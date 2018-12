IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics erwirbt sämtliche Besitzanteile am lizenzierten Cannabisproduzenten AAA Heidelberg Inc.

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



: AgraFlora Organics erwirbt sämtliche Besitzanteile am lizenzierten Cannabisproduzenten AAA Heidelberg Inc.

AgraFlora Organics erwirbt sämtliche Besitzanteile am lizenzierten Cannabisproduzenten AAA Heidelberg Inc.

Vancouver, British Columbia / 19. Dezember 2018 - AgraFlora Organics International Inc. (vormals PUF Ventures Inc.) (das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF) - ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen - freut sich bekannt zu geben, dass es sämtliche Besitzanteile (100 %) am lizenzierten Cannabisproduzenten AAA Heidelberg Inc. mit Sitz in London (Ontario) erworben hat.

Gemäß einer am 26. Januar 2015 zwischen dem Unternehmen, der Firma AAA Heidelberg Inc. (AAA Heidelberg) und den Aktionären von AAA Heidelberg unterzeichneten Aktientauschvereinbarung hat das Unternehmen in Verbindung mit der Übernahme insgesamt 12.216.509 Stammaktien (die Aktien) zum vorab festgesetzten Preis von 0,1667 Dollar pro Aktie auf die Aktionäre von AAA Heidelberg Inc. übertragen. Mit dem Abschluss der Aktienübertragung wurden auch die verbleibenden Besitzanteile an der lizenzierten Produktionsanlage von AAA Heidelberg erworben und der Geschäftsbetrieb ist nun eine 100 %-ige Tochtergesellschaft von AgraFlora Organics International Inc.

Diese Übernahme ist ein äußerst wichtiger Meilenstein in AgraFloras Wachstumsinitiative und seinem Aufstieg zu einem offiziellen, lizenzierten Cannabisproduzenten, erklärt Derek Ivany, President und CEO von AgraFlora Organics International Inc. Mit dieser Übernahme ergänzend zum unternehmenseigenen Gewächshausbetrieb in Delta mit 2,2 Millionen Quadratfuß Produktionsfläche reiht sich AgraFlora in puncto Flächenpotenzial unter die größten Cannabisproduzenten Kanadas. Unser Ziel ist es, beide Anlagen im Jahr 2019 zu gewinnbringenden Produktionsstätten zu entwickeln.

Die Mitarbeiter von AgraFlora bei AAA Heidelberg bereiten zurzeit gemeinsam mit Canopy Growth die erste Ernte von medizinischem Cannabis in Premiumqualität in der Anlage in London (Ontario) vor.

In Delta (British Columbia) setzt das Unternehmen den Ausbau des bestehenden Gewächshauskomplexes samt Betriebsanlagen mit derzeit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche fort. Die geplante Erweiterung auf 250.000 Quadratfuß für den Anbau von Blühpflanzen dürfte termingerecht bis zum Ende des 2. Quartals 2019 abgeschlossen sein. Bis Jahresende 2019 will AgraFlora die Anbaufläche für Blühpflanzen auf insgesamt 1.700.000 Quadratfuß erweitern. In der letzten Phase der Gewächshauserweiterung ist eine nochmalige Zusatzfläche von 450.000 Quadratfuß für den Anbau der Blühpflanzen vorgesehen, die im Sommer 2020 fertiggestellt werden soll.

Die im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien und die Tilgung von Verbindlichkeiten unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Sperrfrist von vier Monaten.

Die Übernahme der verbleibenden Besitzanteile am lizenzierten Cannabisproduzenten AAA Heidelberg folgt auf die von AgraFlora am 13. Dezember 2018 angekündigte Liefervereinbarung mit Cannmart Inc., einer 100 %-Tochter von Namaste Technologies Inc., der das Vortrittsrecht gewährt wird, bis zu 10 % der gesamten Jahresproduktion aus AgraFloras großem Gewächshauskomplex Delta zu beziehen. Dies entspricht einer Jahresmenge von bis zu 25.000.000 Gramm zum Preis von 4 Dollar pro Gramm.

Wie am 10. Dezember 2018 berichtet, hat das Unternehmen vor kurzem die zweite Tranche einer 40 Millionen Dollar schweren Finanzierung in Höhe von 7,5 Millionen Dollar abgeschlossen. Diese Mittel fließen ausschließlich in den Ausbau des Gewächshauskomplexes Delta. Insgesamt 20 Millionen Dollar wurden bereits aufgebracht; die restlichen 20 Millionen Dollar sollen dann in zwei Tranchen zu je 5 Millionen Dollar am 15. Januar und 15 Millionen Dollar am 1. März 2019 ausgezahlt werden.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf die internationale Cannabisbranche. Das Unternehmen besitzt einen Indoor-Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. For more information please visit: www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Derek Ivany

President & CEO

Weitere Informationen:

AgraFlora Organics International Inc.

E: ir@agraflora.com

T: (778) 945-0348

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Manche Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie etwa Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele des Emittenten beschreiben. Dazu zählen auch Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass der Emittent oder die Unternehmensführung das Eintreffen der erwähnten Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45514

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45514&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00851F1062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.