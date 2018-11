IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics gibt Abschluss der Umfirmierung und des Aktiensplits bekannt

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



: AgraFlora Organics gibt Abschluss der Umfirmierung und des Aktiensplits bekannt

AgraFlora Organics gibt Abschluss der Umfirmierung und des Aktiensplits bekannt

Vancouver, British Columbia / 14. November 2018 - AgraFlora Organics International Inc. (vormals PUF Ventures Inc.) (AgraFlora Organics oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF) gibt in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 7. November 2018 bekannt, dass das Unternehmen die Umfirmierung von PUF Ventures Inc. in AgraFlora Organics International Inc. vollzogen hat, um der Ausrichtung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens besser Rechnung zu tragen.

Das Handelskürzel des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (die CSE) hat sich in AGRA geändert. Die Kürzel an der Frankfurter Wertpapierbörse und den OTC Pink Sheets, PU31 bzw. PUFXF, ändern sich nicht. Die neue CUSIP-Nummer für die Stammaktien des Unternehmens lautet 00851F106, die ISIN CA00851F1062.

Die CSE hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass die Stammaktien ab Handelsbeginn am 16. November 2018 unter dem neuen Namen gehandelt werden.

Das Unternehmen freut sich ebenfalls mitzuteilen, dass das Unternehmen nach der Umfirmierung auch eine Aufteilung (der Aktiensplit) seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien im Verhältnis von fünf (5) neuen Stammaktien für jede einzelne (1) Stammaktie im Besitz der zum 19. November 2018 (der Stichtag) eingetragenen Aktionäre (die eingetragenen Inhaber) vollzogen hat. Dementsprechend werden die zum Stichtag eingetragenen Inhaber fünf zusätzliche Stammaktien für jede Stammaktie in ihrem Besitz erhalten. In Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens war für den Aktiensplit die Zustimmung der Aktionäre nicht erforderlich.

Der Handel mit den an den Split angepassten Stammaktien des Unternehmens wird voraussichtlich am 16. November 2018 beginnen.

Angesichts der Aufnahme des Anbaus in unserer AAA Heidelberg-Anlage in London (Ontario) und der Arbeiten hinsichtlich der Eröffnung unserer großflächigen 2,2 Millionen Quadratfuß umfassenden Gewächshausanlage in Delta (British Columbia) hielten wir es für notwendig, einen Namen zu wählen, der unserem Ziel, ein weltweit führender Anbieter in der Cannabisbranche zu werden, besser entspricht, sagte Derek Ivany, President und CEO von AgraFlora Organics International Inc. Neben der Umfirmierung in AgraFlora ist auch der Aktiensplit ein positives Ereignis für das Unternehmen, da es den Aktionären eine deutlich höhere Liquidität bietet und einen transparenteren und einheitlicheren Markt ermöglicht.

Es besteht kein Handlungsbedarf für die eingetragenen Inhaber. Die Übertragungsstelle des Unternehmens wird allen eingetragenen Inhabern im Rahmen des Direktregistrierungssystems eine Mitteilung übermitteln, aus der die Anzahl der zusätzlichen Stammaktien hervorgeht, die diese infolge des Aktiensplits erhalten haben. Diese zusätzlichen Aktien werden in Buchform gehalten und elektronisch in das Dokumentationssystem der Übertragungsstelle eingetragen, es sei denn, ein eingetragener Inhaber fordert ein physisches Aktienzertifikat an. Die derzeit ausstehenden Aktienzertifikate, die die Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, werden weiterhin Gültigkeit haben. Die eingetragenen Inhaber sollten an diesen festhalten und sie nicht an das Unternehmen oder dessen Übertragungsstelle weiterleiten. Die Aktiendepots der nicht eingetragenen Aktionäre werden automatisch angepasst werden, um den Aktiensplit zu reflektieren.

Nach Inkrafttreten des Aktiensplits werden sich rund 340.671.315 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf befinden. Das genehmigte Aktienkapital des Unternehmens bleibt unverändert.

Die ausstehenden Aktienoptionen und Aktienkaufwarrants werden ebenfalls an das Aktiensplit-Verhältnis angepasst. Die jeweiligen Ausübungspreise der ausstehenden Aktienoptionen und Aktienkaufwarrants werden entsprechend geändert.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf die internationale Cannabisbranche. AgraFlora ist an mehreren Cannabisunternehmen beteiligt, darunter AAA Heidelberg und Propagation Services Canada in Kanada sowie ein großes Gewächshausprojekt in Australien, und verfolgt aktiv andere Möglichkeiten in der Cannabisbranche. AgraFlora Organics hat eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an AAA Heidelberg Inc., einem gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations lizenzierten Produzenten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Derek Ivany

President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

F: (604) 685-6905

Suite 804 - 750 West Pender Street,

Vancouver, BC, V6C 2T7

W: www.agraflora.com

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Manche Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie etwa Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele des Emittenten beschreiben. Dazu zählen auch Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass der Emittent oder die Unternehmensführung das Eintreffen der erwähnten Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45197

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45197&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74530Q2053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.