannabis%20Report.pdf?utm_source=The+UK+Cannabis+Report&utm_campaign=e20535cbbe-AUTOMATION__UK_Cannabis_Report&utm_medium=email&utm_term=0_d7705e0d28-e20535cbbe-78720305

Nach Erteilung einer Controlled Drug License durch das UK Home Office im Anschluss an die Inspektion in der vergangenen Woche wird Farmako Limited über alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen für den Handel mit pharmazeutischen/medizinischen Cannabis im Vereinigten Königreich verfügen. Farmako Limited wird zunächst mit dem Import von Bedrocan-Produkten aus den Niederlanden in das Vereinigte Königreich für die Endverteilung an Patienten beginnen.

Darüber hinaus teilt Farmako Limited mit, dass die Firma sich in fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen mit einem externen Pharmalogistikunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich befindet, das als das gesicherte UK-Lager- und Vertriebszentrum des Unternehmens dienen soll.

Die Verschreibung von Cannabis durch Fachärzte ist nach der jüngsten britischen Gesetzgebung über ein reguläres Apothekenmodell gestattet. Zugang zu diesem wichtigen Markt ist in Verbindung mit einer breiten Versicherungsdeckung durch den National Health Service (zu Deutsch: Nationaler Gesundheitsdienst, NHS) für medizinischen Cannabis zur Gewährleistung des bestmöglichen Therapieergebnisses für Patienten ein wichtiger strategischer Bestandteil der globalen Plattform von AgraFlora.

Im Vereinigten Königreich kann medizinischer/ pharmazeutischer Cannabis gemäß der Prüfung der Regierung von zulässigen Ärzten für fünf Erkrankungen verschrieben werden:

- Multiple Sklerose (insbesondere für Schmerzen oder Muskelspastik)

- Chemotherapie-induzierte Übelkeit

- Schwere, behandlungsresistente Epilepsie bei Kindern

- Chronische Schmerzen bei Erwachsenen

- Appetit- und Gewichtsverlust im Zusammenhang mit HIV/AIDS

Prohibition Partners schätzt, dass es im Vereinigten Königreich bis zu 3,6 Millionen aktive Cannabiskonsumenten gibt. AgraFlora und Farmako engagieren sich für den Ausbau eines komplexen, europaweiten Cannabisproduktions- und Vertriebsnetzes, das den Bedürfnissen der Ärzte und ihrer Patienten gerecht wird. https://prohibitionpartners.com/report-uploads/The%20UK%20Cannabis%20Report.pdf?utm_source=The+UK+Cannabis+Report&utm_campaign=e20535cbbe-AUTOMATION__UK_Cannabis_Report&utm_medium=email&utm_term=0_d7705e0d28-e20535cbbe-78720305

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, sagt dazu: Der erfolgreiche Abschluss unserer Inspektion für die Erteilung einer Controlled Drug License ist der nächste Schritt, um der Patientenbevölkerung im Vereinigten Königreich einen ungehinderten Zugang zu unseren Arzneimittelformulierungen auf Cannabisbasis zu bieten. Wir freuen uns darauf, unseren Erfolg in Deutschland als ein Sprungbrett in den britischen Markt zu nutzen, der eine steigende Nachfrage nach hochwertigen evidenzbasierten Cannabisprodukten verzeichnet.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada Inc. und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen saniert zudem eine 51.500 Quadratfuß große GMP-konforme Anlage für die Herstellung von Esswaren in Winnipeg (Manitoba). AgraFlora hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 398-3147

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49602

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49602&tr=1

