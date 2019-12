IRW-News: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics erhält von Health Canada eine Forschungslizenz für die GMP-zertifizierte Abfüllanlage in Toronto (Ontario) und erhöht das Platzierungsvolumen des Angebots von Wandelschuldverschreibungen

IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.



: AgraFlora Organics erhält von Health Canada eine Forschungslizenz für die GMP-zertifizierte Abfüllanlage in Toronto (Ontario) und erhöht das Platzierungsvolumen des Angebots von Wandelschuldverschreibungen

Vancouver, British Columbia, 10. Dezember 2019. AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass Potluck Potions and Edibles Inc., eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, von Health Canada eine Cannabis-Forschungslizenz (die Forschungslizenz) nach dem Cannabis Regulations Act erhalten hat.

Mit der Forschungslizenz kann AgraFlora in seiner GMP-zertifizierten Abfüllanlage in Toronto (Ontario) (die Abfüllanlage in Toronto) Rezepturen für mit Cannabis angereicherte Getränke entwickeln sowie auf Geschmack, Aussehen, Aroma und Textur ausgerichtete sensorische Prüfungen durchführen. Die Forschungslizenz gestattet AgraFlora auch den Besitz und die Lagerung von getrocknetem Cannabis, Cannabisölen/-konzentraten und Cannabis-Esswaren am Standort der Abfüllanlage in Toronto.

In Erwartung des Erhalts der Forschungslizenz hat AgraFlora mit umfassenden Sanierungsarbeiten in der Abfüllanlage in Toronto begonnen, einschließlich der Fertigstellung eines Forschungslabors für Cannabis (das Forschungslabor) in seinen aktuellen GMP-zertifizierten Räumlichkeiten. Das Forschungslabor beinhaltet modernste Geräte zum Wägen, Be- und Verarbeiten von Mikrodosierungen von CBD- und THC-Verbindungen, einschließlich Magnetmischern, Homogenisatoren und Hochdruck-Flüssigkeitschromatographen (HPLC).

Das Unternehmen plant, unverzüglich Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Cannabinoide aufzunehmen, darunter:

- Erarbeitung von Extraktionsprotokollen für die Isolierung bestimmter gewünschter Verbindungen, darunter CBD, THC und THCV;

- Cannabinoidextrakt-Infusionsanalyse in Bezug auf Formulierung und Pilotchargenherstellung;

- Identifizierung von Prozess- und physio-chemischen Produkteigenschaften in Verknüpfung mit analytisch gesteuerter Optimierung;

- Entwicklung optimierter Mischungsrezepturen für Wasserlöslichkeit und Haltbarkeitsverhältnisse/-formen;

- Hochdruckhomogenisierung zur Herstellung feinster Emulsionen aus Cannabisöl; und,

- Zentrifugale Verteilungschromatographie zur Entwicklung von Verbindungen in Pulverform.

Die Abfüllanlage von AgraFlora in Toronto hat umfassende Produktionserfahrung für führende Getränkemarken wie Heineken und SABMiller sowie die Coca-Cola Company. Die Abfüllanlage in Toronto befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Großraum Toronto und bietet dem Unternehmen uneingeschränkten Zugang zum größten adressierbaren Markt Kanadas. Der Großraum Toronto wird durch eine etablierte Infrastruktur unterstützt, die die Flexibilität bietet, Lieferungen von mehreren Häfen und Umschlagplätzen in ganz Nordamerika zu beherbergen.

Mit einem jährlichen Durchsatz von bis zu 30 Millionen Flaschen ist die Abfüllanlage in Toronto mit modernsten Abfüllgeräten ausgestattet, die für schnelle Produktionsabläufe mit minimalen Stillstandzeiten bei Wechseln von Produktionslinien ausgelegt sind. Die Abfüllanlage in Toronto ist voll betriebsfähig und hat die folgenden Branchenzertifizierungen erhalten:

- Gute Herstellungspraktiken (GMP)

- Canadian Organic Standards

- Certified Vegan

- Fairtrade-Zertifizierung (ISO 17065)

- Kosher Facility Status

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, erklärte: Mit der Erteilung einer Forschungslizenz für unsere GMP-zertifizierte Abfüllanlage durch Health Canada stehen wir erneut an der Schnittstelle eines profitablen Cannabis 2.0-Marktes: mit Cannabinoiden angereicherte Funktionsgetränke für Erwachsene. Die Kategorie der Funktionsgetränke wird zunehmend zur beliebten Wahl bei Verbrauchern, die kalorienarme, nährstoffreiche Optionen als gesunde Alternative zu traditionellen Getränken suchen.

Unsere GMP-zertifizierte Abfüllanlage in Toronto und der exklusive Zugang zu einer Reihe etablierter Rezepturen für mit Cannabinoiden angereicherte Produktformulierungen, die bereits nachweislich auf reifen US-Marktplätzen wie Colorado große Beachtung finden, festigen unsere Position weiter als Marktführer in der nächsten Phase der kanadischen Cannabisnormalisierung.

Die Vermarktung und der spätere Vertrieb unserer Getränkeprodukte erfolgen nach weiteren Prüfungen und stehen unter dem Vorbehalt der erforderlichen Zulassungen und Lizenzen, die von Health Canada bzw. anderen Regulierungsbehörden in anderen Gebieten erteilt werden müssen.

Im Anschluss an die Pressemeldung des Unternehmens vom 25. November 2019 hat AgraFlora Zeichnungsvereinbarungen für eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 30.000 unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von insgesamt 1.000 Dollar abgeschlossen und damit einen erhöhten Bruttoerlös von insgesamt 30 Millionen Dollar eingenommen. Die Wandelschuldverschreibungen werden am 12. März 2021 fällig.

Der Erlös aus der Platzierung wird als allgemeines Betriebskapital sowie zur Fortführung der laufenden Investitionen des Unternehmens in seinen 2,2 Millionen Quadratfuß großen Gewächshauskomplex in Delta und seine 51.500 Quadratfuß große Produktionsanlage für Esswaren in Winnipeg verwendet. Außerdem werden die Mittel für Investitionszwecke eingesetzt.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada Inc. und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen saniert zudem eine 51.500 Quadratfuß große GMP-konforme Anlage für die Herstellung von Esswaren in Winnipeg (Manitoba). AgraFlora hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 398-3147

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056-

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

