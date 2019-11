IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics schließt Errichtung eines pharmazeutischen F&E-Labors in der 51.500 Quadratfuß großen GMP-zertifizierten Esswarenanlage in Winnipeg ab

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



: AgraFlora Organics schließt Errichtung eines pharmazeutischen F&E-Labors in der 51.500 Quadratfuß großen GMP-zertifizierten Esswarenanlage in Winnipeg ab

Vancouver, British Columbia / 21. November 2019: AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Errichtung seines pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungslabor (das F&E-Labor) in seiner 51.500 Quadratfuß großen GMP-zertifizierten Produktionsanlage für Esswaren in Winnipeg (Manitoba) (die Esswarenanlage in Winnipeg) abgeschlossen hat.

Das 750 Quadratfuß große schlüsselfertige F&E-Labor des Unternehmens verfügt über eine umfassende Reihe von maßgeschneiderten Geräten für Cannabinoid-Tests und Produktformulierungen, darunter:

- Hochleistungs-Flüssigkeitschromatograph (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC);

- Mikrobiologische Testgeräte;

- Maßgeschneiderte Technologien für die Erprobung, Herstellung und Entstehung/Formulierung von Süßwaren;

- Ablageleistung von mehr als 1.000 Stück Premium-Schokolade oder Gummiwaren pro Stunde;

- Proprietäre Triple-Shot-Gießmaschine, die die Kapazität hat, infundierte Schokolade oder Schokoladenhüllen mit flüssigem Kern herzustellen, sowie ein vollständiges Vakuum-Druck-Kochsystem für Süßwaren.

Die Esswarenanlage des Unternehmens in Winnipeg hat ebenfalls die Kapazität, bestimmte mit Cannabinoiden angereicherte Frucht-/Gemüsepürees zu formulieren und in großen Mengen herzustellen, die den strengeren Cannabis 2.0-Vorschriften der Provinz Quebec entsprechen. Diese einzigartige Kapazität für die Produktentwicklung wird es ermöglichen, einen verteidigungsfähigen Anteil am Markt für Esswaren, Topika und Konzentraten in der Provinz mit der zweithöchsten Bevölkerungszahl in Kanada zu gewinnen. Wie am 8. November 2019 angekündigt, beabsichtigt AgraFlora zunächst vier mit CBD oder THC angereicherte Fruchtgummiwaren auf Pektin- und/oder Gelatinebasis zu produzieren, deren Design einem mittelamerikanischen Einfluss folgt.

AgraFlora gibt zudem bekannt, dass das Unternehmen dabei ist, mit verschiedenen kanadischen lizenzierten Produzenten (LPs) endgültige Produktformulierungs-, Auftragsherstellungs- und F&E-Vereinbarungen abzuschließen. Nach Einschätzung des Unternehmens wird sich sein F&E-Labor zu einem Innovationszentrum entwickeln und den Branchenstandard für die industrielle Herstellung von Cannabis-Mehrwertprodukten setzen. Das F&E-Labor von AgraFlora wird nach Erteilung der Forschungs- und Entwicklungslizenz durch Health Canada voll einsatzbereit sein.

Die Esswarenanlage in Winnipeg bietet Produktionsflächen von mehr als 30.000 Quadratfuß. Nach Inbetriebnahme wird die Anlage in Winnipeg von einer Gruppe erfahrener Chocolatiers und Konditoren in dritter Generation geführt werden und ist mit modernsten Produktionsmaschinen ausgestattet, mit denen ein Sortiment von Produkten auf Cannabinoid-/Terpenbasis für medizinische und funktionelle Zwecke bzw. als Genussmittel hergestellt werden kann.

Die Esswarenanlage in Winnipeg ist mit einem voll automatisierten Produktionsablauf ausgestattet, was, wie im Folgenden genauer beschrieben, die dazugehörigen Arbeitskosten senkt und den Produktdurchsatz optimiert:

- Automatisierter Kochprozess: Die Süßwarenlinie der Esswarenanlage in Winnipeg basiert auf einem speziell gefertigten Koch- und Mischsystem. Die Rezepte werden in das Betriebssystem der Süßwarenlinie einprogrammiert und in die Warteschlange für die Produktion eingereiht. Sobald der Produktionslauf startet, erfolgen das Pumpen und Erwärmen, das Mischen und Kochen der Rezepturen im Rahmen eines kontinuierlichen automatisierten Prozesses, der keinen menschlichen Eingriff erfordert.

- Automatisierter Ablageprozess: In einem Mogulverfahren für Süßwaren, das keine Stärke erfordert, wird die gekochte, mit Cannabis angereicherte Mischung in Silikonformen mit einer Ablagegenauigkeit von mehr als 99,5 Prozent abgelegt. Während der Produktionsläufe können die Aromen, Farbstoffe und Cannabisöle ausgetauscht werden, ohne dass Stillstandzeiten zur Umstellung erforderlich sind. Die Süßwaren werden dann automatisch gekühlt, aus den Formen entfernt, mit einer sauren Mischung bestäubt oder geölt und dann einzeln verpackt. Von der Ankunft der Zutaten in der Anlage bis zu den fertigen mit Cannabis angereicherten Esswaren sind keine manuellen Prozesse oder menschlichen Eingriffe erforderlich.

- Automatisierter Verpackungsprozess: Die Esswarenanlage in Winnipeg ist mit einer industriellen Hochgeschwindigkeits-Verpackungsinfrastruktur ausgestattet, die Cannabisesswaren mit einer Geschwindigkeit von mehr als 15.000 Stück pro Stunde einwickeln, verpacken und abfüllen kann. Verbrauchssteuerzeichen werden automatisch auf die Verpackungen aufgebracht; diese werden dann in fertige Kartons verpackt, wobei automatisierte Bestückungssysteme zum Einsatz kommen.

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, sagt dazu: Die Fertigstellung unseres pharmazeutischen F&E-Labors ermöglicht es uns, infolge der Produktformulierungs- und Auftragsherstellungsvereinbarungen mit unseren Mitbewerbern konsistente Cashflows zu generieren. Wir hatten die unternehmerische Weitsicht, in eine hochmoderne Anlage (plus Sachanlagen) vor der Einführung der Cannabis 2.0-Richtlinien zu investieren, deren inhärenter Wert nach wie vor durch die wachsende Marktnachfrage deutlich gemacht wird. Ausgestattet mit dieser hochmodernen Anlage erwarten wird, dass wir uns auf dem höchst profitablen Markt für mit Cannabinoiden angereicherte Esswaren und funktionelle Lebensmittel als eindeutiger Spitzenreiter etablieren werden.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada Inc. und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen saniert zudem eine 51.500 Quadratfuß große GMP-konforme Anlage für die Herstellung von Esswaren in Winnipeg (Manitoba). AgraFlora hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 398-3147

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49425

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49425&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00851F1062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.