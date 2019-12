IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics importiert CBD-Leistungsprodukte von Toronto Wolfpack nach Japan und Hongkong

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



: AgraFlora Organics importiert CBD-Leistungsprodukte von Toronto Wolfpack nach Japan und Hongkong

Vancouver (British Columbia), 17. Dezember 2019. AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA, Frankfurt: PU31, OTCPK: AGFAF (AgraFlora oder das Unternehmen), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sich die 50-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens, Eurasia Infused Cosmetics Inc. (Eurasia Infused), auf den Import einer Reihe von CBD-Leistungsprodukten von Toronto Wolfpack RLFC (Toronto Wolfpack oder TWP) bzw. HowlBrands in das Gastgeberland der Rugby-Weltmeisterschaft 2019, Japan, sowie in die Sonderverwaltungsregion Hongkong vorbereitet.

Durch ein exklusives Fertigungs- und Vertriebsabkommen mit Toronto Wolfpack und HowlBrands positioniert sich AgraFlora an der Schnittstelle zwischen dem aufstrebenden Markt für mit CBD angereicherte Leistungsprodukte und dem zahlreichen Publikum des Profisports. Das exklusive Abkommen wird durch den jüngsten Aufstieg von TWP in die Super League und den Status einer transatlantischen Profi-Sportmannschaft unterstützt, die AgraFlora eine bemerkenswerte Plattform zur Erlangung eines beträchtlichen Marktanteils innerhalb der Bereiche Sporternährung und Rehabilitation bietet.

Im Oktober 2019 ist der exklusive CBD-Sportpartner von AgraFlora, Toronto Wolfpack, in die RLF Super League 2020 aufgestiegen - eine Leistung, die TWP in der höchsten Stufe der englischen Rugbyliga mit einer internationalen Reichweite von über 250 Millionen Haushalten positioniert. Toronto Wolfpack verzeichnete in der gesamten Saison 2019 704 Millionen einzelne Aufrufe von entsprechenden Print- und Webartikeln sowie 40,4 Millionen Aufrufe, die seiner globalen Rugby Strength-Produktankündigung zugeschrieben werden können.

Die von Japan veranstaltete Rugby-Weltmeisterschaft 2019 verzeichnete insgesamt über 1,7 Milliarden digitale Videoaufrufe weltweit und bot Werbetreibenden eine integrierte Fangemeinde, die bereits mit dem Wissen um die gladiatorische Natur des Rugbysports und den damit verbundenen Verletzungen vertraut ist, bei denen die nächste Generation von CBD-Sportprodukten Abhilfe verschaffen könnten.

Eurasia und Toronto Wolfpack / HowlBrands werden zusammenarbeiten, um die folgenden aus Hanf gewonnenen, CO2-extrahierten, GMP-zertifizierten und mit CBD angereicherten Leistungsbestandseinheiten zu importieren:

- Leistungstinktur aus CBD-Isolat

- Mit CBD angereicherte Sporterfrischungsgummis

- CBD-Sportkapseln

Eurasia Infused kontrolliert mittels einer kommerziellen Konzession mit CBD Group Asia Ltd. (CBD Group Asia) mit Sitz in Hongkong ein Vertriebsabkommen hinsichtlich Schönheits-, Wellness- und Leistungsprodukten auf CBD- und Hanfbasis im Süden Asiens und dem Pazifischen Raum.

Die Geschäftsführung von CBD Group Asia kann beim Import und der individuellen Gestaltung hochwertiger kanadischer Verbrauchsgüter für den chinesischen Markt eine Erfahrung von über zehn Jahren vorweisen. Das Managementteam von CBD Group Asia hat bereits zuvor erstklassige kanadische Verbrauchsgüter an die größten chinesischen Einzelhandelsketten und Lebensmittelläden vertrieben, einschließlich RT-Mart International Ltd. (RT-Mart) und Carrefour SA. RT Mart allein betreibt über 484 Einzelhandelsstandorte in 233 Städten und 29 chinesischen Provinzen und verzeichnete im Jahr 2018 einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar.

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, sagte: Vor 15 bis 20 Jahren waren Proteinpulver und Nahrungsergänzungsmittel Gesundheits- und Wellnessprodukte, die nur von Bodybuildern und Triathleten konsumiert wurden. Heute sind diese Produkte im Alltag vieler Menschen allgegenwärtig geworden - von Buchhaltern über Gewerbetreibende bis hin zu nichtberufstätigen Eltern. Wir gehen davon aus, dass die gesellschaftliche Durchdringung von CBD ebenfalls diesen Weg beschreiten wird.

Unser kontinuierliches Engagement für die funktionsübergreifende Integration und den Wissensaustausch zwischen unseren unterschiedlichen Tochtergesellschaften verstärkt den positiven Charakter unserer unterschiedlichen operativen Geschäftseinheiten weiter. Unter der Leitung von CBD Group Asia nehmen wir im globalen CBD-Sportmarkt weiterhin eine Vorreiterrolle ein und bilden gleichzeitig die Schnittstelle zwischen Wellness und Sport. Angesichts zahlreicher bemerkenswerter Bestandseinheiten in der Pipeline und mehrerer Länder, die bereits für zukünftige Markteinführungen identifiziert wurden, besteht unser Ziel darin, Marken zu schaffen, die über den Sport hinausgehen und spezifische Vorteile bieten, die alle Verbraucher ansprechen, die Wert auf eine angemessene Körperpflege legen.

Unsere CBD-Leistungsprodukte für Japan und Hongkong werden von einem Team an Medizinern und Naturheilkunde-Experten entwickelt und formuliert und verfügen über einen THC-freien, glutenfreien und gentechnikfreien Status mit Vegan- und Bio-Akkreditierungen. Die GMP-zertifizierten Fertigungspartner sind verpflichtet, die höchsten Standards der Branche einzuhalten, einschließlich einer vollständigen chargenspezifischen Dokumentation und strenger Prüfungen durch Dritte.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada Inc. und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen saniert zudem eine 51.500 Quadratfuß große GMP-konforme Anlage für die Herstellung von Esswaren in Winnipeg (Manitoba). AgraFlora hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 398-3147

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49626

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49626&tr=1

